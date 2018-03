FT België: Acolatse (STVV) breekt middenhandsbeentje - Contract van drie jaar ligt klaar voor De Boeck De voetbalredactie

08 maart 2018

18u55 10 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Damso-heisa haalt Washington Post

De keuze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor rapper Damso als zanger van de Belgische hymne voor het WK in Rusland heeft binnen de landsgrenzen al heel wat stof doen opwaaien, maar bereikt nu ook het buitenland. Zo brengt The Washington Post een stuk over het "schandaal".

The Washington Post merkt op hoe de keuze voor Damso, die zoals bekend onder vuur ligt omdat hij in vorige liedjesteksten zich op expliciete wijze seksistisch en onrespectvol tegenover vrouwen uitliet, de gemoederen verhit in ons land. De krant verwijst naar uitspraken van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld), die eerder aangaven de kritiek van de Vrouwenraad te delen. Ook de gezamenlijke brief van de KBVB-sponsors, waarin ze benadrukten "ernstige bedenkingen" te hebben bij de keuze voor Damso, komt ter sprake. De KBVB liet gisteren weten vast te houden aan Damso. "We laten ons niet gijzelen door de polemiek", klonk het toen.

Acolatse breekt middenhandsbeentje

Club-huurling Elton Acolatse (22) kwam woensdag op training bij STVV ongelukkig op zijn hand neer. Een scan wees vandaag uit dat het middenhandsbeentje gebroken is. Vrijdag wordt hij door dokter Harake in het Sint-Trudoziekenhuis geopereerd. "Bij een niet-sporter wordt zulk letsel niet geopereerd maar gegipst", vertelt clubdokter Koen Pansaers. "Bij sporters wordt gekozen voor een operatie omdat ze dan sneller kunnen hervatten en met een brace kunnen trainen en spelen." Dat betekent meteen dat Acolatse nog tijdens play-off 2 kan hervatten.

Boete van 100.000 euro voor Anderlecht?

Kent u Junior Kabananga (28) nog? De Congolese aanvaller arriveerde in 2010 bij Anderlecht, waarop Aigles Verts, de eerste club van Kabananga, oordeelde dat het recht heeft op 100.000 euro opleidingsvergoeding. Anderlecht betaalde evenwel nooit en dus stapte Aigles Verts in 2015 naar de FIFA om een klacht in te dienen. Vandaag doet de FIFA een uitspraak, RSCA riskeert een boete van 100.000 euro + intresten. Ook een transferverbod behoort tot de mogelijkheden, maar daar houdt paars-wit geen rekening mee. Hoe dan ook kan Anderlecht een eventuele straf aanvechten in hoger beroep. (PJC)

Nieuwe shirts, nieuwe ploegfoto bij Club

Nu de nieuwe shirts voor de play-offs gearriveerd zijn, nam Club Brugge meteen ook de tijd voor de traditionele tweede ploegfoto van het seizoen. Dat zorgde naar goede gewoonte voor de nodige hilariteit. Zo probeerde ouderdomsdeken Simons Vossen uit zijn concentratie te halen en poseerden doelmannen Vermeer, Gabulov en Horvath aanvankelijk met gekruiste benen voor de fotograaf - tot groot jolijt van Leko, zijn assistenten, Vormer, Simons en Clasie. Enkel Poulain ontbrak gisteren. De geblesseerde Fransman trok naar het ziekenhuis voor een routinecontrole. (TTV)

Buffalo's botsen en boksen

Van de opdoffer tegen Oostende was niks meer te merken. AA Gent amuseerde zich gisteren in het bijzijn van een honderdtal fans kostelijk op de Halfvastenfoor. Vooral de botsauto's bleken een populaire attractie bij de Buffalo's - onder meer Janga (boven) toonde zijn stuurkunsten. Yaremchuk bewees op het Sint-Pietersplein dat hij ook buskruit in de armen heeft, door de boksbal een flinke mep te verkopen (rechts). Wat verderop stond Lovre Kalinic voor één keer letterlijk in een schietkraam. Moses Simon verkoos dan weer de smaakvolle kant van een kermisbezoek. De Nigeriaan mocht zelf een lading oliebollen bakken voor zijn ploeggenoten, die ze vervolgens met plezier verorberden. Yves Vanderhaeghe kneep - tussen de vele selfies door - uitzonderlijk een oogje dicht. (VDVJ)

Avila en Simon (AA Gent) opgeroepen voor interlands

Zou de scoutingscel van de Rode Duivels al eens afgezakt zijn naar de beloften van AA Gent? Ricardo Avila lijkt zich steeds meer te mogen opmaken voor het WK in Rusland. De middenvelder is opnieuw opgeroepen voor de oefeninterlands van Panama tegen Denemarken (22/3) en Zwitserland (27/3). Ook Moses Simon bereidt zich straks met Nigeria voor op het WK. Net als Standard-speler Uche Agbo is hij geselecteerd voor de oefeninterlands tegen en in Polen (23/3) en tegen Servië (27/3) in Londen. (VDVJ/MGA/NP)

KVK & De Boeck: contract van 3 jaar ligt klaar

Volgende week moet duidelijk worden of KV Kortrijk en Glen De Boeck samen doorgaan. De kans is reëel dat het lukt en dat de coach een contract voor drie jaar tekent. De Boeck houdt de lippen stijf op elkaar. Financieel liggen de standpunten nog een eind uit elkaar, maar de verschillen zijn niet onoverbrugbaar. "De gesprekken verlopen nog altijd constructief", zegt algemeen manager Matthias Leterme. "Het is zeker niet waar dat we eerst willen weten of we play-off 1 spelen, dat heeft er niets mee te maken. Na zondag hebben we wel meer tijd om bijeen te zitten. Hopelijk komen we er dan snel uit. Even geduld."

KV Kortrijk licht eerstdaags de optie op Makarenko, de succesvolle Oekraïense middenvelder die transfervrij overkwam. Ook de opties in de contracten van Ouali en Sarr, die momenteel wordt verhuurd aan Chateauroux, worden tijdig gelicht. Het contract van De Smet loopt af en het ziet er niet naar uit dat dat wordt verlengd. (ESK)

Genkse tickets bekerfinale vlot de deur uit

Gezellige drukte gisteren in en rond de Luminus Arena. Daar werden de overgebleven tickets voor de bekerfinale van 17 maart op de Heizel tegen Standard aangeboden. Alle niet-abonnees die zich registreerden op een wachtlijst - en dat waren er meer dan 7.000 - werden per e-mail gecontacteerd en konden gisteren tussen 10 en 20 uur terecht in de ticketshop van Racing Genk. De teller prijkte uiteindelijk op 19.000 verkochte tickets. De resterende 1.000 stuks gaan normaal vandaag de deur uit, enkel voor de mensen die zich registreerden op de wachtlijst én per mail werden uitgenodigd om hun ticket(s) te komen kopen. (KDZ)

Groot scherm op Sclessin en in Genk

Standard gaat de bekerfinale live uitzenden op een groot scherm op Parking A van Sclessin. Dat maakte de club gisteren bekend via haar website. Op deze manier wil Standard de fans die naast een ticket grepen toch de mogelijkheid bieden om hun club aan te moedigen. Er wordt ook muzikale animatie voorzien. Zowel Genk als Standard kregen voor deze 20.000 tickets ter beschikking, maar bij beide clubs is de vraag naar tickets groter dan het aanbod. Ook in het centrum van Genk zal de bekerfinale trouwens op een reuzenscherm te volgen zijn. (KDZ)

Bayat: "Stadion aanpassen voor Europese groepsmatchen"

Toen Sporting Charleroi zich in 2015 plaatste voor de tweede voorronde van de Europa League ondernam de club de noodzakelijke aanpassingen om in eigen stadion te kunnen spelen. In die korte Europese campagne namen de Carolo's de maat van Beitar Jeruzalem, maar werden een kwalificatieronde later op hun beurt uitgeschakeld door Zorya Lugansk, met Malinovski (nu bij Racing Genk) als uitblinker.

Drie jaar later kijkt gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat verder dan de Europese voorrondes: "Dankzij de transformaties die toen werden uitgevoerd haalde ons stadion de UEFA-norm categorie 2. Goed voor de voorrondes, maar niet goed genoeg voor de poulewedstrijden. Mochten we die gehaald hebben, dan hadden we Anderlecht moeten vragen onze thuismatchen in het Vanden Stockstadion te mogen afwerken. Om te vermijden dat we desgevallend moeten uitwijken, heb ik het voortouw genomen. We gaan er de komende maanden voor zorgen dat ons stadion beantwoordt aan de UEFA-norm categorie 3. En vermits dat een serieuze financiële investering inhoudt, ben ik bij de staf en de groep aan de boom gaan schudden. Als je de tussenbalans opmaakt, heeft de ploeg de stoutste verwachtingen overtroffen. Met prestaties als die van vorige zaterdag tegen STVV riskeren we echter de dik verdiende beloning mis te lopen. We hebben Europees voetbal tot doel gesteld en om dát te bereiken, gaan we opnieuw ons beste niveau moeten halen. Charleroi was een kleine club, maar is dat niet langer. We hebben bewezen dat we thuishoren in PO 1. Nu moeten we bewijzen dat we Europees voetbal waard zijn." (AR)

Custovic geeft spelers één week vrij

Ongeacht het resultaat tegen Standard krijgt de ganse A-kern van KV Oostende na zondag één week rust. Na de zege in Gent voegde Custovic al een derde vrije dag toe, maar moesten de spelers wel een individueel programma afwerken. "Het is een afspraak die eerder al met Luc Devroe gemaakt werd", aldus Custovic. "De eerste week krijgen ze vrij, de tweede zullen we hard werken en de derde op een normale manier. Zo hopen we hen optimaal te motiveren voor play-off 2, wat niet altijd even gemakkelijk is." Na een onderhoud tussen de staf en het bestuur is besloten vol voor play-off 2-winst te gaan: "In de eerste vijf matchen zullen we niet te veel wissels doorvoeren en voluit gaan. Daarna zien we wel weer." (TTV)

Hamalainen investeert in Deense ex-club

Opmerkelijk: Zulte Waregem-speler Brian Hamalainen heeft een aandeel verworven in zijn ex-club Lyngby. De linksachter, die vijf jaar actief was voor de Deense club, geraakte gecharmeerd door een project dat de eersteklasser eerder voor het faillissement behoedde. Hamalainen geraakt trouwens speelklaar voor het duel tegen Lokeren. Coopman (adductor) wellicht niet. (VDVJ)