FT België: Antwerp mag voortaan 15.000 fans ontvangen in Bosuil-stadion - Wullaert gelooft nog in WK

07 april 2018

07 april 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Tessa Wullaert gelooft nog in WK

Tessa Wullaert geeft de moed nog niet op na het 1-1-gelijkspel van de Red Flames tegen Portugal. De spits van Wolfsburg stuurde een tweet de wereld in waarin ze nog volop gelooft in de kwalificatie voor het WK. Een overwinning dinsdag in Italië zou alvast een grote stap in de goede richting zijn.

Heads up and never give up. One team one dream ✔️⚽️💪🏼🇧🇪 #belpor pic.twitter.com/3NPlINU9nd Tessa Wullaert(@ TessaWullaert) link

Antwerp mag 15.000 fans ontvangen

Eersteklasser Antwerp mag van het stadsbestuur voortaan ruim 15.000 supporters ontvangen in het Bosuil-stadion in Deurne. Het is evenwel niet zeker dat dat ook zo blijft. Eind november werd bij de Great Old de nieuwe hoofdtribune ingehuldigd, met 3.257 plaatsen meer dan de oude tribune. Antwerp had echter nog een vergunning voor de vroegere stadioncapaciteit van zo'n 12.975 plaatsen, waardoor de nagelnieuwe tribune deels leegbleef. Gisteren besloot het schepencollege een stedenbouwkundige vergunning extra plaatsen goed te keuren en kwam er dus officieel groen licht voor de capaciteitsuitbreiding tot 15.000. Bij de club wordt opgelucht gereageerd. "Iedereen zit er al een tijdje op te wachten. Eindelijk een volle Bosuil", klinkt het.

Het aantal supporters kan uiteindelijk nog stijgen tot zo'n 15.500, op voorwaarde dat de club extra parkeerplaatsen in de buurt creëert. Op langere termijn zal Antwerp nog wel voor een structurele parkeeroplossing moeten zorgen in Deurne-Noord. Er werden al parkings aangelegd voor de hoofdtribune en recent kwam er nog een fietsenstalling bij, maar dat volstaat niet. Een weide in de buurt kan in de toekomst niet meer worden ingezet als parkeerterrein. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de capaciteit opnieuw worden beperkt. De huidige 2.000 extra plaatsen zullen alvast kunnen worden ingezet in de stadsderby van volgend weekend tegen Beerschot-Wilrijk.