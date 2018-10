FT België. Anderlecht krijgt award - Vanhaezebrouck leeft op hoop - Twee speeldagen schorsing voor Ceballos (STVV) Redactie

03 oktober 2018

09u04

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Charleroi moet 2.500 euro boete ophoesten voor vuurwerk op Sclessin

Sporting Charleroi moet een boete van 2.500 euro betalen aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), nadat supporters op het veld van Standard meermaals Bengaals vuur en rookbommetjes hadden aangestoken. Dat besliste de Geschillencommissie.

In de Waalse derby op Sclessin van 15 september stelde de aanwezige Match Delegate meermaals vast dat enkele fans in sector B4 van tribune 4 van Charleroi zich niet correct gedroegen.

Nog voor het competitieduel op gang was gefloten, tijdens de line-up, smeten ze met rookbommetjes en werd er ook Bengaals vuur aangestoken. Zeven vuurpijlen kwamen terecht op het speelveld. Daardoor werd de aftrap anderhalve minuut later gegeven dan aanvankelijk gepland.

In minuut 44 kwam er vanuit hetzelfde vak een bommetje terecht net achter de LED-boarding. Dat schrikte het stadion met een enorme knal op. In minuut 70 constateerde de match delegate opnieuw Bengaals vuur.

"Dergelijke feiten hebben geen plaats op een voetbalveld. Het is bovendien niet de eerste keer dat Sporting Charleroi zich voor het wangedrag van zijn de fans moet verantwoorden. Een boete van 2.500 euro is daarom op zijn plaats", aldus de Geschillencommissie.

Anderlecht krijgt award

De Duitse softwaregigant SAP reikt elk jaar wereldwijd ‘Quality Awards’ uit aan bedrijven die uitblinken in het plannen en uitvoeren van SAP-programma’s en -projecten. En zo werd RSC Anderlecht uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Innovatie’ voor België en Luxemburg.

Proud of the whole digitalisation team at @rscanderlecht ! We did this all together! #sap #SAPqualityawards #innovation @SAP_Belgium @SAP @rscanderlecht #sports #ticketing #finance #cashless #data pic.twitter.com/Xl8jwZSTVW Bert Van der Auwera(@ Bert_VdA) link

Trebel & Lawrence fit voor Zagreb?

Hein Vanhaezebrouck leeft op hoop. De medische staf van Anderlecht doet er alles aan om Adrien Trebel en James Lawrence klaar te stomen na blessureleed. Er bestaat een realistische kans dat beiden speelklaar geraken voor Dinamo Zagreb. Andy Najar is er sowieso bij: hij is volledig hersteld na een pijnlijke tik op het been. Vanochtend omstreeks 10.30 uur traint RSCA een laatste keer. (PJC)

Twee speeldagen schorsing voor Ceballos (STVV)

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 2.500 euro en drie speeldagen schorsing, waarvan een met uitstel, opgelegd aan STVV-middenvelder Cristian Ceballos, die zondag op de negende speeldag met rood uitgesloten werd.

Door zijn tackle op de kuit van Alexis Saelemaekers op het veld van Anderlecht is Ceballos nu geschorst voor de competitiewedstrijden tegen Moeskroen (6 oktober) en KV Kortrijk (20 oktober).

De Kanaries kunnen nog beroep aantekenen tegen de sanctie, dat wordt dan vrijdag behandeld.