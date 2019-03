FT België (9/3). Griepepidemie bij Standard - Yaremchuk werkt met psychologe Redactie

Scheidsrechterbaas stelt STVV-coach gerust

STVV-coach Marc Brys sprak gisteren zonder het letterlijk te zeggen zijn bezorgdheid uit over de arbitrage. STVV voelde zich vorig weekend bekocht op het veld van Club Brugge. Blauw-zwart haalde het dankzij een strafschop waar de Limburgers de nodige vraagtekens bij plaatsten. “Ik hoop op een eerlijk parcours voor iedereen”, uitte Brys gisteren zijn bekommernis op enigszins gecamoufleerde wijze. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist wist hem alvast gerust te stellen: “Ik denk dat iedereen wel weet dat de komende twee speeldagen superbelangrijk zijn. Ook de scheidsrechters beseffen dat. Zij zijn goed voorbereid. Marc Brys moet zich geen zorgen maken en dieper ga ik daar niet op ingaan.” (SJH)

Griepepidemie bij Standard

“De geblesseerden trainen opnieuw mee.” Tot zover het goede nieuws voor Michel Preud’homme. Net als voor de wedstrijd tegen Racing Genk een paar weken geleden, heeft zijn spelersgroep opnieuw last van een griepepidemie. “Ochoa was ziek tijdens de week, Carcela heeft twee dagen niet getraind en ook Fai bleef binnen. Ik moet dus wachten om bepaalde beslissingen te nemen. We hadden wat meer tijd om deze wedstrijd voor te bereiden, maar nu waren er een paar afwezigen. Alleszins: de spelers moeten honderd procent fit zijn om te kunnen spelen. We zullen morgen (vandaag, red.) zien hoe ze zich voelen.” (FDZ)

Yaremchuk werkt met psychologe

Jess Thorup blijft vertrouwen schenken aan Roman Yaremchuk, hoewel die slechts 5 keer scoorde als diepe spits. “Maar Roman heeft heel veel vaardigheden die ik van een spits verwacht”, zegt Thorup. “Hij heeft problemen met het omzetten van de kansen die hij krijgt, maar hij biedt andere spelers kansen door zijn spel. Onze psychologe (Eva Maenhout, red.) praat veel met Roman, het gaat vooral om zijn ‘mindset’ nadat hij een kans gemist heeft.” AA Gent moet het nog altijd doen zonder Giorgi Chakvetadze (knie). “We probeerden hem met de groep te laten trainen, maar de knie was daar nog niet klaar voor. We hebben Giorgi teruggezet naar een individueel programma, maar hij staat dicht bij een comeback. We gaan evenwel niets forceren.” Ook Thibault De Smet (voet) is twijfelachtig. (RN)