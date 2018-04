FT België: Anderlecht wil 3,7 miljoen voor Saief betalen en aast op verdediger van Eupen - Leko niet opgezet met uitlekken plannen De voetbalredactie

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk binnenland.

Anderlecht zal optie Saief lichten

De beslissing lijkt genomen. Anderlecht heeft de intentie om de optie in het contract van AA Genthuurling Kenny Saief (24) te lichten. Dat zou paars-wit 3,7 miljoen euro kosten, maar dan is het wel zeker dat het de Engelse gegadigden weet af te houden. Er zijn drie Premier Leagueclubs die de Amerikaan op de voet volgen. Saief is een vaste waarde bij Anderlecht onder Vanhaezebrouck en liet onlangs blijken open te staan voor een verlengd verblijf. Nog bij RSCA staat Mamadou Koné (26) van Eupen op de verlanglijst. Eupen zou de aanvaller voor één miljoen euro kopen bij moederclub Leganes, om hem nadien door te verkopen met winst. (PJC)

Vermant nog wat meer ter discussie

De kans dat Sven Vermant als T1 van Waasland-Beveren aan volgend seizoen begint, is na de thuisnederlaag tegen Lierse alleen maar nóg kleiner geworden. Hijzelf is zich naar verluidt van geen kwaad bewust. Zelfs de officiële clubwebsite van Waasland-Beveren was zo eerlijk om te spreken van "een zwakke vertoning". Voor de tiende wedstrijd op rij kon W-B niet winnen. Balans: 3 op 30. Tegen Lierse - club in crisis, op de rand van het faillissement, nog niet gewonnen van een 1A-team - was Waasland-Beveren vooral na rust nergens. Eén luttele kans kreeg de thuisploeg daarin. Beschamend. "Het was na rust niet goed genoeg", moest ook Vermant toegeven. "We boden te weinig kwaliteit, maakten te weinig juiste keuzes." Dat hij zélf koos om te starten met vijf spelers die er volgend seizoen niet meer bij zullen zijn, vergat hij te vermelden. (MVS)

Van Holsbeeck en Bayat present

Opvallend beeld tijdens Charleroi-Gent. Nadat het tweetal woensdag al aan de Kehrweg opdook voor Eupen-Antwerp, zaten Herman Van Holsbeeck en Mogi Bayat ook gisteren in het Stade du Pays. De voormalige sportieve baas van Anderlecht en de spelersmakelaar woonden de wedstrijd opnieuw samen bij. (SJH)

Anderlecht slikt tiende bepalende tegengoal in vierde kwartier

Het vierde kwartier is niet het favoriete van Anderlecht. Tegen Genk slikte het maar liefst zijn dertiende doelpunt tussen minuut 45 en 60. Het waren bovendien vaak bepalende tegentreffers: tien keer kwam de tegenstander dan langszij of klom die op voorsprong. Misschien toch maar eens werk maken van een inspirerende speech tijdens de rust, aanvoerder Leander Dendoncker? (JSe)

Stad Brugge wil eventuele landstitel Club vieren op 21 mei...

Als Club Brugge straks kampioen wordt, dan vindt de huldiging zo goed als zeker plaats op maandag 21 mei. Dat is alvast de datum die door het stadsbestuur van Brugge naar voren werd geschoven voor de kampioenenviering, die traditioneel plaatsvindt op de Grote Markt. Club benadrukt dat het de festiviteiten pas wil organiseren wanneer blauw-zwart daadwerkelijk kampioen is. Op dit moment is het concept van een eventueel titelfeest dan ook nog niet duidelijk. (TTV)

... Leko niet opgezet met uitgelekte plannen

Ivan Leko apprecieerde het uitlekken van de kampioenenviering, alsook het speculeren over de titel pakken tegen Anderlecht op speeldag zeven niet echt. "Daar ben ik boos om. Omdat dat rekenen ons niet helpt. Dat is fout. Er heerste al een kampioenensfeer, maar iedereen vergat dat onze tegenstander 9 op 12 had gepakt. Ik merkte een gebrek aan focus. Het enige wat nu telt is RC Genk vrijdag, voor de rest niets." (WDK)

4

Zelfs met het gelijkspel heeft Club nog altijd een ijzersterke thuisreputatie in de competitie. Gisteren scoorde het voor de 79ste thuismatch op rij minstens één keer en het is ook al van 20 december 2015 geleden dat blauw-zwart in Jan Breydel nog eens de boot inging. Die 1-4-nederlaag tegen Anderlecht was tot gisteren de laatste keer dat de Bruggelingen thuis nog eens 4 goals om de oren kregen. (WDK)

5 & 8

Het spektakelstuk in Jan Breydel zorgde voor twee recordevenaringen in play-off 1. Met vijf goals in de eerste helft deden Club en Standard even goed als Charleroi en KV Kortrijk op 17 mei 2015 die net als gisteren ook bij 3-2 gisteren rusten. De match eindigde op 5-2. Club en Standard overtroffen die zeven goals met hun 4-4. Acht goals: dat gebeurde in play-off 1 alleen op 8 mei 2010, toen AA Gent met 6-2 komaf maakte met Club Brugge. (JSE)

Leko: "Cools was ongelukkig"

Neen, zijn beste match was het niet van Dion Cools (21). Leko zette hem weer in de basis ten nadele van de 19-jarige Diatta die uitstekend was tegen Charleroi, maar dat pakte niet goed uit. De rechterflank zag sterretjes tegen Edmilson Jr. Bovendien scoorde zijn rechtstreekse tegenstander twee keer. En dat zag ook Leko: "Als jouw directe tegenstander twee doelpunten maakt en beslissend is, dan heb je... pech gehad. (grijnzend) Da's gewoon pech, hè. Maar kom, we moeten niet alles op Cools steken. De wil was er, maar Dion was ongelukkig. Niet vergeten dat hij vorig jaar nog tussen tribune en bank pendelde. Dit is zijn eerste seizoen als titularis. Een jonge speler kan dan goed spelen, maar soms ook slechter. Volgens mij is het ook wat decompressie na zijn recente contractverlenging. Maar vooral, hij speelde tegen Edmilson, die tegen Anderlecht en ons zo beslissend was. Chapeau." (WDK)