FT België: Anderlecht volgt centrale verdediger (22) in Brazilië - Kortrijk in 2022 in nieuw stadion - Ciman traint een maand bij Standard

Ciman traint een maand bij Standard

Montréal Impact heeft op haar Twitteraccount bevestigd dat Rode Duivel Laurent Ciman komende winter, van 15 november tot 15 december, zijn conditie zal onderhouden bij zijn ex-club Standard. Ciman en Montréal Impact slaagden er niet in zich te plaatsen voor de play-offs in de MLS.

Door die niet-kwalificatie eindigde het seizoen van Ciman afgelopen zondag met een nederlaag tegen New England Revolution (2-3). Ciman stond eerder tussen 2010 en 2015 al onder contract bij de Rouches.

Ciman stond in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels, tegen Cyprus (4-0), nog negentig minuten in de basis. In totaal speelde Ciman vijf van de tien voorrondewedstrijden met de Duivels. De Henegouwer was met de Duivels al aanwezig op het WK van 2014 in Brazilië en het EK van 2016 in Frankrijk.

Volgende maand spelen de troepen van bondscoach Roberto Martinez nog oefenpartijen tegen Mexico (10 november) in Brussel en Japan (14 november) in Brugge.

Anderlecht volgt Braziliaanse verdediger

Scouts van Anderlecht zagen zondag de Braziliaan Igor Rabello met Botafogo aan het werk tegen Cortinhians (2-1). De 22-jarige centrale verdediger maakte de winning goal. Na de wedstrijd had de Anderlecht-delegatie contact met Anselmo Paiva, de makelaar van Rabello. De eenmalige belofteninternational ligt nog vast tot eind 2019. Udinese bood volgens Braziliaanse bronnen al 4 miljoen euro. Dat is echter ruim onder de 11 miljoen, die Botafogo sinds vorige zomer in een clausule in het contract van Rabello heeft staan. (NVK)

Gent mist middenvelder in Charleroi

Anderson Esiti incasseerde gisteravond zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De Nigeriaan mist daardoor de uitwedstrijd van vrijdag op Charleroi. Dat opent misschien mogelijkheden voor Damien Marcq - ook gisteren weer naast de selectie - om tegen zijn ex-club nog eens in actie te komen. (RN)

Kortrijk in 2022 in nieuw stadion

Komend weekend komt de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk, Vincent Tan, pas voor de tweede keer naar de stad. Hij volgt er zaterdag de wedstrijd tegen Genk en wordt zondag door de overheid ontvangen. Afspraak op de Evolis-site langs de E17, waar de bouw van het nieuwe voetbalstadion zal worden aangekondigd. Naast Tan zullen nog twee of drie investeerders het stadion financieren. Het gaat om een multifunctioneel complex met zo'n 15.000 zitplaatsen dat normaliter in 2022 moet klaar zijn. (ESK)

Knieblessure Derijck

Kopzorgen voor Essevee. Een bezoek aan de specialist bracht aan het licht dat Timothy Derijck vocht in de knie heeft. De verdediger moet minstens twee weken rusten. Derijck mist dus quasi zeker het drieluik tegen Anderlecht, KV Mechelen en Oostende. Tussendoor staat ook het Europa League-duel tegen Vitesse gepland. Bostyn en Kaya zijn overigens fit voor de partij van vanavond. (VDVJ)

Spajic out, Dendoncker ziek

Uros Spajic blijft in de ziekenboeg. De Serviër (enkel) is ook nog steeds een groot vraagteken voor de wedstrijd van komend weekend. Ook Emmanuel Sowah (adductoren) blijft aan de kant. Leander Dendoncker kon gisteren wegens ziekte niet meetrainen. "We bekijkenvandaag nog hoe het met hem gaat. Maar onze dokter zei dat het normaal gezien niet te erg is. Dus Leander zit in de selectie", aldus Vanhaezebrouck. (NVK)

Limbombe terug uit schorsing

De confrontatie met zijn broer miste hij door schorsing, maar tegen ex-club RC Genk is Anthony Limbombe er opnieuw bij. Dat betekent dat De Bock op links uit de ploeg verdwijnt. Voor de rest houdt Leko wellicht vast aan zijn vaste elf, zo krijgt ook Cools op rechts een nieuwe kans na zijn slechte beurt tegen Antwerp. Palacios, die zondag nog inviel, zit immers niet in de selectie.

Club raapte de voorbije jaren trouwens weinig in Genk. De laatste zege dateert al van 2013-2014: 1-3 met goals van Gerkens voor Genk en Odjidja, Engels en Castillo voor Club. Daarna verloor blauw-zwart zowel in play-off 1 als in de competitie in totaal vier keer en speelde het één keer gelijk. (WDK)

