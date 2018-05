FT België: Anderlecht wil contract van revelatie openbreken - Chevalier: "Dat ze Harbaoui meteen Gouden Stier geven!" Voetbalredactie

17 mei 2018

06u27 0

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Paars-wit wil contract Amuzu openbreken

Luc Devroe zit niet stil met het oog op volgend seizoen. Zo wil de sportief directeur van Anderlecht nu ook het contract van Francis Amuzu (18) openbreken. Het jeugdproduct, dat in december doorbrak en in tien competitiematchen één keer scoorde, ligt nog tot eind volgend seizoen vast. Paars-wit heeft een optie op een extra jaar, maar bereidt nu een klassiek voorstel voor een meerjarig contract voor. Ook kreeg Amuzu, die geneigd is te verlengen, de belofte dat hij volwaardig lid van de A-kern blijft. Meerdere eersteklassers informeerden naar de vleugelspeler. Tevergeefs dus, want behoudens verrassingen rekent Hein Vanhaezebrouck op Amuzu. Nelson Azevedo (20), die tegen KV Mechelen één helft mocht opdraven, heeft geen toekomst op Neerpede. (PJC)

Chevalier: "Dat ze Harbaoui meteen Gouden Stier geven!"

Teddy Chevalier keek op van het bericht dat Hamdi Harbaoui, die morgen niet tegen Lierse moet spelen, ook in de finalewedstrijd tegen Lokeren nog doelpunten kan scoren voor de Gouden Stier. "Dat ze die hem dan meteen geven", reageerde hij. KV Kortrijkcoach Glen De Boeck kon er inkomen: "Ik snap niet dat ze tijdens het seizoen nog de spelregels kunnen veranderen. Waarom niet gewoon de titel toekennen na het einde van de reguliere competitie? Wij zullen er in Beveren alvast niet te veel op focussen: 21 goals in één seizoen is ook al heel mooi voor Teddy." (ESK)

De Laet (voorlopig) te duur voor Antwerp

Het zou best kunnen dat Ritchie De Laet (29) zaterdag zijn voorlopig laatste wedstrijd op de Bosuil speelde. Antwerp huurt de verdediger zoals bekend van het Engelse Aston Villa. Zowel de club als de speler wil die samenwerking graag voortzetten, alleen is het financiële water daarvoor (momenteel) veel te diep. De aankoopoptie die Aston Villa in de huurovereenkomst liet opnemen, flirt met de 2 miljoen euro. Een prijskaartje dat voor de Great Old te zwaar weegt. Maar er is meer, De Laet heeft in Villa Park nog een contract voor volgend seizoen en ook dat zit in de weg. De Laet heeft in Engeland nog recht op een jaarloon van een slordige 1,5 miljoen euro en dat ligt boven de mogelijkheden van Antwerp. De Laet is bereid een deel van zijn salaris te laten vallen, maar dan nog is de kloof groot. Bovendien is Aston Villa nog in de strijd om een plekje in de Premier League verwikkeld. Het speelt volgende week de finale voor promotie tegen Fulham. Een eventuele zege of het mislopen van de overgang kan voor De Laets toekomst gevolgen hebben. Het wordt met andere woorden moeilijk om De Laet ook volgend seizoen op de Bosuil te houden. Al kan er naarmate de transferperiode vordert natuurlijk altijd iets meer mogelijk zijn - dan zakken de prijzen immers. (SJH)

Dury trakteert supporters

Francky Dury is een man van zijn woord. "Een tournée générale als we bovenaan de rechterkolom eindigen", zweerde de coach eind januari na de verlossende zege tegen KV Mechelen. Zo geschiedde. En op 23 mei komt Dury zijn belofte na. Alle supporters die Zulte Waregem steunen in de finale van play-off 2 tegen Lokeren worden namelijk getrakteerd op één gratis pint of frisdrank. Allen daarheen? (VDVJ)