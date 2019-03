FT België. Anderlecht moet het uitleggen bij licentiecommissie - Akkoord over scheidsrechtervergoeding - Jan Breydel uitverkocht



De voetbalredactie

27 maart 2019

08u25 9

Akkoord over vergoeding voor afzondering van scheidsrechters

Het Referee Office van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een akkoord bereikt met de assistent-scheidsrechters en videorefs die in play-off 1 op afzondering moeten gaan daags voor de wedstrijd. Dat bevestigde scheidsrechtersbaas Johan Verbist aan Belga.

Daags voor hun wedstrijd verzamelen scheidsrechter, videoref en assistenten voortaan in Tubeke, waar ze zich voorbereiden op hun wedstrijd. Ze vertrekken dus niet meer van thuis en worden in het Belgian Football Center voorbereid op fysiek, tactisch en technisch vlak.

Voor de semiprofessionele scheidsrechters staat daar geen extra vergoeding tegenover, omdat zij een vaste verloning krijgen. Maar er moest nog wel onderhandeld worden over een vergoeding voor de assistenten en videorefs. Die gesprekken vonden afgelopen weekend plaats op de lentestage in Waterloo. Intussen is er een akkoord gevonden. Over het bedrag wilde Johan Verbist niets kwijt.

De afzondering geldt enkel voor de scheidsrechters die de wedstrijden in play-off 1 in goede banen moet leiden. De scheidsrechters voor play-off 2 en de play-downs in de Proximus League bereiden zich nog steeds thuis voor. “We bekijken op het einde van het seizoen of we de afzondering uitbreiden”, aldus Verbist.

Anderlecht om duiding gevraagd

Een formaliteit, klinkt het op Neerpede. De licentiecommissie heeft Anderlecht gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de kapitaalsverhoging van ongeveer dertig miljoen euro. Voor Anderlecht is het hoogst uitzonderlijk dat het duiding moet geven bij zijn licentiedossier. Paars-wit maakt zich evenwel geen zorgen: het zal de gevraagde informatie overmaken aan licentiemanager Nils Van Brantegem en verwacht een goeie afloop. De schulden aan makelaars, die aanvankelijk een heikel punt waren voor de licentiecommissie, zullen geen negatieve invloed hebben. Zoals eerder gemeld is RSCA de betalingen inmiddels gestart. Van Brantegem wilde geen commentaar kwijt over specifieke clubs, hij laat wel weten dat “alle oproepingen de deur uit zijn”. De volgende zitting is op 3 april. (PJC)

Seizoen revelatie Benson voorbij

Het seizoen van Manuel Benson - de jongste maanden sterk op dreef bij Moeskroen - zit er op. De flankspeler liep tegen Club een knieblessure op en moest daardoor al verstek geven voor de Belgische U21. Verder onderzoek wees uit dat Benson met een scheurtje zat in de meniscus. Eind vorige week ging hij daarvoor onder het mes. Ook het EK voor beloften in Italië ziet de winger dus meer dan waarschijnlijk aan zich voorbij gaan. (KDC/ESK)

Jan Breydel uitverkocht voor PO 1, wachtrijen bij Antwerp en Standard

Aan steun van de fans zal het in play-off 1 niet ontbreken. Club Brugge maakte bekend dat het zijn vijf thuiswedstrijden voor een vol Jan Breydel speelt. Gisteren gingen alle resterende losse tickets de deur uit. Ook bij Antwerp is de belangstelling groot: er werden al 12.231 abonnementen verkocht - vandaag start de verkoop van de 2.269 resterende dagtickets. Bij Standard staat de teller op 23.400 abonnementen - al 3.700 meer dan vorig seizoen. Anderlecht, dat de duurste prijzen heeft, verwacht elke wedstrijd 20.000 supporters. Racing Genk zal minimum 16.500 fans met een abonnement verwelkomen. Sinds gisteren zijn er daar 5.000 losse tickets in verkoop. Alleen bij AA Gent valt de verkoop licht tegen, met 13.360 verkochte abo’s. De club rekent erop dat er daar nog een pak bijkomen. (VDVJ/SJH)

Bornauw en Trebel fit, vraagtekens bij Dimata

Lachen is gezond. En dus kiest Anderlecht-trainer Fred Rutten, die technisch directeur Frank Arnesen verwelkomde langs het oefenveld, voor veel spelplezier op training in aanloop naar play-off 1. Gisteren stonden er toernooitjes op het programma, in de marge moest er ook fysiek werk geleverd worden. Adrien Trebel en Sebastiaan Bornauw maakten deel uit van het winnende team, zij raken fit voor de match tegen Racing Genk op zondag. Of Nany Dimata er dan bij zal zijn, wordt met de dag twijfelachtiger. De aanvaller sukkelt al maanden met de knie en overwoog zelfs een operatie. (PJC)

Yatabaré mist start play-offs

Mbokani kon maandag hervatten en trainde ook gisteren weer mee, maar Sambou Yatabaré ontbrak voor de tweede dag op rij. Hij liep maandag een kuitblessure op, het zou om een klein scheurtje gaan dat hem wel vier tof vijf weken kost. Lees er HIER meer over. (SJH)

RSCA-scout naar Ajax

Talentscout Angelo De Gruyter (47) ruilt Anderlecht in voor Ajax. De West-Vlaming was de laatste drie jaar voltijds actief bij RSCA, in totaal werkte hij zeventien jaar voor de recordkampioen. De Gruyter, die onder meer een aandeel had in de ontdekking van Dendoncker, gaat voor Ajax scouten in België en Nederland. (PJC)

Geldhof fluit weer

Scheidsrechter Frederik Geldhof (42) is bij zijn tweede herkansing geslaagd in zijn fysieke tests. In augustus en februari bleef hij met twee tienden van een seconde boven de limiet voor de spurtproeven. Zo stond hij de hele reguliere competitie aan de kant. Geldhof wordt zaterdagavond meteen vierde scheidsrechter tijdens Genk-Anderlecht en fluit komende dinsdag Moeskroen-Union. (ESK)

Drie contractverlengingen bij Oostende

Jelle Bataille (19) en Robbie D’Haese (20) verlengden hun overeenkomst voor drie seizoenen. Ook de optie van Michiel Jonckheere (29) werd gelicht. Hij is na anderhalf jaar blessureleed aan de hiel eindelijk weer fit. De middenvelder hoopt in de play-offs te hervatten. CEO Patrick Orlans meldde dat het licentiedossier een eerste positieve evaluatie kreeg. (VDVJ/TTV)

Charleroi krijgt 5.000 euro boete voor rookbommen bij Antwerp

De Geschillencommissie van de KBVB heeft een boete van 5.000 euro opgelegd aan Sporting Charleroi, nadat supporters van de Zebra’s op bezoek bij Antwerp meermaals met pyrotechnisch materiaal hadden gegooid.

Het was de match delegate die de kat de bel aanbond. In zijn verslag van het duel Antwerp-Charleroi (1-2) van 10 maart noteerde hij dat de bezoekende supporters in minuten 15, 22, 32, 53 en 77 meerdere rookbommen hadden afgestoken. Ook na de wedstrijd knalden er drie petards. De stadionomroeper werd in de 56ste minuut nochtans ingeschakeld om de gemoederen te bedaren.

“Het gooien van pyrotechnisch materiaal op het veld of in het stadion getuigt van een verwerpelijk gedrag, dat nooit goedgekeurd mag worden. De kwalijke gevolgen ervan kunnen de fysieke integriteit van de personen in het stadion schaden”, verklaarde de Geschillencommissie. Die hield ook rekening met een recente boete om de strenge vordering van het Bondsparket te bevestigen. Charleroi ontkende de feiten niet ter zitting, maar kan wel nog beroep aantekenen tegen de boete.