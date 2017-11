FT België: Asare eindelijk Belg - Oostende legt zich neer bij schorsingen De voetbalredactie

Asare beschikbaar voor Rode Duivels

Flashback naar vorig jaar, halfweg oktober. Op het voormalige oefencomplex van AA Gent proest Asare het uit. In zijn handen: het shirt van de Rode Duivels. Gepersonaliseerd. Een aardigheidje nadat bondscoach Martínez hem wilde oproepen, maar Asare nog niet in het bezit bleek van een Belgisch paspoort. "Als jullie zich afvragen of ik het truitje nog heb: ja. Maar het ligt gewoon in mijn kast", grijnst Asare ruim een jaar later. "Ik heb het nog niet gedragen. Zelfs niet om in de tuin te spelen met mijn kinderen. Ik leef niet in een fantasiewereld."

Oostende legt zich neer bij schorsingen Capon en Vandendriessche

KV Oostende gaat niet in beroep tegen de schorsingen die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan Brecht Capon en Kevin Vandendriessche. Beide spelers kregen twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro voor hun rode kaart op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League.

De kustboys moeten het daardoor morgen zonder Capon en Vandendriessche doen in de thuiswedstrijd tegen KAS Eupen.

Brecht Capon moest na twintig minuten in de doelpuntenloze wedstrijd het speeldveld tegen Standard al verlaten. De verdediger van KVO kwam met het been hoog ingevlogen op de knie van Paul-José Mpoku. Scheidsrechter Nicolas Laforge, die Sébastien Delferière in extremis verving, trok meteen de rode kaart.

KV Oostende beëindigde de partij uiteindelijk zelfs met negen. Kevin Vandendriessche werd een kwartier voor het einde rechtstreeks uitgesloten, nadat hij de ontsnapte Dieumerci Ndongala met een tackle langs achteren en beide voeten vooruit had neergehaald.

