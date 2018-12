FT België. “Anderlecht wil Suárez terughalen” - Pro League keurt zeven basisprincipes, zoals invoer clearinghouse, goed - Armbreuk voor Capon De voetbalredactie

Pro League keurt zeven basisprincipes, zoals invoer clearinghouse, goed

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft vandaag unaniem ingestemd met zeven basisprincipes die de problematiek rond de makelaars uit de voetbalwereld moet bannen. Onder de zeven basisprincipes behoort onder meer de oprichting van een onafhankelijk clearinghouse, dat toezicht houdt op de contracten die tussen spelers en makelaars afgesloten worden en op de transfers van de spelers.

Nog een maatregel die de Pro League neemt is dat alle makelaars, ook buitenlandse, zich moeten registreren en zich dus aan de voorwaarden van de Pro League moeten houden. Clubs verbinden zich ertoe om enkel met geregistreerde makelaars te werken.

Het expertenpanel van Pro League-CEO Pierre François, minister van Staat Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrecht deed de afgelopen twee maanden een rondje bij alle stakeholders. De bedoeling is dat een beperkt aantal maatregelen in januari al worden doorgevoerd. Zo zullen alle makelaars zich moeten registreren en aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Tegen de volgende zomermercato hoopt de Pro League een aantal zaken door te voeren in de licentievoorwaarden van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), waardoor clubs hun proflicentie kunnen verliezen als ze de gedragscode met de voeten treden. Om de wetgevende drietrapsraket te vervolledigen, hoopt de Pro League die licentievoorwaarden uiteindelijk (deels) om te zetten in afdwingbare en duidelijke wetgeving.

Pro League geeft maandagavond aftrap van jaarlijkse kerstactie

Supporters kunnen vanaf vanavond (23u) meedingen naar het gesigneerde truitje van hun favoriete spelers uit de Jupiler Pro League of Proximus League. Dan geeft de Pro League het startsignaal voor zijn jaarlijkse kerstactie. De opbrengst gaat net als vorig seizoen naar de Belgian Homeless Cup (BHC).

De komende speeldagen dragen alle spelers in 1A (speeldag 21) en 1B (speeldag 20) een speciaal shirt, met daarop het logo van de BHC. Deze shirts worden nadien online te koop aangeboden via eBay.

Behalve die shirts zitten onder meer ook het gesigneerde Manchester City-truitje van Kevin De Bruyne en een WK-truitje met daarop alle handtekeningen van de Rode Duivels in het aanbod. De veiling omvat ook een aantal specials, zoals VIP-tickets voor een match van PSG. Geïnteresseerden hebben tien dagen om hun bod uit te brengen. De veiling sluit donderdag 27 december om 23u.

De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. 39 lokale teams, 12 in het Brusselse en 27 verspreid over de rest van het land, gebruiken voetbal als instrument om meer dan 500 dak- en thuislozen te integreren in de samenleving. BHC lanceerde zijn campagne “My Team, My home” op 15 oktober met een voetbaltoernooi op het Beursplein.

Suárez terug naar Astridpark?

Volgens Argentijnse media wil Anderlecht ex-speler Matías Suárez (30) terughalen. Suárez speelt bij Belgrano in Argentinië, waar hij een smaakmaker is en niet langer om de haverklap geblesseerd is. De aanvaller, die met Anderlecht vier titels pakte en één Gouden Schoen won, nam in 2016 verzuurd afscheid (het kwam zelfs tot een rechtszaak), wat een eventuele terugkeer kan bemoeilijken. In Suárez’ omgeving zegt men dat Anderlecht “voorlopig niet concreet is”. (PJC/MJR)

L’Avenir-voetbaljournalist en auteur Jean Derycke overleden

De redactie van de Franstalige krant L’Avenir rouwt om voetbaljournalist Jean Derycke, die zondagnacht bij hem thuis onverwacht overleden is. Derycke werd amper 42 jaar oud en laat een vrouw en vier dochtertjes na.

Jean Derycke was al sinds eind jaren negentig aan de slag als sportjournalist en volgde voor L’Avenir onder meer eersteklasser Charleroi en de Rode Duivels, die hij vergezelde op het WK van 2014 in Brazilië en het EK 2016 in Frankrijk. Onlangs bracht hij nog een boek uit over Charleroi-coach Felice Mazzu.

“Met droefheid vernemen we het overlijden van Jean Derycke. Een journalist met een erg sterke pen die altijd goed gezind was. We’ll miss you”, betuigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn medeleven.

⚫️ Quelle tristesse que d’apprendre le décès de Jean Derycke. Un journaliste dont la plume n’avait d’égal que sa bonne humeur. - Met droefheid vernemen we het overlijden van Jean Derycke. Een journalist met een erg sterke pen die altijd goed gezind was. We'll miss you, @jder76 ⚽️ https://t.co/Queq4Sse3Z Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Boeckx geblesseerd, Kums geschorst

Frank Boeckx incasseerde een tik op de knie tegen Dinamo Zagreb en geraakte niet fit. Wellicht haalt hij Moeskroen. Sven Kums pakte zijn vijfde gele kaart en is geschorst. De Albanese zomeraanwinst Kristal Abazaj debuteerde. “Hij doet het goed bij de beloften”, motiveerde Hein Vanhaezebrouck zijn invalbeurt. Elias Cobbaut (enkel) vierde zijn rentree. Hij verving Albert Sambi Lokonga, die naar de kant moest met een blessure. (PJC)

Armbreuk voor Capon

Pech voor Brecht Capon. Vandaag moet verder onderzoek bevestiging geven, maar KVO vreesde gisteren dat de rechtsachter een armbreuk heeft opgelopen. Capon kwam in botsing met Uronen en moest met hevige pijn naar de kant. Als zijn onderarm effectief gebroken is, staat de Oostendenaar voor een inactiviteit van ongeveer zes weken. Capon mist zo de bekermatch in Eupen en de resterende duels tegen Standard en STVV voor de winterstop. (TTV)

Pijnlijke enkel voor Malinovskyi

Doelpuntenmaker Ruslan Malinovkyi werd kort voor het uur vervangen door Sander Berge. De Oekraïner ging naar de kant met een pijnlijke enkel. Kort voor de rust bleef zijn voet bij een doelpoging in de grond steken. Malinovskyi maakte de eerste helft nog vol, maar werd in de tweede helft toch naar de kant gehaald. “Ook Samatta en Pozuelo hadden hinder, we moeten morgen verder bekijken of zij inzetbaar zijn tegen Union woensdag.” (KDZ)

De muur van Vanderhaeghe

Statistiek van vijf matchen Vanderhaeghe bij KV Kortrijk: 5 goals gescoord, da’s niet indrukwekkend, maar amper 2 doelpunten geïncasseerd waarvan dan nog een penaltygoal. Samen goed voor 8 competitiepunten en een bekerzege. En vooral: Yves Vanderhaeghe heeft nog altijd niet verloren. Zijn inbreng heet organisatie en motivatie, de naam is Muur.

“We hebben getoond dat we een hecht blok zijn dat moeilijk uit verband te spelen is”, pronkte de oude nieuwe coach van KV Kortrijk. “In een week tijd hebben we tegen Genk en Club Brugge gespeeld, dat zijn toch twee toppers, en we hebben beide keren een punt gepakt. Ik vind dat we daar best trots op mogen zijn. Voor mij hoefden we in die twee matchen niet uit te blinken met goed voetbal, ik wou resultaat halen. Dat hebben we gedaan.” Vanderhaeghe wist dat zijn tegenstander meer balbezit had, meer dreiging toonde en uiteindelijk ook gevaarlijker was, maar constateerde niettemin: “Ze kwamen niet echt tot uitgespeelde kansen. Kaminski moest maar één sterke redding brengen op een schot na een afgeblokte bal. De rest vingen we schouder aan schouder op.”

Het mag dan van 1992 geleden zijn dat KV Kortrijk in zijn thuismatch tegen Club Brugge niet scoort, het maakt voor de coach niet uit. “Dat we de nul houden, is een even grote verdienste.” (ESK)

Lokeren zwaar gehavend uit de strijd

Hoezeer de driepunter dan wel deugd deed, helemaal ongeschonden kwam Lokeren niet uit het duel tegen STVV. Integendeel. Sollied moet komend weekend in de degradatieclash/derby met Waasland-Beveren een pak sterkhouders missen. Zowel Cevallos als kapitein Overmeire kregen tegen STVV hun vijfde gele kaart van het seizoen en zijn geschorst. Daarnaast moesten Miric en Skulason met een enkelblessure naar de kant. Ook hun aantreden is hoogst twijfelachtig. Andere basispionnen als De Ridder en Tirpan waren al onbeschikbaar, waardoor Sollied deze week een heel lastige puzzel in elkaar moet passen. (MVS)

Moeskroen nog 1,3 miljoen dieper in de schulden

Excel Moeskroen kwam vorig seizoen 1,3 miljoen euro tekort, wat zijn negatief saldo van 5,3 naar 6,6 miljoen euro doet zakken. De Thaise eigenaar Piempongsant kondigt dan wel een kapitaalsverhoging van 7,85 miljoen euro aan om de licentieaanvraag voor 1A te kunnen indienen, wat de club even een ademruimte van 1,2 miljoen euro bezorgt. De hogere loondruk en de inspanningen om zich in 1A te handhaven zorgden voor het negatieve cijfer vorig seizoen, aldus Moeskroen, dat laat weten dat de verhoogde schuld tegenover de eigenaar de leefbaarheid van de club niet bedreigt. Men is wel op zoek naar nieuwe aandeelhouders. (ESK)