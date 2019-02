FT België. AA Gent aanvaardt schorsing Rosted - Duivels voor vijfde keer op rij nummer één - Ook Vlietinck terug bij Club De voetbalredactie

07 februari 2019

AA Gent aanvaardt schorsing Rosted, die duels tegen Waasland-Beveren en Standard mist

AA Gent legt zich neer bij de twee speeldagen schorsing die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag aan Sigurd Rosted oplegde. Dat hebben de Buffalo’s vandaag bevestigd.

De schorsing voor Rosted gaat in op 13 februari, waardoor de centrale verdediger wel nog inzetbaar is in de thuismatch tegen Moeskroen komende zondag. Rosted ziet het duel tegen Waasland-Beveren (16 februari) en de topper tegen Standard (22 januari) aan zich voorbijgaan. Hij moet ook 2.500 euro boete betalen, en er hangt hem nog een voorwaardelijke speeldag schorsing boven het hoofd.

De centrale verdediger houdt de schorsing over aan zijn rode kaart tegen KV Oostende, in de heenmatch van de halve finale van de beker. Ook ploegmaat Igor Plastun werd in dat duel rechtstreeks uitgesloten, maar hij kreeg geen bijkomende schorsing van de Geschillencommissie.

Rode Duivels voor vijfde keer op rij nummer één

De Rode Duivels staan vandaag voor de vijfde keer op rij helemaal bovenaan de FIFA-ranking. België, dat net als veel andere landen de voorbije maand niet in actie kwam, behoudt zeker tot april de koppositie. De Duivels hebben nog steeds één punt voorsprong op wereldkampioen Frankrijk, de eerste achtervolger. België bekleedde de eerste plaats op de FIFA-ranking al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016. Na België (1.727 punten) en Frankrijk (1.726) behoudt Brazilië (1.676) de derde plaats, voor vicewereldkampioen Kroatië (1.634). Engeland (1.631) vervolledigt de top vijf. Op 21 maart ontvangen de Duivels Rusland in de kwalificaties voor Euro 2020. De Russen zakken van de 48ste naar de 50ste stek. In groep I zijn de overige tegenstanders Schotland (40ste,-2), Cyprus (87ste,-1), Kazachstan (117de,+2) en San Marino (211ste).

Qatar boekte als winnaar van de Asian Cup liefst 38 plaatsen winst, naar 55. Japan ging 23 plekken omhoog. De verliezend finalist van het Aziatische titeltoernooi neemt nu de 27ste plaats in op de FIFA-ranking.

STVV houdt 2.000 euro boete over aan Limburgse derby

Na supportersincidenten in de Limburgse derby tegen RC Genk moet STVV een boete van 2.000 euro betalen. De wedstrijd in Sint-Truiden op 18 januari moest ruim vijf minuten later van start gaan. Voornamelijk Genkse, maar ook Truiense supporters, hulden Stayen in een rookwolk voor aanvang van de match. In minuut 40 moesten STVV-doelman Steppe en Genk-verdediger Dewaest verzorgd worden na een stevige botsing. Op het moment dat de medische staf het veld opliep voor verzorging, gooiden enkele fans van de thuisploeg bierbekertjes en andere projectielen op het veld.

Voor beide incidenten vorderde bondsprocureur Kris Wagner een boete van in totaal 2.000 euro. STVV stuurde dinsdag zijn kat naar de Geschillencommissie, die de boete bij verstek dan maar bevestigde. Ook RC Genk gaat niet vrijuit, maar moet wellicht pas volgende week voorkomen. De club riskeert dus ook een boete voor het vuurwerk dat Genkse supporters in Sint-Truiden hebben afgestoken.

Standard Fémina krijgt in evocatie gelijk over stopgezette match tegen Anderlecht

Mogelijk moet het stopgezette duel tussen Standard Fémina en Anderlecht in de Super League vrouwenvoetbal alsnog herspeeld worden. Eerder had het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist dat de 0-1-stand behouden bleef, maar Standard ging in evocatieberoep en kreeg gelijk.

De competitiewedstrijd van 16 november 2018 tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur werd bij een 0-1-tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags.

Het dossier kwam in eerste aanleg voor het Sportcomité. Volgens het disciplinaire orgaan deelden Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid, een replay in Angleur was dan ook de beste oplossing. Paars-wit was het daar niet mee eens en tekende beroep aan, met succes. Het Beroepscomité van de KBVB besliste dat de 0-1-stand behouden bleef. Dat was immers de score op het moment dat de match definitief werd gestaakt. Anderlecht kreeg zo de drie punten.

Maar de Rouches legden zich daar niet zomaar bij neer, en lieten advocaat Gregory Ernes een evocatiedossier voorbereiden. Die constateerde dat het Beroepscomité zijn beslissing om de 0-1-stand te behouden niet had gemotiveerd. De bondsregels (artikel B1747.2) verplichten elk disciplinair orgaan daar echter toe. Wegens het gebrek aan een duidelijke verklaring, besliste de Evocatiecomissie van de KBVB daarom om het dossier te heropenen. De beslissing om de 0-1-stand te behouden wordt geannuleerd, en het Beroepscomité moet zich een tweede maal buigen over de gestaakte wedstrijd. De samenstelling van het Beroepscomité zal dit keer wel anders zijn.

Les spectateurs « normaux » du match de SuperLeague féminine entre le Standard de Liège et Anderlecht ont du se réfugier sur la pelouse à la 70’ ! En cause, l’assaut des UI96 sur les ultras du Sporting qui avaient fait le déplacement. Un grand carnage. Triste pour les familles. pic.twitter.com/9pmQNO0mx9 Le Chat Neur(@ LeChatNeur) link

Ziekenboeg loopt leeg bij Club

De ziekenboeg loopt stelselmatig leeg bij Club Brugge. Nadat Jelle Vossen dinsdag terugkeerde bij de groep, kon ook Thibault Vlietinck voor het eerst opnieuw voluit trainen. De 21-jarige rechterflank kwam begin oktober voor het laatst in actie op het veld van Charleroi en hoopt nu de komende weken zijn rentree te vieren. Vlietinck kwam dit seizoen zeven keer in actie in de competitie en was ook basisspeler bij de eerste drie groepsduels in de Champions League. Gisteren nog geen Wesley, die rust neemt voor zijn knie, die hem al een tijdje parten speelt. Vanaf vandaag traint Club achter gesloten deuren in functie van de stadsderby van zondag tegen buur Cercle. (TTV)

