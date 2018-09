FT België. Antwerp oefent tegen Charly Musonda - Moeskroen opnieuw te koop? De voetbalredactie

06 september 2018

Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Antwerp oefent tegen het Vitesse van Musonda

Antwerp gaat in de interlandperiode nog een oefenwedstrijd spelen. 'The Great Old' voetbalt zaterdag achter gesloten deuren en op eigen terrein tegen het Nederlandse Vitesse. Vitesse en Royal Antwerp trappen om 12.00 uur af op De Bosuil, maar de wedstrijd is niet toegankelijk voor publiek.

Zo strijkt Charly Musonda nog eens neer in ons land. De speler van Chelsea werd op de slotdag van de transfermarkt nog uitgeleend aan Vitesse. Vitesse-trainer Leonid Sloetski zal in België dan ook speeltijd geven aan de groep reserves. De Rus heeft de voorbije weken nadrukkelijk met een vaste kern gespeeld.

Moeskroen opnieuw te koop?

Krijgt Moeskroen na amper zes maanden al een nieuwe eigenaar? Volgens Griekse media is de kans bestaande. Pairoj Piempongsant, de Thaise mogul die de club begin maart kocht, werd recent ook eigenaar van Panathinaikos. Om meer financiële slagkracht te bekomen, zou hij Moeskroen van de hand willen doen. Bij de Henegouwse club zijn ze niet op de hoogte.

Moeskroen stuurt Logan Bailly ondertussen naar de B-kern. De ex-Rode Duivel wist dat de club van hem af wou, maar tijdens de mercato was er amper interesse. De bescheiden supporterskern heeft een actie opgezet om Bailly te steunen. (ESK)

Voor 100 euro krijgen fans inspraak bij Lyra-Lierse

Lyra-Lierse start nog deze maand het 'Pallieter Supporterscollectief' op, een supportersorgaan dat wil waken over de ziel van de club. Zo krijgen de fans twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de club. Het collectief heeft op basis van het stemgedrag van de leden een vetorecht over alle items die de identiteit van de club aanbelangen. Fans van de nieuwe fusieclub kunnen voor een eenmalige bijdrage van 100 euro en jaarlijks 10 euro lidgeld aansluiten bij dit project. Lyra-Lierse is naast Lierse Kempenzonen één van de twee clubs die ontstonden uit het failliet verklaarde Lierse SK. De fusieclub die in derde amateur uitkomt, zet ook in op de jeugd en heeft ongeveer 350 jonge spelertjes in de rangen.

Matthias Hendrix en Joris Adriaensen zijn twee drijvende krachten achter het initiatief. "De 100 euro intekengeld komt op een geblokkeerde rekening", zegt Adriaensen. "Dat is een soort van spaarpot om aandelen te kopen wanneer de club zou overgaan in een nv. Het jaarlijkse lidgeld gaan we gebruiken om supportersclubs, de jeugd, G-voetbal of een mogelijke damesploeg te ondersteunen." (SJH)