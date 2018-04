FT België: Beerschot-Wilrijk haalt jonge middenvelder weg bij KV Mechelen De voetbalredactie

29 april 2018

13u35 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Beerschot-Wilrijk stelt straks 19-jarige middenvelder voor

In Antwerpen staat alles vandaag in de derby tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp. Na dat beladen burenduel zal Beerschot-Wilrijk een nieuwe aanwinst voorstellen. De 19-jarige Dani Wilms ruilt KV Mechelen in voor de Antwerpse club en strijkt straks dus neer op het Kiel.

Na de match @beerschot_wlrk @official_rafc stelt #beerschotwilrijk een nieuwe aanwinst voor: middenvelder Dani Wilms (19) komt over van @kvmechelen #beeant #kvmechelen #hln Dieter Peeters(@ dtrptrs) link

Meer over Beerschot-Wilrijk

sport

sportdiscipline

voetbal