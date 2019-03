FT België. Antwerp kan dit seizoen niet meer rekenen op Buta - Verlies Lokeren verdubbeld tot 10 miljoen euro De voetbalredactie

21 maart 2019

15u55

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Antwerp kan dit seizoen niet meer rekenen op Aurélio Buta

Antwerp-verdediger Aurélio Buta is vanochtend succesvol geopereerd aan een in de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk opgelopen meniscusletsel en is daardoor out tot het einde van het seizoen, zo maakte de club bekend.

De 22-jarige Buta miste het seizoensbegin door een operatie, maar knokte zich nadien in de basiself van Laszlo Bölöni en gaf die titularisstek niet meer uit handen. In totaal verscheen hij dit seizoen in 21 wedstrijden aan de aftrap voor The Great Old, die over een dikke week als nummer zes aan play-off I begint.

Verlies Lokeren verdubbeld tot 10 miljoen euro

Wanbeleid. Dat zou de conclusie kunnen zijn als je het jaarverslag van Sporting Lokeren bekijkt. Het verlies van de kersverse degradant verdubbelde vorig jaar tot meer dan 10 miljoen euro. Het is duidelijk dat voorzitter Roger Lambrecht geen euro meer in de club heeft gestoken. Of wil steken. Dat blijkt uit het feit dat er geen kapitaalsverhoging is doorgevoerd in het voorbije boekjaar, en vermoedelijk ook al niet in het voorgaande. Mogelijke kandidaat-overnemers, die adviesorganisatie KPMG moet zoeken, zullen dus puin moeten ruimen alvorens ze van Lokeren opnieuw een financieel standvastige club kunnen maken. En dan hebben we het nog niet eens over de fiscale boete die de club boven het hoofd hangt in het voetbalschandaal... (FrD/MVS)

Opsteker voor Anderlecht: Trebel speelt oefenmatch

Weer een obstakel genomen. Adrien Trebel heeft gisteren een wedstrijd afgewerkt. Het ging weliswaar om een partij tussen de A-ploeg en de reserven van Anderlecht - de opstellingen switchten voortdurend, een echte uitslag was er dus niet - maar voor de Franse middenvelder is die oefenmatch het bewijs dat hij fit zal geraken voor play-off 1. Trebel sukkelt met de knie sinds de winterstage in Spanje. Opvallend: Ognjen Vranjes mocht niet opdraven. De Bosnische verdediger moest gewoon trainen, volgens zijn entourage “een onbegrijpelijke zet van Anderlecht”. Het toont andermaal aan dat RSCA zich zo snel mogelijk van Vranjes wil ontdoen, de speler zelf wil graag blijven. (PJC)

Moren (Waasland-Beveren) opgeroepen

Valtteri Moren is door de Finse bondscoach Kanerva in extremis opgeroepen voor de EK-kwalificatie-interlands tegen Italië en Armenië. De vijfvoudige international voegde zich gisteren bij de door blessures geteisterde nationale ploeg. De laatste keer dat de 28-jarige centrale verdediger in actie kwam voor Finland is al 3 jaar geleden (29 maart 2016, Noorwegen-Finland). De laatste keer dat hij geselecteerd werd, was op 11 juni 2017. (MVS)

Clasico in bekerfinale zaalvoetbal

Halle-Gooik en Antwerpen spelen op paasmaandag, 22 april, de finale van de Beker van België futsal. In de halve finales schakelde Antwerpen woensdag Malle-Beerse met 5-2 uit. Bekerhouder en viervoudig landskampioen Halle-Gooik ging met 1-5 winnen in Charleroi.

Halle-Gooik, kan de beker een vierde keer winnen, na 2015, 2016 en 2018. Antwerpen won de beker al eens in 2011.