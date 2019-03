FT België. Anderlecht legt 18-jarige back langer vast - Supporters STVV niet blij met ref in cruciale partij tegen AA Gent



Redactie

12 maart 2019

16u15 0

Anderlecht verlengt contract jonge flankverdediger Lutonda

Anderlecht heeft het contract van de beloftevolle linksvoetige flankverdediger Thierry Lutonda verlengd tot 2022, zo meldt paars-wit. De 18-jarige Lutonda speelt momenteel bij de U21 van de Brusselaars en de Belgische nationale ploeg U19. In 2016 ondertekende hij zijn eerste profcontract bij Anderlecht.

“We zijn blij dat Thierry zijn ontwikkeling bij RSC Anderlecht verderzet en hopen dat hij snel de poort van de A-ploeg kan openbreken”, verklaart Youth Director Jean Kindermans.

De 18-jarige Thierry Lutonda verlengt zijn contract bij RSCA ▶ https://t.co/L3L4v5vanV



Thierry Lutonda (18 ans) prolonge son contrat au #RSCA ▶ https://t.co/o4Kg6PUf4M



⚽ #RSCAYOUTH #COYM pic.twitter.com/Q1s0eTpr0E RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Fans STVV niet tevreden met ref voor cruciale match tegen AA Gent

Sint-Truiden plaatst zich zondag alleen mits winst voor play-off 1 in een rechtstreekse confrontatie met uitdager AA Gent. Maar de fans zijn alles behalve opgezet met de aanstelling van Bram Van Driessche als scheidsrechter, afgaande op een persmededeling van het supportersverbond KSTVV. Zij uiten bedenkingen. “Als we aan de heer Van Driessche denken gaan er automatisch wat belletjes rinkelen bij de STVV-supporters. Vorig seizoen ging hij grotesk in de fout ging tijdens de match Club Brugge-STVV. De match waarin Vormer voor duiken een penalty kreeg en Wesley tot twee keer rood had verdiend maar weg kwam met een keer geel. STVV besliste vorig seizoen, volkomen terecht trouwens, om de heer Van Driessche daarom te wraken.”

“Wij beseffen maar al te goed dat scheidsrechters ook maar mensen zijn en fouten kunnen maken. Iedereen verdient dan ook een tweede kans, het is alleen jammer dat men voor de belangrijkste match van de speeldag een scheidsrechter aanduidt die niet onbesproken is en al meermaals in het nadeel van STVV gefloten heeft. Bovendien is hij aangesloten bij voetbalclub Sint-Denijssport, een deelgemeente van Gent. Om dan nog maar te zwijgen dat de heer Van Driessche afkomstig is van Oost- Vlaanderen. Wij hadden gehoopt dat de scheidsrechtercommissie meer gezond verstand had gebruikt bij de aanstelling en iemand gekozen had die helemaal geen banden had met Limburg of Oost-Vlaanderen.”

“Wij hopen dan ook dat er zondag omstreeks 20 uur enkel over voetbal gepraat gaat worden en niet over discutabele beslissingen. Natuurlijk zal alles nu met argusogen gevolgd worden, dat is dan ook de bedoeling van deze brief. Wij vinden het onze plicht, om als supporters, onze stem te laten horen op een beschaafde manier en onze bedenkingen te uiten.” De club onthoudt zich van commentaar.