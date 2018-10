FT België. Amateurclub Knokke staat thuisvoordeel af aan Union Redactie

11 oktober 2018

14u46

De wedstrijd in de achtste finales van de Croky Cup tussen Knokke en Union wordt dan toch niet aan de kust afgewerkt. De Knokse amateurclub staat haar thuisvoordeel af. Het bekerduel wordt op 6 december (20u45) in het Joseph Mariënstadion gespeeld.

Knokke werkt momenteel zijn thuismatchen af in Heist, omdat er aan het eigen stadion De Taeye verbouwingswerken aan de gang zijn. "We zouden liever thuis spelen, maar we moeten ook denken aan de veiligheid van de supporters", bevestigde voorzitter Vincent Van Honsebrouck aan Belga.

"Rond het stadion was de veiligheid gegarandeerd, maar als er iets zou gebeuren in het stadion van Heist is dat niet verantwoord om daar te spelen. We nemen dat risico liever niet."

De amateurclub nam in de zestiende finales verrassend de maat van Standard. Knokke stond toen ook zijn thuisvoordeel af, maar dat weerhield de troepen van coach Yves Van Borm er niet van om de Rouches met 1-2 uit de Croky Cup te knikkeren.

De Brusselse supporters krijgen zo een leuk sinterklaasgeschenk van de kustploeg, want worden gespaard van een lange busrit naar de zee. 1B-club Union schakelde de Brusselse grote broer RSC Anderlecht uit na een 0-3-overwinning in het Astridpark.