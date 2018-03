FT België: Andy Najar traint weer met Anderlecht - Ogunjimi en MVV gaan uit elkaar De voetbalredactie

27 maart 2018

13u38 8 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Andy Najar hervat trainingen bij Anderlecht

Goed nieuws voor Anderlecht. Na een lange inactiviteit staat Andy Najar eindelijk weer op het trainingsveld. De Hondurees herviel in december in zijn hamstringblessure, maar traint nu wel weer met zijn ploegmakkers. "Training zonder de meeste internationals, maar met Andy Najar", staat er te lezen op de Twitterpagina van RSC Anderlecht. Het valt nog af te wachten wanneer Najar zijn wederoptreden kan maken.

Ogunjimi verbreekt contract bij MVV

Ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi heeft om privé-redenen zijn contract verbroken bij het Nederlandse MVV Maastricht. Ogunjimi gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. De aanvaller lag bij de tweedeklasser nog onder contract tot de zomer van 2019.

Waasland-Beveren vecht boete aan bij BAS

Waasland-Beveren verzet zich tegen de boete van 25.000 euro die de Pro League aan de club oplegde voor incidenten met supporters tijdens de Wase derby in Lokeren op 16 december 2017. De Waaslanders stapten naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), bevestigt clubwoordvoerder Martijn De Jonghe.

Scheidsrechter Bram Van Driessche, die bekogeld werd met bekertjes en aanstekers, legde de match een tiental minuten stil. Na de pauze gooiden supporters van Waasland-Beveren opnieuw bier en aanstekers. Dit keer was Lokeren-middenvelder Julian Michel het doelwit. Van Driessche vond het welletjes en staakte de partij tijdelijk. Behalve een boete van 2.500 euro van de KBVB, kreeg Waasland-Beveren ook een boete van 25.000 euro van de Pro League. Tegen de laatste sanctie gaat de club in beroep bij het BAS.

"Ook Anderlecht kreeg op diezelfde dag een boete van 25.000 euro (voor vuurpijlen in Sint-Truiden, nvdr.). Dat was voor veel ernstigere feiten. In ons dossier werden maar vijf of zes bekertjes op het veld gegooid. De boete van 25.000 euro is niet proportioneel", zegt clubwoordvoerder Martijn De Jonghe. "Bovendien heeft de scheidsrechter de correcte procedure voor het tijdelijk stilleggen van een wedstrijd niet helemaal gevolgd. Zo riep hij de kapiteins van beide ploegen niet samen."

Het BAS buigt zich op maandag 16 april over de kwestie. Op 16 maart werd de arbitrageovereenkomst tussen Waasland-Beveren en de Pro League opgestuurd naar het BAS.

Stallone Limbombe terug naar AA Gent

Officieel wil niemand het al bevestigen. Michel Louwagie noemt het zelfs "een moeilijk dossier". Maar Stallone Limbombe - gisteren 27 geworden - is wel degelijk op de weg terug naar AA Gent. De pijlsnelle flankaanvaller van Antwerp legde naar verluidt zijn medische en fysieke testen al af bij de Buffalo's. Meer nog, speler en club zijn het al met elkaar eens om opnieuw samen te werken. De broer van Rode Duivel Anthony speelde eerder al in de jeugd van AA Gent. De belofteploeg bleek toen, in 2010, zijn eindstation. Na omzwervingen bij Jong PSV, het Spaanse Cultural Leonesa, het bescheiden Oosterzonen en Antwerp FC komt Limbombe - die ook op interesse van Genk kon rekenen - via de grote poort terug naar AA Gent. De club anticipeert zo op een vertrek van WK-ganger Moses Simon, waarbij Kalu naar de linkerflank kan verhuizen.

De transfer is eigenlijk niet eens zó verrassend. Louwagie laat niet gauw een transfervrije Belg schieten op de transfermarkt - herinner u Laurent Depoitre bij KV Oostende. Omdat AA Gent nood heeft aan voetbalbelgen en Limbombe niet automatisch twee miljoen euro kost zoals veel van zijn landgenoten, twijfelde Louwagie niet. (NP/SJH)