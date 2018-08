FT België. Antwerp wil bengaals vuur aan banden leggen: "Onze supporters hebben dat niet nodig om de 'Hel van Deurne-Noord' te creëren" Redactie

29 augustus 2018

Belgisch Voetbal

Antwerp kondigt extra maatregelen aan tegen Bengaals vuur

Antwerp wil gebruik van Bengaals vuur bij zijn supporters tijdens thuis- en uitwedstrijden verder aan banden leggen. "Onze supporters hebben immers geen vuur nodig om de 'Hel van Deurne-Noord' te creëren", klinkt het in een mededeling.

Vorige week nog werd Antwerp door de KBVB met 3.000 euro beboet, omdat de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk na rookvorming door Bengaals vuur even moest stilgelegd worden. Ook voor het Bengaals vuur en het spandoek met 'Dood aan FCB' in de topper tegen Club Brugge riskeert de Great Old nog een sanctie. Voor het Bengaals vuur dat de supporters op bezoek bij Moeskroen op het veld gooiden moet de club op 4 september opnieuw voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen. Tussendoor gooiden supporters met volle bierbekers naar de doelman van Moeskroen. De club voerde intussen al een identificatiesysteem in voor uitmatchen en lanceerde een sensibiliseringscampagne omtrent gebruik van vuurwerk en bommetjes.

"RAFC merkt dat het gebruik van Bengaals vuurwerk bij thuis- en uitwedstrijden een blijvend probleem is. De enkelingen die hiervan de oorzaak zijn verpesten de sfeer en veiligheid voor al onze supporters, stewards, politie, medewerkers en spelers", klinkt het bij de club. "In overleg met de stad Antwerpen, de ordediensten en onze supportersclubs gaat dit aangepakt worden zodat de Bosuil opnieuw een veilige thuishaven is voor jong en oud. Met een bijkomende investering van 100.000 euro investeert RAFC om de infrastructuur en veiligheid voor onze supporters te verbeteren. Zo zal onze club door Europese experts een externe audit laten uitvoeren. Op basis van deze resultaten gaat onze club verder noodzakelijke maatregelen nemen. Daarnaast worden bijkomende camera's geïnstalleerd in de loop van september."

Odeurs en Jaques haken af bij Red Flames

Doelvrouw Justien Odeurs en verdedigster Heleen Jaques haken met blessures af voor de voorlaatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië. Dat maakte bondscoach Ives Serneels bekend. Doelvrouw Lisa Lichtfus (Standard) wordt opgeroepen als vervangster.

"Justien Odeurs reist wegens een blessure net als Heleen Jaques vandaag niet mee naar Roemenië voor de wedstrijd van vrijdag. Zaterdag wordt de situatie herbekeken richting het duel met Italië op dinsdag. Lichtfus is daarom toegevoegd aan de groep", tweette Serneels, die zo over 23 Red Flames beschikt.

De Belgische voetbalvrouwen zijn al zeker van de tweede plaats in hun kwalificatiegroep. Italië (21 op 21) stoot als nummer 1 van poule 6 door naar de WK-eindronde van 2019 in Frankrijk. De Red Flames (13 op 18) zijn tweede en moeten hopen als één van de beste runners-up de play-offs te halen. Er zijn zeven groepen, de vier beste tweedes mogen een ronde verder.

Waar is Ochoa?

Het was gisteren koppen tellen op de Académie Robert Louis-Dreyfus. Met ongeveer zes à zevenhonderd fans zakten ze af voor de open training van Standard. Vlak voor het einde van de zomervakantie, een ideale timing. Veel kinderen, veel gezinnen kwamen hun idolen bewonderen.

In eerste instantie zochten ze naar doelman Ochoa. "Il est où?", klonk het bij sommigen. "Waar is hij?" De Mexicaan had zijn haren laten knippen - weg met de krullen - en viel niet op tussen de andere spelers. De nieuwe snit van Ochoa viel uiteindelijk wel in de smaak. Na een lichte training van anderhalf uur gingen de spelers maar al te graag op de foto met de fans. (FDZ)

Lestienne, Oulare en Pocognoli trainden niet mee, zij herstellen van een blessure en revalideren verder. Cimirot, Agbo, Mpoku, Luyindama, Ochoa, Vanheusden, Fai, Djenepo, Miangue, Laifis, Carcela, Bastien en Marin hebben volgende week interlandverplichtingen. (FDZ)

Jelle Vossen nog niet tegen Zulte Waregem

Voor Vossen komt de match tegen Zulte Waregem wellicht net te vroeg. De aanvaller is hersteld van een knieblessure, maar heeft de groepstraining nog niet hervat. Vossen moet zo goed als zeker mikken op de match tegen Lokeren meteen na de interlandbreak. (TTV)

Zoon Vormer ook aan de slag bij Club Brugge

Zo vader, zo zoon. Valente Vormer (7) loopt tegenwoordig net als zijn papa Ruud rond in een outfit van Club Brugge. De oogappel van de Gouden Schoen traint al sinds het voorjaar mee met de jeugd van blauw-zwart. Dit seizoen komt Valente uit voor de U7 van Club. De opvolging in Jan Breydel lijkt verzekerd. (VDVJ/TTV)