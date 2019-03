FT België. Assistent-refs vragen compensatie voor afzondering - Antwerp verliest oefenpot De voetbalredactie

22 maart 2019

06u46

Bron: Eigen berichtgeving

Assistent-refs vragen compensatie voor afzondering

Met play-off 1 in aantocht stelde ex-topref David Elleray, die op vraag van CEO van de voetbalbond Peter Bossaert de Belgische scheidsrechters een handje moet toesteken, voor dat de scheidsrechters, hun assistenten en de videorefs de dag voor hun match op afzondering gaan. Voor de gewone refs is dat geen probleem omdat ze als semiprof op een vaste vergoeding kunnen rekenen, maar voor hun assistenten is dat ingrijpender. Zij moeten dan een dag extra vrij nemen op hun werk. Het is nog niet duidelijk in welke mate dat praktisch haalbaar is voor hen en welke financiële compensatie daar tegenover staat. Daar moet tijdens de lentestage, die van vandaag tot zondag in Waterloo en Tubeke loopt, duidelijkheid over komen. (VH)

Antwerp verliest oefenpot

In een oefenmatch achter gesloten deuren heeft Antwerp met 0-2 verloren van NAC Breda, hekkensluiter in de Nederlandse Eredivisie. Er werd over vier keer dertig minuten gespeeld. In het eerste kwart kwam Antwerp sterk voor de dag, maar vergat het te scoren. Gaandeweg werd er veel gewisseld en werd de partij evenwichtiger. In de slotfase slikte de Great Old nog twee doelpunten op de tegenaanval. Laszlo Bölöni liet zijn hele kern opdraven, op de internationals Bolat, Teunckens, Opare en Bolingi en de geblesseerden Mbokani en Buta na. Die laatste werd trouwens gisteren geopereerd aan de meniscus en is out voor de rest van het seizoen. Bij afwezigheid van Buta en Opare werd er geëxperimenteerd met Yatabaré en Nazaryna op rechtsback. Lamkel Zé, die afgelopen weekend nog disciplinair geschorst was omdat hij Van Damme op training een tik had verkocht, mocht in het laatste uur ook in actie komen. (KDC)

🆚 | NAC heeft vanmiddag een besloten oefenduel tegen Royal Antwerp met 2-0 gewonnen. Giovanni Korte en Robert Mühren waren de doelpuntenmakers. #NACpraat pic.twitter.com/PHB2Dz77T7 NAC Breda 💛🖤(@ NACnl) link

Oefenzege KV Kortrijk op Lille

KV Kortrijk won in het trainingscentrum van Rijsel een oefenpartij tegen LOSC met 1-2. Man United-huurling Pereira stond voor het eerst in doel en speelde een prima partij. Rougeaux hernam na meer dan een jaar blessureleed. (ESK)

FT | Onze Kerels winnen verdiend van @losclive dankzij een scherpe tweede helft! 🔴⚪️🔥



1-2 | #LOSCKVK #COYR pic.twitter.com/oYdBKnHIvT KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link