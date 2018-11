FT België. Antwerp rest van 2018 zonder Baby, Refaelov onzeker voor STVV De voetbalredactie

29 november 2018

Antwerp rest van 2018 zonder Baby

Antwerp kan in de vijf resterende wedstrijden van 2018 tegen STVV, Cercle, Waasland-Beveren, Club Brugge en Moeskroen meer dan waarschijnlijk geen beroep doen op Amara Baby. De Senegalees liep tegen AA Gent een scheurtje in de quadriceps op en moet drie tot vier weken revalideren. Alleen de wedstrijd op 26 december tegen Moeskroen lijkt daardoor eventueel nog haalbaar, maar het is twijfelachtig of Antwerp dat risico wil nemen. Ook Lior Refaelov is momenteel out. Hij heeft last van de hamstrings en trainde deze week nog niet. Zijn deelname aan de wedstrijd van zaterdag tegen STVV komt dan ook in het gedrang. (SJH)