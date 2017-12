FT België: Anderlecht bevestigt dat Najar opnieuw maanden out is - STVV gaat refs opleiden De voetbalredactie

STVV start met Referee Academy

STVV gaat positief in op de vraag van de KBVB om naar het voorbeeld van Gent te starten met een Referee Academy. Op 3 januari 2018 is het zover en wordt de eerste training ingepland. In de Academy worden jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar opgeleid tot scheidsrechter. De ultieme bedoeling is om weer een FIFA-scheidsrechter af te leveren in Limburg". Er zijn nog twee andere partners in dit initiatief: de scheidsrechters gewest Hasselt-Sint-Truiden en ex-referee Serge Gumienny. "De academy komt er omdat steeds minder jongeren de weg vinden naar het vak van scheidsrechter. En als ze die weg al gevonden hebben, dan haken ze te vroeg af, luidt het. "Mits een degelijke opleiding en begeleiding willen we de jongerenstroom vergroten en ervoor zorgen dat iedereen aan boord blijft."

Serge Gumienny zelf vindt dat hij zijn steentje kan bijdragen door zijn ervaring door te geven. STVV zegt dat het zijn verantwoordelijkheid opneemt. "In tijden dat het scheidsrechterskorps zwaar onder vuur ligt is het makkelijk om vanaf de zijlijn daaraan mee te doen. Liever dan dat nemen wij als club onze verantwoordelijkheid op. Vandaar deze Referee Aacdemy", besluit gedelegeerd bestuurder David Meekers van STVV. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via referee@stvv.com, www.stvv.com of facebookpagina referee academy stvv. (FKS)

Nieuwe operatie voor Najar

Andy Najar (24) moet worden geopereerd aan de hamstring. Dat bevestigde Anderlecht zopas op de clubwebsite. Wanneer de Hondurees de ingreep zal ondergaan, is nog onduidelijk, maar dat hij opnieuw voor verschillende maanden out is, is zeker. Vanhaezebrouck zucht eens diep. Na maanden van revalidatie met vallen en opstaan vierde de 24-jarige rechterflank maandagavond zijn wederoptreden bij de invallers. Maar na amper tien minuten moest hij alweer trekkebenend naar de kant met opnieuw die hamstringblessure. Anderlecht en de speler probeerden de voorbije weken nog een operatie te vermijden, maar na deze zoveelste herval is een heelkundige ingreep onvermijdelijk geworden.

Toch vreemd dat een speler na een maand training bij zijn eerste speelminuten opnieuw uitvalt, of niet? "Bepaalde spelers hebben in stresssituaties, zoals een wedstrijd, een veel hogere spierspanning dan op training. Dan verhoogt het risico op blessures", legt Kris Van Crombrugge, arts van de Rode Duivels, uit. Al die blessures, dat begint na een tijd in het hoofd te spelen, waardoor een speler in een vicieuze cirkel dreigt terecht te komen.

Jankovic heeft plannetje voor Club: "We weten wat we moeten doen"

"Discipline." Dat wordt volgens KVM-coach Aleksandar Jankovic vanavond de sleutel. "90 minuten lang. Zoals we getoond hebben in onze wedstrijden tegen Genk en Antwerp. We zullen goed proberen te voetballen, het balbezit proberen op te eisen. We spelen een thuismatch, dus we gaan er alles aan doen om die winnend af te sluiten. We beseffen wel dat Club Brugge op dit moment 'by far' de beste ploeg in België is. Ons respect voor hen is enorm. Het maakt de uitdaging ook groot voor ons. Hoe je dit Club kan afstoppen? (lacht) We weten hoe ze spelen en we weten wat we moeten doen. Wees gerust, het wordt een goede wedstrijd om naar te kijken." (FDZ)

Oostende oefent tegen Stuttgart

KV Oostende oefent op winterstage tegen Bundesligaclub Stuttgart (8/1) en Duitse tweedeklasser Aue (10/1). Canesin verzwikte gisteren zijn enkel, maar kan normaal hervatten. Musona (lies) heeft de training nog niet hernomen en is onzeker voor de trip naar Beveren. (TTV)

Antwerp heeft dubbele versterking al beet

Met de komst van Jonathan Pitroipa (31) heeft Antwerp al een tweede wintertransfer vastgelegd. De ex-speler van Hamburg was transfervrij na periodes bij Al-Nasr en Al-Jazeera. Pitroipa kwam tussen 2008 en 2011 drie seizoenen uit voor het Duitse Hamburg en speelde daarna voor het Franse Stade Rennes. De rechterflank tekende een contract voor zes maanden plus optie voor een extra seizoen. Eerder deze week nam Antwerp ook al Romain Habran over, een 23-jarige flankaanvaller van PSG.

Sall en N'Diaye lijken klaar te raken voor de wedstrijd van morgen tegen Lokeren. Rodrigues (quadriceps) mist de laatste twee wedstrijden voor de winterstop. Ook Arslanagic, Stojanovic, Ofosuhene en Oulare kregen verzorging en zijn sowieso out tot januari. Van Damme, Hairemans, Corryn (geschorst), Achter, Touré en Mañas werkten individueel. (DPB/TTV/SJH/RVD)