FT België: Bal ligt in kamp van Clement - Club op volle sterkte voor kraker Voetbalredactie

08u51 0 Photo News Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Clement: "Eerst Lokeren, dan gesprek met Genk"

De bal ligt in het kamp van Philippe Clement. Racing Genk maakt er nu ook openlijk geen geheim meer van dat zij in de huidige T1 van Waasland-Beveren de ideale opvolger van Albert Stuivenberg zien. Clement kan in de Luminus Arena een meerjarig contract ondertekenen. De Limburgers willen met de glimlach de opstapclausule in het contract van Clement betalen. Die boodschap gaf Genks CEO Patrick Janssens gisteren na de middag mee aan Dirk Huyck, de voorzitter van de Waaslanders. Dat Clement zelf gecharmeerd is door de interesse van zijn ex-club is ook duidelijk. Hij wil met Genk rond de tafel zitten: "Maar eerst die belangrijke wedstrijd tegen Lokeren", liet Clement ons weten. "Nadien kan er gepraat worden."

Een gesprek met het Genkse bestuur komt er dus ten vroegste zondag. Als Clement in het Genkse project stapt, dan wordt hij waarschijnlijk maandag al voorgesteld. (KDZ/MVS)

BELGA

Club met Clasie (en Diaby?)

Nu ook Ruud Vormer genezen is, kan Club Brugge zondag op volle sterkte aan de bak. Vast staat dat Clasie start op het middenveld nadat hij woensdag tegen Charleroi rust zou hebben gekregen als de wedstrijd was doorgegaan. Wellicht is Nakamba het kind van de rekening. Hij valt voor het eerst echt naast de ploeg, tenzij Leko bij wijze van verrassing Limbombe aan de kant laat en afstapt van zijn 3-5-2-systeem.

Achterin vormen Poulain, die woensdag ook opzij zou zijn gebleven, Mechele en Denswil de driemansverdediging. Voorin is het afwachten wie naast Wesley een basisplaats krijgt, al ziet het ernaar uit dat Diaby de voorkeur zal krijgen op Dennis. Vossen is intussen hersteld van zijn knie- en enkelblessure, maar het is nog de vraag of hij de wedstrijdselectie haalt. (TTV)

Photo News

Andrijasevic naar hoogzwangere vrouw in Kroatië

Franko Andrijasevic is nog steeds out met een ribblessure. De Kroaat is afgereisd naar zijn geboorteland, omdat zijn vrouw op het punt staat om te bevallen. Samen met de intussen op het veld revaliderende Neto is hij de enige onbeschikbare speler voor de match op Standard. Een scan wees uit dat het goed gaat met de enkel van Mitrovic, die de voorbije dagen ook kon trainen. Yves Vanderhaeghe telde 25 spelers op training en moet keuzes maken. Damien Marcq behoort andermaal niet tot de wedstrijdkern en lijkt nog nauwelijks perspectieven te hebben bij AA Gent. Vanderhaeghe vertrekt vanochtend al met zijn team naar Chaudfontaine, voor een korte afzondering voor de match

De Buffalo's spelen twee oefenwedstrijden tijdens hun winterstage in het Spaanse Oliva, van 5 tot 11 januari. Op 9 januari tegen Nürnberg, op 10 januari tegen Union Berlin, tweede en vierde in de tweede Bundesliga. (RN)

Florian Van Eenoo photonews

12 jaar geleden feest, nu zorgen

Tijdens de laatste Zulte Waregem - Antwerp, 12 jaar geleden, heerste een ongeziene feeststemming bij Essevee. Het pakte de titel in tweede klasse, ondanks een 0-2-verlies. "Fantastisch", glundert Francky Dury. "Nochtans was ik eerst ontgoocheld door het resultaat. Toen we hoorden dat dichtste achtervolger Geel niet had gewonnen, maakte dat snel plaats voor vreugde." Nu is Essevee op de sukkel met 4 op 30. "We moeten niet praten over play-off 1. Ons doel is om tegen eind december weg te geraken uit de rechterkolom"

Olayinka en De Mets zitten wellicht weer in de selectie. Coopman (enkel) blijft een vraagteken. (VDVJ)

Photo News