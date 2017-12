FT België: Anderlechtfans willen (financiële) compensatie na wanprestatie - Club Brugge laat middenvelder vertrekken op huurbasis De voetbalredactie

09u40 0 BELGA Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Moeskroen beloont belofte Noam Debaisieux met profcontract

Noam Debaisieux heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Moeskroen. Dat heeft de Henegouwse club bekendgemaakt. De overeenkomst met de 18-jarige middenvelder loopt tot 2021.

Moeskroen begon sterk aan de competitie, maar zakte de afgelopen weken wat terug in de stand. Na negentien speeldagen staan 'les Hurlus' op de tiende stek met 23 punten. Op de volgende speeldag ontvangen de mannen van coach Mircea Rednic op Le Canonnier Zulte Waregem. Essevee staat in de stand net onder Moeskroen met twintig punten.

Noam Debaisieux vient de signer un contrat pro full time avec @ExcelMouscron jusqu'en 2021. Félicitations. pic.twitter.com/dkcm2QSfpj Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Bondsparket vraagt vier speeldagen schorsing voor Angban

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een zware schorsing van vier speeldagen en een boete van 1.000 euro gevorderd tegen Victorien Angban (Waasland-Beveren), die zich voor de Geschillencommissie kwam verantwoorden voor de tackle op het scheenbeen van Standard-verdediger Uche Agbo.

"Ik kan alleen maar vaststellen dat Angban een roekeloze speelstijl heeft. In het seizoen 2015-2016 speelde hij voor STVV en pakte hij drie rode kaarten, waarvan één voor natrappen en twee voor tackles die de fysieke integriteit in gevaar brachten", verklaarde bondsprocureur Chris Vandenbossche. "In dit geval hadden de gevolgen voor Agbo enorm kunnen zijn, daarover bestaat geen discussie."

In de thuiswedstrijd van de achttiende speeldag tegen Standard (3-1) ontsnapte de Ivoriaanse middenvelder in minuut twaalf aan de rode kaart. Angban tacklede over de bal en plantte zijn studs zo op het scheenbeen van Agbo. Scheidsrechter Jan Boterburg hield het op een geel karton. "Daar ga ik de mist in. Toen ik bij Agbo de wonde aan de kous zag, wist ik meteen dat ik te snel geel had getrokken. De beelden tonen aan dat een rechtstreekse uitsluiting de enige juiste beslissing was geweest", zei Boterberg ter zitting. Door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie werd Angban alsnog vervolgd.

Photonews

Waasland-Beveren pleitte voor de vrijspraak, hoogstens voor een sanctie met uitstel. "We betwisten de rode kaart niet, maar dit was helemaal geen opzettelijke fout", zei advocaat Tom Rombouts. "Agban raakt het scheenbeen met de binnenkant van zijn voet, maar hij heft zijn steunbeen op waardoor zijn lichaam draait. Dat wijst erop dat hij de tegenstrever niet wou kwetsen. Hij kent Agbo ook heel goed, ze hebben samen bij Granada gespeeld en het zijn goede vrienden. Op de beelden is ook te zien dat hij zich uitvoerig excuseert, en dus aangedaan is van het incident. We gaan ermee akkoord dat het rood was, maar de tackle verantwoordt een schorsing van vier speeldagen niet."

Door de vordering van het Bondsparket riskeert Angban geschorst te zijn voor de thuiswedstrijden tegen KV Oostende (22/12) en STVV (20/01) en de verplaatsingen naar Eupen (26/12) en Anderlecht (24/01). De Geschillencommissie maakt het vonnis in de loop van de namiddag bekend.

Photonews

Club leent McGree uit aan Newcastle Jets

Club Brugge leent de Australische middenvelder Riley McGree uit aan de Australische eersteklasser Newcastle Jets. De 19-jarige McGree, die afgelopen zomer werd overgenomen van Adelaide United, kwam voorlopig niet in de plannen van Ivan Leko voor en mag daarom tot het einde van het seizoen in eigen land op zoek gaan naar speelminuten. Newcastle Jets kon geen aankoopoptie bedingen.

Riley McGree speelt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis bij Newcastle Jets! Veel succes, Riley!https://t.co/Zf4C03OXuN pic.twitter.com/mxpLJ0rKEB Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Anderlechtfans vinden excuses onvoldoende

De verontschuldigingen op de clubwebsite vonden ze onvoldoende. De Anderlechtfans die zondag de trip naar Brugge maakten, voelen zich in de steek gelaten door hun team. Daarom denken ze eraan om een (financiële) compensatie te eisen. Hoe ze dat verzoek exact willen formuleren, staat nog niet vast, maar binnen supporterskringen leeft het idee om Anderlecht te vragen de eerstvolgende verplaatsing naar Racing Genk te financieren. De club denkt na over toegevingen. (PJC)