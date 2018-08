FT België. Anderlecht weigert schorsingsvoorstel Vranjes - Liefst 5 JPL-spelers in selectie WK-finalist Kroatië - Michel (Lokeren) breekt sleutelbeen



RSC Anderlecht weigert schikkingsvoorstel voor Vranjes

RSC Anderlecht gaat niet akkoord met de drie speeldagen schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voorstelde als minnelijke schikking voor Ognjen Vranjes.

Paars-wit en de Bosnische verdediger, de afgelopen vrijdag rood pakte op speeldag vier in de Jupiler Pro League, gaan zich morgen verdedigen voor de Geschillencommissie. De zitting in het bondsgebouw in Brussel vangt aan om 14u00. Vranjes zit op het strafbankje, omdat hij in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen (2-0) met beide voeten vooruit inkwam op Amallah en daarvoor rechtstreeks werd uitgesloten.

Door de vordering van het Bondsparket dreigde Hein Vanhaezebrouck zijn verdediger te moeten missen in het lastige drieluik tegen Club Brugge (26 augustus), Antwerp (2 september) en KRC Genk (15 september).

Seth De Witte (KV Mechelen) wordt opgeroepen wegens recidive

Seth De Witte moet zich morgenmiddag vanaf 14u voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaan verantwoorden voor zijn rode kaart van afgelopen weekend. De aanvoerder van KV Mechelen had nog een speeldag schorsing met uitstel achter zijn naam staan, waardoor het Bondsparket besliste hem meteen op te roepen.

Twintig minuten voor het laatste fluitsignaal in de thuiswedstrijd tegen Lommel haalde De Witte met een stevige tackle de angel uit een tegenaanval van de bezoekers. De Mechelse middenvelder plantte daarbij zijn studs op het achterbeen van Geert Berben. Ref Lothar D'Hondt haalde meteen de rode kaart uit zijn achterzak.

In principe doet het Bondsparket een voorstel tot minnelijke schikking aan een rechtstreekse uitgesloten voetballer, maar De Witte staat te boek als een recidivist en krijgt die gunst niet. Bovendien staat er nog een speeldag voorwaardelijke schorsing open. Die dateert van 29 december vorig jaar. Toen kreeg De Witte in eerste aanleg drie speeldagen schorsing, waarvan dus één met uitstel, omwille van een gelijkaardige overtreding op het scheenbeen van Wesley Moraes (Club Brugge).

Vijf spelers uit Belgische competitie in selectie vicewereldkampioen

Met doelmannen Lovre Kalinic (AA Gent) en Karlo Letica (Club Brugge), verdedigers Antonio Milic (RSC Anderlecht) en Matej Mitrovic (Club Brugge), en aanvaller Ivan Santini (RSC Anderlecht) heeft de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic liefst vijf spelers uit de Jupiler Pro League opgenomen in zijn 24-koppige selectie voor de oefeninterland van 6 september in Portugal en de UEFA Nations League-opener van 11 september in Spanje.

De Kroaten zagen onlangs nationale nummer een Danijel Subasic afhaken en daardoor wordt Kalinic naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe nummer een bij de vicewereldkampioen. De 21-jarige Letica is dan weer een recente nieuwkomer, voor het WK kwam hij niet verder dan de voorselectie. De doelman maakte deze zomer nog de overstap van Hajduk Split naar landskampioen Club Brugge, dat al jaren met een keepersprobleem zit. Ondanks een veelbelovende start ging Letica zondag op Antwerp in de fout, wat blauw-zwart het eerste puntenverlies van het seizoen opleverde.

Achterin zijn Milic en Mitrovic er opnieuw bij. De Club-verdediger zat eveneens in de WK-voorselectie, maar was er niet bij op het toernooi in Rusland. Net als Anderlecht-aanwinst Santini, momenteel topschutter in de Jupiler Pro League.

In de eerste editie van de UEFA Nations League zit Kroatië net als ons land in Divisie A. In groep 4 nemen de Kroaten het op tegen Spanje en Engeland, wat dus enkele topaffiches zal opleveren. De Rode Duivels moeten het in groep 2 doen met Zwitserland en IJsland. De winnaars van de vier groepen plaatsen zich voor de halve finales, die begin juni 2019 gespeeld worden. Nadien volgt er de uiteindelijke finale of de troosting.

In elk van de vier divisies van de Nations League is ook een EK-ticket te verdienen. De loting van die kwalificaties wordt op 2 december in Dublin gehouden, de kwalificatiewedstrijden zelf gaan op 21 maart 2019 van start.

Michel (Lokeren) breekt sleutelbeen

Julian Michel, middenvelder van Sporting Lokeren, kwam vanochtend slecht neer op training en brak zijn sleutelbeen. De onfortuinlijke Fransman wordt later deze namiddag geopereerd en kijkt tegen een inactiviteit van een zestal weken aan. Michel was nog maar net terug aan het meetrainen met de groep nadat hij eerder de seizoensstart miste met een spierblessure. (MVS)

Roeselare moet het drie maanden zonder Van Kessel doen

Roeselare zal het de komende drie maanden zonder Gino Van Kessel moeten stellen. De 25-jarige spits, deze zomer overgekomen van Slavia Praag, kwam zaterdag in botsing met Tubeke-doelman Théo Defourny en liep daarbij een barst in de knie op. De Curaçaose aanvaller moet morgen onder het mes, Roeselare rekent daarbij op een afwezigheid van drie maanden.