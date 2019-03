FT België. Anderlecht wil Verschaeren langer aan zich binden - Wesley en Dennis fit voor STVV - Chevalier biedt excuses aan Redactie

01 maart 2019

06u35 0

Anderlecht onderhandelt met Verschaeren over verlengd verblijf

Loon naar werken. Anderlecht onderhandelt met Yari Verschaeren (17) over een verlengd en verbeterd contract. Negen matchen, waaronder één in Europa. Meer had Yari Verschaeren, goed voor één doelpunt en twee assists, niet nodig om te bewijzen dat hij bij dit Anderlecht een grote meerwaarde kan betekenen. Vandaar ook dat paars-wit langer door wil met Verschaeren, die nu vastligt tot 2020 aan bescheiden voorwaarden.

De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst zitten voorlopig in een beginnend stadium, zo valt in de entourage van de speler te horen. Voor Andres Dendoncker, makelaar van Verschaeren en broer van Rode Duivel Leander, en Verschaeren zelf heeft ‘het sportieve project’ voorrang op centen. In die optiek zit het alvast goed: RSCA ziet in het jeugdproduct, goeie voeten en een goeie kop in één, een sleutelpion voor de komende seizoenen. Het wil de ploeg mede rond hem bouwen.

Uiteraard zal Verschaeren er financieel niet slechter van worden. Eén van de eerste projecten van Coucke was om hem, net als tien anderen, een profcontract aan te bieden, nu wacht de student Economie-Wiskunde opslag. Verwacht wordt dat een deal niet kan uitblijven, want ook de aanvallende middenvelder zelf wil liefst bijtekenen. (PJC)

Wesley en Dennis fit voor STVV

Een handvol spelers doet het deze week rustig aan bij Club Brugge. Zo namen onder anderen Mechele (schouder), Dennis en Wesley, die niet ongeschonden uit het duel in Anderlecht kwamen, enkele dagen rust. Wat Wesley betreft, hoeft Club Brugge zich weinig zorgen te maken met het oog op de match tegen STVV. De Braziliaan raakt in principe speelklaar voor de komst van de Truienaars. Hetzelfde geldt voor Poulain, die genezen is en gisteren de training kon hervatten. Dat wordt vandaag of morgen ook verwacht van Mechele, die al langer last heeft van de schouder. Dennis ten slotte is onzeker voor het duel van zaterdag. Zijn situatie wordt van dag tot dag geëvalueerd, maar in principe geraakt hij speelklaar. (TTV)

Pro League: “Na competitie beslissing over Moeskroen”

Spoedvergadering op de Pro League gisteren. Het onderwerp: Moeskroen. De onderzoeksrechter liet beslag leggen op de rekeningen van de club en stelde twee voorlopige bewindvoerders aan. Er zijn sterke vermoedens van grootschalige fiscale fraude en illegale constructies met supermakelaar Pini Zahavi. De Pro League grijpt niet in, maar laat voelen dat ze de situatie ernstig neemt. “Tot nader order laten we de verschillende competities afwerken volgens het geplande verloop. De Pro League zal eerstdaags contact opnemen met de voorlopige bestuurders van de club. En zal zich burgerlijke partij stellen om inzage te krijgen in het dossier. Na afloop van de competitie zal de Pro League dan een gefundeerde beslissing nemen over de plaats van Moeskroen binnen de Pro League, uiteraard met respect voor de bevoegdheden van de licentiecommissie.” (NVK)

AA Gent schakelt inworpcoach Liverpool in

AA Gent zet alle zeilen bij om play-off 1 te halen. Gisteren streek op het oefencentrum in Oostakker Thomas Grønnemark neer, een inworpcoach waarmee Jess Thorup eerder al werkte bij FC Midtjylland. De 43-jarige Grønnemark wordt voor twee dagen ingehuurd door AA Gent en leerde de spelers gisteren voor het eerst kneepjes bij het inwerpen. Als AA Gent play-off 1 haalt, komt hij mogelijk nog eens terug voor een aantal trainingssessies. Grønnemark maakte als atleet vier jaar lang deel uit van het Deense bobsleeteam, maar spitste zich na die carrière toe op een job als inworptrainer. Hij was bij meerdere Deense clubs actief, maar sinds september 2018 staat hij op de payroll van Liverpool.

Luc Devroe richt makelaarsbedrijf op

‘Ludefoot’. Dat staat tegenwoordig op de naamkaartjes van Luc Devroe (53). De voormalige sportief directeur van Anderlecht richtte zijn eigen makelaarsbedrijf op met uitvalsbasis in Knokke, waar Devroe woont. De kans bestaat dat ‘Ludefoot’ zal samenwerken met Patrick De Koster, die onder meer Rode Duivel Kevin De Bruyne in zijn portefeuille heeft. (PJC)

Chevalier biedt excuses aan

Teddy Chevalier bood zijn excuses aan voor zijn houding tijdens en na de wedstrijd op Waasland-Beveren. Hoewel Kortrijk er met 2-6 won en hij scoorde, ergerde hij zich openlijk aan zijn ploegmaats, weigerde voor te zetten en trok na de wedstrijd meteen naar de kleedkamer. Coach Vanderhaeghe: “Teddy maakt een moeilijk seizoen door. Hij heeft zich verontschuldigd en dat moeten we nu opzij leggen.” Morgen start Chevalier opnieuw op de bank. Vanderhaeghe wisselt de geschorste Van Der Bruggen door Avenatti. (ESK)