FT België: Anderlecht heeft Braziliaan in het vizier - Gesprekken tussen Club en Vormer opgestart

28 mei 2018

06u19 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Braziliaan Rossi in beeld bij Anderlecht

Anderlecht wil er naast Milic nog een centrale verdediger bij. Mbemba blijft de topprioriteit, maar volgens Portugese bronnen heeft paars-wit ook zijn oog laten vallen op de 27-jarige Braziliaan Raphael Rossi van Boavista. Paars-wit volgt al een tijdje de Portugese markt op de voet en is niet ontevreden over Sa die vorig jaar bij het Portugese Vitoria werd weggehaald. Rossi speelde een sterk seizoen bij Boavista, waar hij 30 van de 36 matchen in de basis stond.

Onderhandelingen met Vormer opgestart

Ruud Vormer (30) bevestigt dat de onderhandelingen met Club Brugge over een contractverlenging sinds kort ook effectief lopen. "Zelf wil ik heel graag nog wat langer in België blijven", zegt de Nederlander die dit weekend voor het eerst meetrainde met Oranje. "Ik heb het gevoel dat ik in Brugge echt op mijn plek zit en dat wil ik graag zo houden. Ik voel me gerespecteerd en we winnen prijzen, wat wil je nog meer als speler? Alleen moeten alle voorwaarden en cijfertjes in het nieuwe contract ook kloppen natuurlijk. Ik hoop dat we er snel uitkomen." Dat lijkt ook het geval te zijn. Beide partijen zitten op dezelfde lijn en willen absoluut met elkaar doorgaan. Als onder meer de duurtijd van het opengebroken contract - het huidige loopt tot juni 2020 - precies bepaald wordt, kan het snel gaan. (MGA/WDK)

Buffel praat vandaag met bestuur

Was de wedstrijd van Thomas Buffel (37) tegen Zulte Waregem zijn laatste voor Racing Genk? Vandaag staat een gesprek met de clubleiding gepland, nadien moet blijken of Buffel al dan niet doorgaat in Limburg. "Het moet van twee kanten komen", zegt hij.

Buffel verwacht snel duidelijkheid. Een gesprek tussen hem en het bestuur van Racing Genk moet uitsluitsel brengen over zijn toekomst in de Luminus Arena. "Ik denk dat er voor aanvang van dit seizoen bij sommigen al twijfels waren, maar ik heb mijn waarde toch nog gehad met een aantal belangrijke goals. Ook fysiek heb ik getoond dat ik die jonge gasten wel nog kan bijbenen. Misschien niet qua explosiviteit, maar wel wat het aantal meters betreft." Het feit dat Genk de voorrondes van de Europa League speelt, kan de beslissing misschien wel beïnvloeden. "Als we Europees spelen is er sowieso een bredere kern nodig, maar dat mag geen bepalende rol spelen, vind ik. Het gaat om wat je nog kunt brengen, of belangrijker, wat de club denkt dat je nog kunt brengen."

Genk duwt opnieuw door voor Paintsil

Genk hoopt zich te versterken met Joseph Paintsil (20). De Ghanese aanvaller komt dit seizoen uit voor het Hongaarse Ferencvaros. De snelle en technisch vaardige Paintsil scoorde tien goals en gaf ook negen assists. Hij stond in de winterperiode al dicht bij een overgang naar Genk, maar Ferencvaros weigerde mee te werken aan een transfer. Genk bereikte ook een akkoord met de 18-jarige Ghanese middenvelder Gabriel Laveh. Hij komt uit dezelfde academie als Paintsil en zou in eerste instantie worden toegevoegd aan de beloftenkern.

Extra velden op komst in Tubeke

De voetbalbond blijft investeren in het nationaal oefencomplex in Tubeke. Normaal gezien in het najaar beginnen de werken om extra velden aan te leggen. Het zou gaan om minstens drie en mogelijk zelfs vier stuks. Uiterlijk tegen 2020 moeten die nieuwe terreinen in principe bespeelbaar zijn.