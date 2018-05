FT België: Anderlecht én Club gaan voor Zweedse middenvelder - Trossard best betaalde Genk-speler De voetbalredactie

25 mei 2018

Anderlecht en Club gaan voor Zweedse middenvelder

De Belgische top is gecharmeerd door Kerim Mrabti (24). Zowel Anderlecht als Club Brugge noteerde gisteravond in Göteborg aandachtig de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder van Djurgården. Mrabti (1m75, 75kg) ontgoochelde niet en opende na drie minuten al de score.

Nieuw is de interesse niet. Afgelopen winter stond hij al op een lijstje in het Astridpark. Udinese en Newcastle brachten toen een concreet bod uit van respectievelijk 1 miljoen en 1,3 miljoen euro, maar Djurgården weigerde zijn sterkhouder te laten gaan. Mrabti moest hen eerst nog de Zweedse beker schenken. Iets wat hij ook deed, door tegen Malmö FF één van de drie goals voor zijn rekening te nemen.

Nu zijn contract in december afloopt, is een transfer wél bespreekbaar. Vermoedelijke kostprijs: maximum 1,5 miljoen euro. Mrabti, die in 2016 een zware knieblessure opliep en negen maanden moest revalideren, wordt in eigen land hoog aangeschreven. Afgelopen januari speelde hij nog vriendschappelijk voor de Zweedse nationale ploeg, tot de bondscoach van Tunesië hem probeerde te overtuigen mee te gaan naar het WK. Mrabti kon niet kiezen en besliste daarom voorlopig voor geen van de twee landen uit te komen. (PJC/TTV)

Meevaller voor Zulte Waregem. Het kan zondag in het barraguel tegen Genk rekenen op Theo Bongonda dankzij een achterpoortje. Het Bondsparket vorderde gisteren twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, voor de vliegende tackle van de flankaanvaller. Essevee weigerde dat voorstel, waardoor de zaak vandaag voor de Geschillencommissie komt. Als die Bongonda een nieuwe schorsing oplegt, gaat de fusieclub normaal gezien opnieuw in beroep. Want dan wordt de zaak pas volgende week behandeld en kan Bongonda aantreden in het beslissende duel om een Europees ticket. Nog dit: bezoekende supporters die erbij willen zijn in de Luminus Arena kunnen enkel tickets verkrijgen via de officiële supportersclubs. Zaterdag trekt de spelersgroep al op afzondering. (VDVJ)

Berrier in B-kern of gratis weg

Hoewel Franck Berrier bij de start van zijn laatste contractjaar niet van plan is om KV Oostende te verlaten, blijft de kustploeg bij haar standpunt wat de spelmaker betreft: "We hebben met Franck duidelijk afgesproken hoe zijn toekomst eruit ziet", aldus TD Hugo Broos. "Die ligt niet in Oostende, hij mag gratis vertrekken. Het is niet omdat hij een goeie match gespeeld heeft, dat ik daarom van mening moet veranderen." Als Berrier daadwerkelijk in Oostende blijft, wacht hem dus wellicht een plaatsje in de B-kern. (TTV)

Gent op stage van 9 tot 14 juli

A Gent hervat op 18 juni. Op 19 en 20 juni zijn er fysieke, medische en psychologische tests voorzien. Op vrijdag 22 juni (19u) speelt Gent een eerste oefenduel op Gent-Zeehaven, één dag later oefenen de Buffalo's in en tegen Drongen (17.30u). Op vrijdag 29 juni is er een match tegen Dikkelvenne, op zaterdag 30 juni tegen Merelbeke. Op 7 juli is er een oefenwedstrijd tegen Oudenaarde, op 21 juli tegen OHL. Tussendoor gaat AA Gent van maandag 9 tot en met zaterdag 14 juli op stage naar het Nederlandse Oisterwijk. Er wordt verbleven in De Rosep en getraind op het veld van Taxandria. Ook daar zou zeker één oefenwedstrijd gespeeld worden.

Trossard best betaalde Genk-speler

Racing Genk en Leandro Trossard (23) hebben een akkoord bereikt over een contractverbetering. Geen verlenging. Trossard tekende opnieuw tot 2021 mét optie voor een extra jaar. Alleen de cijfers wijzigen. Over het precieze jaarloon wilde Genk noch de speler iets kwijt, maar volgens ingewijden schommelt het rond 1 miljoen euro. Daarmee wordt hij de bestbetaalde Genkspeler. De overeenkomst werd bekendgemaakt met de nodige egards - zowel voorzitter Croonen als algemeen directeur Gerits, sportief directeur De Condé en coach Clement placeerden een woordje. Trossard engageert zich om nog een seizoen in de Luminus Arena te blijven. Die beslissing nam hij nog voor de barragematch tegen Zulte Waregem zondag, waarvan zal afhangen of Genk Europa instapt. "Niet veel mensen geloofden dat dit ons zou lukken", lichtte voorzitter Peter Croonen toe. "Leandro kan bij veel grotere clubs aan de slag, maar verkiest de Genkse familie. We weten ook wel dat hij hier niet tot zijn pensioen zal voetballen, maar als hij er nog een jaar vol voor wil gaan, kunnen wij daar alleen maar blij om zijn."

De salarisverhoging die Trossard nu krijgt, hoopt Genk midden 2019 ruimschoots terug te verdienen met de transfersom die het dan wil incasseren. Na een seizoen met veel blessureleed kan zijn transferwaarde alleen maar de lucht in schieten als hij tien maanden op zijn huidige niveau presteert. "Met die handtekening zijn heel wat vragen de wereld uit", zegt Trossard. "Ik wil eens een heel seizoen constant presteren voor ik vertrek en wie weet een prijs pakken." En wat als er eind augustus toch een club met een lucratief bod komt? "Dat bod ligt dan bij Genk. Mijn doel staat vast. Nog één jaar knallen." (SJH/KDZ)