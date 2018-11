FT België. Antwerp bevestigt komst van ex-Anderlechtenaars - Plastun mist Antwerp - Maehle geraakt fit Redactie

23 november 2018

Antwerp bevestigt komst van ex-Anderlechtenaars Jochen De Coene en Katharine Viaene

Antwerp heeft vandaag de komst bevestigd van kinesist Jochen De Coene en directiesecretaresse Katharine Viaene. Het tweetal was tot voor kort aan de slag bij RSC Anderlecht. De Coene is al sinds 15 november werkzaam bij The Great Old. “Hij komt enerzijds het bestaande team versterken en zal anderzijds een coördinerende rol op zich nemen omtrent alles wat betreft het medische en fysieke binnen de club, zowel A- en B-elftal als jeugd”, zo klinkt het in een mededeling van de club. Viaene start op 1 december. “Zij zal het management ondersteunen op administratief en organisatorisch vlak.”

Daarnaast kondigde de oudste club van het land nog een derde versterking aan. Hilde Van Malderen, voormalig sportjournaliste bij onder meer onze krant, treedt vanaf 7 januari in dienst als hoofd van public relations en media. “Met deze aanwervingen werken wij verder aan de professionalisering en groei van de club”, besluit Antwerp.

AA Gent kan tegen Antwerp niet rekenen op verdediger Plastun

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag een speeldag schorsing en 1.000 euro boete opgelegd aan Igor Plastun. AA Gent legt zich neer bij dat vonnis, waardoor de Oekraïense verdediger de thuiswedstrijd van zondag tegen Antwerp mist.

Plastun werd op 11 november in de competitiewedstrijd op het veld van RSC Anderlecht (2-0) in de slotminuten rechtstreeks uitgesloten, omdat hij aan het shirt van de doorgebroken Landry Dimata ging hangen. Ref Lambrechts toonde zich onverbiddelijk. AA Gent weigerde het strafvoorstel van één speeldag schorsing en kreeg nadien uitstel, omdat Plastun wegens interlandverplichtingen niet kon opdagen. Maar ook op de tweede zitting was de verdediger afwezig, waardoor “geacht wordt dat de voorgestelde speeldag schorsing alsnog aanvaard wordt”.

Eerder in de wedstrijd had de scheidsrechter ook al de rode kaart getoond aan Birger Verstraete, die voor twee duels effectief geschorst werd. Ook de middenvelder mist dus de topper tegen de Great Old.

Maehle fit voor Cercle Brugge: “Hij is volledig hersteld”

Competitieleider Racing Genk kan morgenavond op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League een beroep doen op zijn vaste rechtsachter Joakim Maehle. De Deense belofteninternational is net op tijd hersteld van een voetblessure, zo bevestigde de club vandaag.

Deze week keerde de 21-jarige Maehle sneller dan verwacht terug van de Deense nationale beloftenploeg, waar hij door een voetblessure niet aan spelen was toegekomen. “Maehle kreeg een stevige trap op de voet tijdens de wedstrijd in Moeskroen. Joakim is intussen volledig hersteld, trainde vandaag weer mee met de groep, en is klaar voor morgen”, klinkt het bij de Genkenaars.

De Deen miste dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd voor de Limburgers. In de bekercompetities was hij er twee keer niet bij: in de kwalificaties van de Europa League tegen het Luxemburgse Fola Esch stond hij met een voetkwetsuur aan de kant en in de Beker van België tegen Lommel werd hij gespaard.

Zijn landgenoot Marcus Ingvartsen haalt de wedstrijd tegen Cercle dan weer niet. “Marcus Ingvartsen kwam terug van de interlandbreak met hinder aan de voet. Zijn trainingsschema werd aangepast. Rubin Seigers en Nordin Jackers herstellen goed, en trainen sinds kort weer gedeeltelijk mee met de groep. Ook Jhon Lucumi is hard aan het werken aan zijn terugkeer. Het herstel van Vladimir Screciu zit op schema, de belasting van zijn enkel kan stilaan opgevoerd worden.”

Standard - KV Oostende wordt dag vroeger afgewerkt

Het competitieduel Standard - KV Oostende wordt verplaatst van zondag 23 naar zaterdag 22 december (20u30). Dat gebeurt op vraag van de plaatselijke overheden. Zondag vindt er in Luik een kerstparade plaats, met de nodige verkeershinder tot gevolg. Daarom werd er na contactname met de Pro League beslist om de wedstrijd een dag vroeger af te werken.

Eerste selectie voor zoon Fadiga bij Club Brugge

Nadat Ivan Leko eerder dit seizoen de jonge Openda en Baiye liet debuteren, mag ook belofte Noah Fadiga (18) dromen van speelminuten in de hoofdmacht van Club Brugge. De zoon van gewezen smaakmaker van blauw-zwart Khalilou Fadiga (43) is voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie nadat hij de voorbije tien dagen mocht meetrainen met de A-kern. Noah begon op vijfjarige leeftijd bij provincialer Lede alvorens hij ook voor AA Gent en Anderlecht uitkwam. De in Brugge geboren Senegalese Belg kan op beide flanken, als nummer tien of als spits uit de voeten: “Zijn moeder en ik zijn heel fier”, aldus papa Khalilou, die tussen 1997 en 2001 voor Club speelde. “Wij doen er alles aan om hem goed op te voeden en te begeleiden, de rest heeft hij in eigen handen. Wil hij een grote speler worden, dan zullen zijn doorzetting en mentaliteit het belangrijkste zijn. We kennen het voetbal goed genoeg: dit is een begin en dat stelt nog niets voor. Belangrijker is dat je er uiteindelijk komt als voetballer... en die weg is nog héél, héél lang.”

Vanderhaeghe (KV Kortrijk) moet meteen puzzelen

In zijn eerste wedstrijd mag Yves Vanderhaeghe al meteen aan het werk. De kersverse trainer van KV Kortrijk moet op minstens drie plaatsen sleutelen aan het elftal dat Glen De Boeck achterliet. Van Der Bruggen en D’Haene zijn geschorst, Kagelmacher is niet fit. Zo lijken er kansen te komen voor Rolland, Batsula en Kumordzi. De Oekraïner kan debuteren op de linksachter, de ex-Genkenaar is na zes maanden schorsing helemaal speelklaar in het hart van de defensie.

“We hebben maar zes punten meer dan de laatste, dan moeten we er vol voor gaan om dringend punten te pakken”, aldus Vanderhaeghe. (ESK)

Custovic (W.-Beveren): “Niet proberen te spelen als Man City”

Groot examen meteen voor Adnan Custovic: hij mag het morgen met Waasland-Beveren namelijk meteen opnemen tegen rechtstreeks concurrent Moeskroen. En laat dat nu net de woonplaats van de Bosniër zijn... “Als ik verlies, gaan m’n buren lachen met mij”, knipoogde Custovic. “Hopelijk is dat dus niet het geval. Ik zal héél blij zijn als we de drie punten pakken. Toch wil ik de groep niet nodeloos veel druk opleggen. Er zijn nog 14 matchen, het seizoen is pas halfweg. Dat we moeilijk scoren? Dan heb je zeker de training vandaag (gisteren, red.) niet gezien. Ik zag dingen (fluit tussen z’n tanden): wow! De ballen vlogen er langs alle kanten in. Misschien lag het wel aan de goede voorzetten. Die kwamen van mij (proest het uit). Nee, ik zie veel enthousiasme bij de jongens. Ze lopen veel en schieten veel. Nu nog wat meer nadenken en meestappen in mijn voetbalvisie en dan komt het goed. Rustig van achteruit verzorgd opbouwen hoeft nu even niet. We moeten niet proberen te voetballen als Manchester City nu, maar ik hoop dat mijn hand toch meteen een beetje zichtbaar is.” (MVS)