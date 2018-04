FT België: Anderlecht kan geen beroep doen op winger tegen Charleroi - Wullaert: "Mijn nieuwe uitdaging ligt in Engeland" De voetbalredactie

06 april 2018

06u34

Bruno niet klaar voor clash met ex-club

De spoeling wordt steeds dunner voor Hein Vanhaezebrouck. Tegen Sporting Charleroi kan hij geen beroep doen op Massimo Bruno. De rechterflankspeler moest gisteren de training staken met last aan de adductoren en de buikspieren. "We zullen hem een week rust gunnen om volledig te herstellen", aldus Anderlecht-coach Vanhaezebrouck. Olivier Deschacht sukkelt met de schouder, tegen Club Brugge zou hij wel inzetbaar moeten zijn. (PJC/VDVJ)

Wullaert: "Mijn nieuwe uitdaging ligt in Premier League"

Manchester City: daar ligt normaal gezien de toekomst van Tessa Wullaert (25). Maar eerst: de 'treble' pakken bij Wolsburg en een optie nemen op het WK met de Flames.

"Ik heb alles gewonnen in Duitsland." 't Is niet gelogen: twee Duitse bekers en de titel staan reeds op het palmares van Tessa Wullaert. Dit seizoen kan ze die prijzen wellicht nog eens afvinken, om nadien de overstap naar Man City te maken - er ligt naar verluidt een contract voor twee jaar klaar bij de club van Kompany en De Bruyne. Bevestigen wil Wullaert de geruchten niet, al geeft ze wel toe dat ze naar Engeland gaat. "Ik verleng mijn contract niet, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. (lacht) En die ligt in principe in de Premier League."

Sinds 2015 voetbalt Wullaert voor Wolfsburg, een gigant in het vrouwenvoetbal. Niet voor niks maakt de Volkswagen-club een grote kans op de finale van de Champions League - een belangrijke doelstelling voor Wullaert. In de halve finale wacht Chelsea, in de finale mogelijk City: "Los van de tegenstander wil ik in schoonheid afscheid nemen van Wolfsburg."

Mikken op groepswinst

Het zijn zorgen voor later. Nu focust Wullaert zich met de Red Flames op de twee cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Italië. Vanavond wacht Portugal in het stadion van OH Leuven. "De heenmatch hebben we gewonnen met 0-1, maar na de rust kwamen we te veel onder druk. Dat moet nu beter. Ach, scoren doen we altijd, dus wordt het in de eerste plaats zaak om de nul te houden. Op dat vlak hebben we de voorbije maanden veel progressie geboekt. (denkt na) We zijn ambitieus, we gaan voor zes op zes."

Lukt dat, dan neemt de nationale vrouwenploeg een serieuze optie op groepswinst en een eerste WK-deelname. Nochtans kan België zich ook via de tweede plaats en de mogelijke barrages nog kwalificeren voor het eindtoernooi in Frankrijk, maar daar willen Wullaert en de Flames nu niet aan denken: "De tweede plaats telt niet, enkel de eerste." (PJC)

Belgische refs: twee nieuwe semiprofs

Vanaf volgend seizoen kent het Belgisch voetbal twee scheidsrechters extra met het statuut van semiprof. De keuze van het Referee Office viel op Wesley Alen (27) en Kevin Van Damme (27), twee beloftevolle refs. Vanaf 1 juli zullen ze - net als Delferière, Van Driessche, Vertenten, Boucaut, Lambrechts, Visser, Lardot en Verboomen - intenser begeleid worden en meer verantwoordelijkheden dragen. (FDZ)

Bölöni: "Limbombe zal nog spelen"

Laszlo Bölöni had tegen Oostende geen plekje bij de 18 voor Stallone Limbombe. De Roemeen had een gesprek met de flankaanvaller die volgend seizoen de kleuren van AA Gent verdedigt. "De situatie van Stallone is duidelijk", zegt Bölöni. "Hij tekende elders en dat betreur ik. Tegelijk ben ik trots dat ik een speler uit tweede klasse naar een niveau tilde dat hem nu naar een mooie Belgische club brengt. Antwerp heeft nu andere prioriteiten, met name het testen van spelers die nog niet veel aan de bak kwamen. Toch zal ik nog een beroep op Stallone doen, want hij wil op een mooie manier vertrekken." Ook Jelle Van Damme zat tegen Oostende niet in de selectie. "Om dezelfde reden." Moustapha Sall (32) is niet langer een speler van Antwerp. De Great Old en de Senegalees lieten zijn contract ontbinden. Oulare liet zich in Antwerpen onderzoeken en de medische rapporten werden overgemaakt aan Watford. Op de Bosuil wachten ze af wat de moederclub van Oulare beslist over de artrose aan zijn heup. Jezina trainde gisteren ook apart. Habran, Yatabaré en Rodrigues zijn weer fit. (SJH)