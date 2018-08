FT België. Anderlecht pakt uit met truken van de foor in aanloop naar topper tegen Club - Vossen traint nog steeds niet Redactie

22 augustus 2018

11u54 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vossen traint nog steeds niet

De kans is groot dat Jelle Vossen na de match tegen Antwerp ook forfait moet geven voor de topper van zondag tegen Anderlecht. De aanvaller heeft nog steeds hinder aan de knie en kon de training nog niet hervatten. Verwacht wordt dat ook de kraker te vroeg komt voor Vossen, die zondag op de Bosuil vervangen werd door Openda. Naast Vossen ontbreken nog steeds Mata en Nakamba. Die laatste liep gisteren rondjes in de hoop dat hij binnenkort definitief verlost is van zijn knieblessure. (TTV)

Paars-wit met truken van de foor

De truken van de foor. Die haalt Anderlecht boven richting Club. Het vroeg tevergeefs uitstel in de schorsingszaak van Vranjes en oefende in het geheim met potentiële basisspelers zoals Kara, Kums, Adzic, Bakkali en Najar. Die laatste twee overtuigden in een 5-0-zege tegen OH Leuven in Tubeke.

De indicatieve tabel. U kent hem wellicht niet, maar het waren gisteren wel cruciale woorden in het betoog van Anderlecht-advocaat Luc Deleu ter verdediging van Ognjen Vranjes. Het bondsparket wilde op basis van die tabel drie matchen schorsing na de tackle van Vranjes tegen Moeskroen, maar Deleu trok de rechtmatigheid van het hulpmiddel in twijfel. "En dus stel ik uitstel voor."

Een vreemd manoeuvre, aangezien uitgerekend Anderlecht-voorzitter Marc Coucke een drijvende kracht was om die indicatieve tabel te laten goedkeuren door de Raad van Bestuur van de Pro League. Dat gebeurde ook unaniem, maar toch oordeelde Deleu - in de nasleep van de dossiers rond Wesley (Club), Mehdi Carcela (Standard) en Eric Ocansey (Eupen), die wel uitstel kregen - dat Vranjes pas volgende week zijn straf mocht kennen. Op die manier zou hij nog kunnen spelen tegen Club, maar de Geschillencommissie volgde niet en hield vast aan de drie speeldagen schorsing.