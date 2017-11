FT België: Anderlecht laat oogje vallen op Argentijnse verdediger - Kums onzeker voor bekerpartij tegen Standard De voetbalredactie

06u33 0 Photo News Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Kums onzeker voor bekertreffen tegen Standard

Tegenvaller voor Anderlecht: Sven Kums moest kort na de rust naar de kant met last aan de dij. Hein Vanhaezebrouck kon niet vertellen hoe ernstig de blessure bij zijn draaischijf is. "Ik weet veel, maar als zelfs de dokter nog geen antwoord heeft, moet ook ik passen", kon er een glimlach vanaf. Vandaag ondergaat Kums onderzoeken, hij is onzeker voor de bekermatch tegen Standard. Nog dit: Hein liet tegen KV Kortrijk onder meer Sels, Kara en Appiah rusten. "Want we gaan een drukke periode tegemoet." (PJC)

Photo News

Courtois in Genkse eretribune

Ex-Genkdoelman Thibaut Courtois kwam gisteren zijn eerste liefde nog eens aanmoedigen. De Rode Duivel volgde de wedstrijd tegen Standard vanop de eretribune. Courtois heeft trouwens goede herinneringen aan thuismatchen tegen Standard. In 2011 veroverde hij de titel met RC Genk, uitgerekend na een rechtstreeks duel tegen de Rouches. (KDZ)

Photo News

Anderlecht heeft Argentijnse verdediger op het oog

Het gesnuffel is begonnen. Anderlecht heeft volgens Argentijnse media een scout naar Argentinië gestuurd om Germán Conti (23) te bekijken tijdens de wedstrijd Colón-Tigre (3-1). Conti is een centrale verdediger, die sinds 2013 onder contract ligt bij Colón. Op zich is het geen verrassing dat Anderlecht uitkijkt naar defensieve versterkingen, want het is een publiek geheim dat Kara Mbodj nog steeds belangstelling geniet uit de Premier League. Als hij in januari zijn Engelse droom kan verwezenlijken, heeft paars-wit absoluut een vervanger nodig. Het is niet duidelijk hoe concreet de piste-Conti is. Ook Portugese clubs zouden de Argentijn volgen. (PJC)

Twitter Germán Conti.

Kotysch geneest snel bij STVV

De Norre (buikspieren) werd tegen Lokeren aan de rust vervangen en is twijfelachtig voor de bekermatch tegen Oostende. De kuitbeenblessure van Kotysch heelt zo goed dat hij naar eigen zeggen hoopt om nog één of twee matchen voor de winterstop te spelen. (FKS)