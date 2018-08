FT België. Antwerp wil Mpenza een kans geven - Geen transfer voor Zulte Waregem-linksachter Madu Redactie

10 augustus 2018

06u34 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Mpenza naar Antwerp

Emile Mpenza (40) staat op het punt om zich bij de staf van Antwerp te voegen. De ex-Rode Duivel en spits van onder meer Schalke 04, Hamburg en Standard voerde gesprekken met vice-voorzitter Luciano D'Onofrio. Hij zou met de aanvallers van de jeugdopleiding gaan werken. (SJH)

Blessure Madu, transfer ver weg

Streep door de rekening van Kingsley Madu en Zulte Waregem. De Nigeriaan staat een maand aan de kant met een scheur in de adductoren, waardoor een transfer voor de linksachter uitgesloten lijkt. De overgang van Gent-spits Mamadou Sylla wordt wellicht vandaag afgerond. Mühren geniet, net als Verboom, interesse uit Cyprus. (VDVJ/PJC)

Denswil en Decarli fit, Nakamba en Mechele pas volgende week

Wesley is er dan wel niet bij, toch is er ook goed nieuws voor Ivan Leko. Club kan immers opnieuw een beroep doen op Saulo Decarli en Stefano Denswil, beiden onbeschikbaar vorige week in Moeskroen. Wie nog geen deel uitmaakt van de selectie, zijn sterkhouders Nakamba en Mechele: "We hopen dat ze volgende week kunnen spelen", aldus Leko. Ook op Diatta (polsbreuk) en Mata (pubalgie) is het nog even wachten. (TTV)