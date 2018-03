FT België: Beerschot-Wilrijk bijt na gemiste promotie van zich af in open brief De voetbalredactie

15 maart 2018

11u55 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Beerschot-Wilrijk schrijft open brief na gemiste promotie

De gemiste promotie naar 1A blijft voor Beerschot-Wilrijk een zure appel om door te bijten. Deze voormiddag publiceerde de Antwerpse club op zijn website een open brief. In het schrijven stelt Beerschot-Wilrijk zich vragen bij de handelwijze van Cercle Brugge en de Belgische voetbalbond. Ondermeer de ontvangst van de supporters op Jan Breydel en de aanduiding van Alexandre Boucaut als scheidsrechter zorgden voor zure oprispingen bij de club. De volledige brief kunt u hier lezen.

Rode Duivels blijven vijfde op FIFA-ranking

De Rode Duivels behouden hun vijfde plaats op de nieuwe FIFA-ranking. Er zijn amper wijzigingen in het klassement. Sinds de publicatie van de vorige ranglijst, op 15 februari, kwamen de troepen van Roberto Martinez zoals veel landen niet in actie. Helemaal bovenaan de FIFA-ranking behoudt wereldkampioen Duitsland de eerste plek met 1.609 punten voor Brazilië (1.489), Europees kampioen Portugal (1.360) en Argentinië (1.359). België is vijfde met 1.337 punten. Polen (1.228) boekt één plaats winst en is nu samen met Spanje terug te vinden op de zesde plaats. Zwitserland (1.197), Frankrijk (1.185) en Chili (1.161) vervolledigen de top tien.

De WK-tegenstanders van de Rode Duivels behouden eveneens hun positie. Engeland (1.047) is zestiende, Tunesië (920) 23ste en Panama (605) 53ste.

Op dinsdag 27 maart spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion een vriendschappelijke interland tegen Saoedi-Arabië. De Saoedi's zakken op de nieuwe FIFA-ranking van de 64ste naar de 69ste stek. De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 12 april.

29 spelers op loonlijst bij Malinwa

De toekomst leek verzekerd voor KV Mechelen. De club investeerde de voorbije jaren zwaar in de uitbouw van zijn infrastructuur én in een competitieve spelersgroep, door de belangrijkste spelers voor lange tijd vast te leggen. Maar wie blijft er van dat lijstje nog over nu het 'scenario 1B' wordt?

Door de vele wintertransfers beschikt Malinwa op dit moment over een vrij uitgebreide kern. Eind juni lopen enkel de overeenkomsten met Matthys, Camus, Bagayoko, Paulussen, Verdier en Zeroual af. En zelfs van dat zestal blijven er wellicht een aantal aan boord. Matthys en Bagayoko gaven al aan graag te willen blijven. Met ook nog de terugkerende Rherras, Peffer en Corryn (als Antwerp de aankoopoptie niet licht voor 31 maart) heeft KV Mechelen alvast 29 spelers op de loonlijst staan voor volgend seizoen. Dat lijkt veel, maar aan de uitgaande zijde kan er behalve de transfer van Bandé naar Ajax nog heel wat bewegen.

Sterkhouders als Coosemans en Rits hebben allebei nog een contract tot 2020, maar de kans dat ze een jaartje 1B zien zitten, lijkt klein. Zij genoten vorige zomer al interesse van een aantal andere (Belgische) clubs. Ook de internationals Cocalic, Sylla en Beqiraj liggen nog meerdere jaren onder contract, maar zien hun kansen bij de nationale ploeg slinken in een lagere reeks. Talentvolle jongens als Cobbaut (20) en Schoofs (23) hebben nog een contract tot 2021, maar of hun toekomst daarom nog lang in Mechelen ligt, is nog maar de vraag. (DPB)

Club boekt eerste zege op Viareggio Cup

Club Brugge heeft zijn eerste overwinning beet op de Viareggio Cup, een internationaal beloftentoernooi. Dankzij een doelpunt van Rik De Kuyffer in de 65ste minuut won het met 1-0 van het Nigeriaanse Abuja. Eerder hadden de Bruggelingen in hun openingswedstrijd 2-2 gelijkgespeeld tegen het Italiaanse Sassuolo. Met vier punten deelt Club de leiding in zijn groep met Sassuolo. Zaterdag is het Italiaanse Spezia de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. De tien groepswinnaars en de beste zes nummers twee plaatsen zich voor de achtste finales.

Club schopte het vorig jaar nog tot de halve finale van het prestigieuze beloftentoernooi, dat aan zijn 70ste editie toe is. Anderlecht, toen nog met Frank Acheampong, Chancel Mbemba, Leander Dendoncker en Michaël Heylen in de rangen, stuntte in 2013 door in de finale van AC Milan te winnen.