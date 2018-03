FT België: 9.000 fans voor wedstrijd op groot scherm op het Kiel - Provincialers vervroegen wedstrijd om KV Mechelen te steunen Redactie

07 maart 2018

22u54 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Provincialers vervroegen wedstrijd om KV Mechelen te steunen

Dat de degradatiekoorts leeft bij KV Mechelen is wel duidelijk. Malinwa trapt zondag de allesbeslissende wedstrijd op gang tegen Waasland-Beveren in een volgepakt Achter de Kazerne. Twee ploegen uit vierde provinciale besloten zelfs hun derby te vervroegen om toch maar op tijd te zijn om hun ploeg te steunen. VC Rijmenam en SK Peulis spelen zondag dus hun wedstrijd om 11u in plaats van om 15u.

Reuzenscherm op Sclessin voor bekerfinale

Standard zendt de finale van de Beker van België tegen RC Genk op zaterdag 17 maart vanaf 19 uur uit op een reuzenscherm op parking A van Sclessin, zo laten de Rouches weten. De toegang en parking zijn gratis. De bekerfinale zelf is nog niet uitverkocht. Standard gaat in het Koning Boudewijnstadion op zoek naar een achtste bekerzege, de laatste dateert van twee jaar geleden. Toen bleek Standard in de finale te sterk voor Club Brugge, de latere landskampioen. Op de erelijst van de Genkenaars staan vier bekers, de laatste in 2013. Opvallend is dat ze nog nooit een finale verloren.

Lokeren beloont drie talenten met contract

Lokeren heeft drie jeugdproducten langer aan zich gebonden. Dat heeft de Oost-Vlaamse club vandaag bekendgemaakt. Het gaat om de 19-jarige rechtsachter Diamant Ramazani, de 18-jarige spits Brent Van Peteghem en Max De Ruyver, een centrale verdediger van zestien jaar die Belgisch jeugdinternational is. Het drietal blijft Lokeren tot 2021 trouw.

Lokeren is sinds afgelopen weekend officieel zeker van een langer verblijf in de hoogste klasse. Op de laatste speeldag van de reguliere fase kijken de Waaslanders zondag Zulte Waregem in de ogen.

9.000 fans voor wedstrijd op groot scherm op het Kiel

Liefst 9.000 toeschouwers zullen het allesbeslissende duel tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk zaterdagavond op groot scherm volgen in het Olympisch Stadion op het Kiel. Tribune 1 en 3 zijn helemaal uitverkocht. Enkel voor tribune 4 is nog een beperkt aantal tickets voorradig. Tribune 2 zal niet opengesteld worden, want daar komt het podium waarop de spelers bij een promotie naar 1A zullen gevierd worden.

Red Flames eindigen op vijfde plaats na nipte zege tegen Zuid-Afrika

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg heeft vandaag de Cyprus Cup afgesloten op de vijfde plaats, het beste resultaat ooit. In de plaatsingswedstrijd wonnen ze in het GSZ-stadion in Larnaca met 2-1 (rust: 1-1) van Zuid-Afrika.

De Red Flames kwamen voor de pauze op achterstand tegen 'Banyana Banyana' na een doelpunt van Matlou (18.), Tessa Wullaert (32.) lukte voor de rust de verdiende gelijkmaker. Op de winnende treffer van Yana Daniëls (85.) was het tot in de slotfase wachten.

De vrouwen van bondscoach Ives Serneels waren op het prestigieuze toernooi in Cyprus op de tweede plaats geëindigd in de groepsfase, na een 2-1 nederlaag tegen Tsjechië, een scoreloos gelijkspel tegen Spanje en een 2-0 zege tegen Oostenrijk.

Voor de Red Flames was het oefentoernooi een ideale voorbereiding op het tweede deel van de kwalificaties voor het WK van 2019 in Frankrijk. De Flames waren voor de derde keer aan de slag in Cyprus. In 2015 moest de ploeg van bondscoach Ives Serneels vrede nemen met de twaalfde en laatste plaats. Vorig jaar verging het de Belgen, met een zevende stek, beter.

In de WK-kwalificaties staat België met drie zeges uit evenveel wedstrijden op de tweede plaats achter Italië, dat de poule aanvoert met twaalf punten uit vier matchen. De twee volgende kwalificatieduels staan begin april op de agenda, met de thuismatch in Leuven tegen Portugal (6 april) en de verplaatsing naar Italië (10 april). Enkel de groepswinnaar stoot door naar de eindronde, de vier beste tweedes (op zeven groepen) spelen barrages.

STVV sluit samenwerkingsakkoord met derde Japanse club

Na het partnership met Fagiano Okayama en Oita Trinita start STVV nu ook een samenwerkingsakkoord met de Japanse eersteklasser FC Tokyo, een club waar de huidige baas van STVV, Takayuki Tateishi, ook al als CEO aan de slag was. Het doel is opnieuw het verder ontwikkelen en uitwisselen van kennis rond HR over spelers en de technische en commerciële staf, het uitwisselen van sportieve en commerciële kennis en het ontwikkelen van een scoutingsnetwerk in Europa en Azië. (FKS)

Stormloop voor tickets "groot scherm"-match Beerschot

Voor de fans die geen kaartje wisten te bemachtigen voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Cercle van komende zaterdag, heeft het bestuur van Beerschot Wilrijk een goed alternatief voorzien. Op Het Kiel wordt de wedstrijd uitgezonden op een groot scherm en wat blijkt: het initiatief slaat aan. In minder dan een uur tijd waren de 4.500 gratis tickets de deur uit vanochtend. De kleine tribune is zo helemaal uitverkocht, maar de club kondigde aan dat er deze namiddag 'online' een extra tribune wordt opengezet zodat nog meer fans de partij kunnen bijwonen in het eigen stadion.

Geen toenadering tussen Leye (Eupen) en Makelele

Een gesprek kwam er alweer niet. AS Eupen heeft gisteren met Mbaye Leye de trainingen hervat. De 35-jarige spits zat afgelopen weekend tegen Antwerp verrassend niet in de selectie van Claude Makelele. Leye kreeg toen geen uitleg van zijn coach en ook gisteren bij hun eerste confrontatie sinds het voorval kwam die er niet. Het is bijgevolg zeer de vraag of de Senegalees tegen Moeskroen wel tot de achttien zal behoren. Binnen de vestiaire van Eupen snapt men nog steeds niet waarom Makelele een sterkhouder als Leye weerde. (PJC)

Anderlecht zonder Trebel en Teodorczyk op training

Adrien Trebel, de Franse middenvelder van Anderlecht, is pas hersteld na griep, maar is nu opnieuw ziek. Gisteren moest hij passen voor de training. Normaal gezien geraakt hij wel speelklaar voor de thuismatch tegen Antwerp op zondag. Ook Teodorczyk verscheen niet op het trainingsveld. De Pool volgde, net als Spajic overigens, binnen een individueel programma. Amuzu (kuit) moet het hoogstens een paar dagen rustig aan doen. (PJC)

Vossen mag hopen op start play-offs

Mitrovic bleef gisteren uit voorzorg binnen, vandaag herneemt hij de training. Vossen( enkel) revalideert volgens schema. Enkele dagen geleden trainde hij voor het eerst individueel op het veld. De spits mag net als Poulain hopen op een terugkeer bij de start van de play-offs.

Slecht nieuws voor Kortrijk?

Doelman Kaminski blijft last hebben aan de enkel en trainde ook gisteren niet mee. Hij hoopt inzetbaar te zijn zondag tegen Charleroi. (ESK)

Alex Czerniatynski ontslagen

Amper twee maanden na zijn aanstelling als coach van tweedeamateurploeg KFC Duffel is voormalig Rode Duivel al opnieuw ontslagen. 'Czernia' zorgde bij de club niet voor de nodige ommekeer en behaalde recent 1 op 18. Omdat Duffel de degradatie absoluut wil vermijden, werd Czerniatynski de laan uitgestuurd. (KTO)