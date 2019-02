FT België. Beerschot Wilrijk komt weer naast Mechelen - Eindelijk nog eens thuiszege voor OHL De voetbalredactie

17 februari 2019

18u14

17 februari 2019

24 Flames naar Cyprus Cup

Bondscoach Ives Serneels neemt 24 Red Flames mee naar de Cyprus Cup (25/02-07/03). De selectie bestaat uit een mix van vaste waarden en opkomend talent. In groep C ontmoeten onze nationale voetbaldames Slovakije, Oostenrijk en Nigeria. Nadien volgt er nog een plaatsingswedstrijd die het eindresultaat bepaalt. Vorig jaar werden de Flames op het oefentoernooi vijfde - hun beste uitslag.

Beerschot Wilrijk komt na zege tegen Lommel opnieuw naast KV Mechelen

Het blijft ongemeen spannend in de tweede periode van de Proximus League (1B). Beerschot Wilrijk ging met 0-2 winnen op het veld van SK Lommel en komt met nog twee speeldagen te gaan naast KV Mechelen aan de leiding.

De Limburgse thuisploeg schoot uitstekend uit de startblokken, maar doelman Vanhamel hield zijn netten schoon. Aan de overzijde toonde Noubissi zich een pak efficiënter, want de eerste kans voor de bezoekers was meteen de goede: 0-1. De openingstreffer bracht rust bij Beerschot Wilrijk, dat na een uur wel met een man minder kwam te staan. Maes ging vol door op El Banouhi en kreeg meteen rood. Lang kon Lommel niet profiteren van het numerieke overwicht, want tien minuten later werd ook Cauwenberg met rood uitgesloten. De Lommelse verdediger stampte Noubissi onderuit, en stond zo ook een strafschop toe. Prychynenko stelde de zege vanaf de stip veilig.

Beerschot Wilrijk komt met 28 punten opnieuw naast KV Mechelen aan de leiding in het klassement van de tweede periode. Malinwa won vrijdag al met 0-3 in Tubeke. Ook het doelpuntensaldo is nu gelijk. SK Lommel doet een slechte zaak in de strijd om de vierde plaats, die recht geeft op play-off 2. De Limburgers zijn zesde (29 ptn), op twee punten van Roeselare (31) en drie punten van Westerlo (32). Union (39) is als derde nu al zeker van de eindronde met eersteklassers.

OHL kan thuis eindelijk nog eens winnen

Oud-Heverlee Leuven heeft vanavond met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Leuvenaars kwamen zo van de laatste plaats weg. Het was voor OHL van 1 december 2018 geleden dat het thuis nog eens kon winnen in de Proximus League. Na een slappe eerste helft bracht Henry OHL kort na rust op voorsprong. Hij kopte overhoeks binnen op aangeven van Myny. Diezelfde Myny maakte er een paar minuten later 2-0 van. Westerlo had geen antwoord meer in huis en in het slotkwartier stelde Maertens de thuiszege helemaal veilig.

De Condé naar New York

Technisch directeur van Racing Genk Dimitri de Condé reist vandaag naar New York. Hij gaat er praten met Ali Curtis, de algemeen manager van FC Toronto, en een delegatie van de MLS (Major League Soccer) over de transfer van Alejandro Pozuelo. Toronto hoopt de Spanjaard nog altijd per direct naar Canada te halen, zónder juridische getouwtrek. Maar Genk is niet van plan zijn draaischijf zomaar te laten vertrekken. Volgens hen treedt de clausule in Pozuelo’s contract, waarin staat dat hij voor een gelimiteerd bedrag van 8 miljoen euro kan vertrekken, pas op 14 juni weer in werking. Iets wat in zijn entourage betwist wordt. Mogelijk probeert Genk Toronto ervan te overtuigen Pozuelo het seizoen in België te laten volmaken om hem dan vanaf mei over te nemen. De vraag is of Toronto tot dan wil wachten. (KDZ)

AA Gent-fans plannen acties

De fans van AA Gent plannen vanavond acties op de Freethiel, uit onvrede met de manier waarop de tickets voor de bekerfinale aan de man gebracht worden. “We willen een statement maken naar het bestuur”, zegt voorzitter Filip Raes van de supportersfederatie. “Er was ons beloofd dat we betrokken zouden worden bij de manier waarop de tickets verkocht zouden worden, maar dat is niet gebeurd. Bovendien ontvangt elke supportersclub slechts 14 tickets, terwijl er anderzijds tickets naar eendagsevenementen gaan. Dat is onaanvaardbaar voor de trouwe fans die ook op zondagavond in Eupen present zijn.” (RN)

Chakvetadze nog niet klaar

Het gaat alweer iets beter met Giorgi Chakvetadze, die herstelt van een knieblessure. “Hij loopt al, maar hij is nog niet klaar voor de match in Beveren”, zegt Jess Thorup. “Hij reageert goed op de inspanningen, ik hoop dat ik hem volgende week kan recupereren. We gaan niets forceren.” Rosted zit in Beveren de eerste van twee schorsingsdagen uit. (RN)