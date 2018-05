FT België: AA Gent en Anderlecht hebben Nigeriaanse flankspeler in het vizier - Paars-wit denkt aan Rits als vervanger Trebel De voetbalredactie

03 mei 2018

AA Gent en Anderlecht willen flankspeler van Trencin

AA Gent en Anderlecht hebben Hilary Gong in het vizier. Het gaat om een 19-jarige Nigeriaanse flankaanvaller, die het momenteel uitstekend doet bij het Slovaakse AS Trencin. Daar is hij basisspeler en maakte hij tot nu toe 9 goals in 29 wedstrijden. Vooral in Gent staat Gong met stip genoteerd voor de flankposities. AA Gent zit dun in de offensieve flankspelers en heeft Moses Simon bovendien beloofd om deze zomer mee te werken aan een transfer. Met Stallone Limbombe (Antwerp) haalt Gent deze zomer al een nieuwe flankspeler in huis, maar dan nog blijven de flankposities karig bezet. Hilary Gong is op zijn best op de rechterflank, maar dat is geen probleem omdat Samuel Kalu ook vanaf de linkerflank kan opereren. "De Europese subtop volgt hem", zegt Tscheu La Ling, die eigenaar is van Trencin. De Slovaakse club onderhoudt goeie banden met AA Gent, dat eerder met Simon, Kalu en Janga al een hele voorhoede ging ophalen bij Trencin. Gent zou dan ook een streepje voor hebben om Gong aan te trekken. (RN/PJC)

Anderlecht denkt aan Mats Rits als vervanger Trebel

"We zullen altijd een plan B hebben", toetert Marc Coucke steeds. En dus anticipeert Anderlecht nu al op een vertrek van Adrien Trebel (27). Mats Rits (24) is een mogelijke vervanger.

Afgelopen winter lonkte Olympique Marseille. Toen mocht Trebel niet weg, maar Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock beloofden de Fransman toen wel dat hij in de zomer zou mogen vertrekken. Een toegeving die Marc Coucke wil naleven. "De nieuwe directie heeft bevestigd dat ik aan faire voorwaarden weg mag", zei de middenvelder vorige maand. Insiders vertellen ons dat Trebel, ondanks een langdurig contract, sowieso gebruik wil maken van die luxepositie om naar het buitenland te trekken. OCG Nice toont belangstelling, maar de speler zelf droomt van de Bundesliga.

Anderlecht haalde reeds Makarenko bij KV Kortrijk. In het Astridpark ziet men de Oekraïner als een potentiële vervanger. Toch nemen Luc Devroe en Coucke liever geen risico's, vandaar dat ze reeds bij KV Mechelen gepolst hebben naar de transfervoorwaarden van Mats Rits. Dat gebeurde tijdens de onderhandelingen omtrent Elias Cobbaut. Devroe kreeg toen te horen dat KV Mechelen bereid is te praten over Rits, nog tot 2020 onder contract en de voorbije seizoenen uitgegroeid tot een sterkhouder en publiekslieveling, "bij een goed bod" - lees: minstens 2,5 miljoen euro. Dat is er voorlopig niet, maar het neemt niet weg dat Anderlecht van plan is de forcing te voeren in het dossier-Rits. (PJC/FDZ/MJR)