FT België (8/11). Horvath en Vanaken pronken in CL-ploeg van de week - Club even zonder Diatta - Anderlecht wil goudhaantje langer aan zich binden

FT België (8/11).

08 november 2018

11u37

08 november 2018

Horvath en Vanaken staan in CL-ploeg van de week

Club Brugge heeft na de 0-4 overwinning in AS Monaco twee spelers in de ploeg van de week in de Champions League. De Amerikaanse doelman Ethan Horvath en spelmaker Hans Vanaken pronken in het prestigieuze elftal.

Horvath krijgt sinds kort de voorkeur op Letica bij blauw-zwart en pakte dinsdagavond in het Stade Louis II uit met enkele knappe reddingen. Vanaken scoorde twee keer (in de 12de minuut en een strafschop in de 17de minuut) en toonde andermaal zijn grote vormpeil.

In het CL-elftal heeft Horvath voor zich verdedigers Filipe Luis (Atletico), Manolas (Roma) en Bernat (PSG). Vanaken vormt een middenveld met Mahrez (Manchester City), Kroos (Real Madrid) en Soler (Valencia). Voorin lopen Benzema (Real Madrid), Lewandowski (Bayern München) en Jesus (Manchester City).

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week* 🔥🔥🔥



That attack: @Benzema, @lewy_official & @gabrieljesus33! 😍



*Based on top point scorers in Fantasy Football@PlayStationEU #UCL UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Tubeke en Alassane Touré gaan in beroep tegen zware schorsing

Tubeke gaat in beroep tegen de zware schorsing die Alassane Touré dinsdag opgelegd werd door de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde de KBVB vandaag. De verdediger slaagde er vorige week in om twee rode kaarten te pakken op vijf dagen tijd.

Voor zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen (0-3) kreeg hij een speeldag schorsing en 500 euro boete. Voor zijn uitsluiting op bezoek bij OH Leuven (4-1) legde de geschillencommissie vier wedstrijden schorsing en 2.000 euro boete op, waarvan twee voor zijn gedrag na de rode kaart en twee voor de overtreding zelf. Tubeke heeft in beide strafdossiers beroep aangetekend en zal morgen met Touré voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB verschijnen.

Eerste galadiner voor Coucke

‘t Is gebeurd. Marc Coucke heeft gisteren in Istanbul zijn eerste galadiner als Anderlecht-voorzitter geleid. Dat deed hij zonder uitspattingen - een polonaise kwam er niet aan te pas. Maar een beetje grandeur kan natuurlijk nooit kwaad. En dus bracht een boot de gasten naar een paleis langs de Bosporus, waar Coucke iedereen verwelkomde op de kade en tijd maakte voor selfies. In zijn speech had hij het onder meer over Operatie Propere Handen. Bij de vorige Europese verplaatsing, in Trnava, reisde de Anderlecht-preses pas op de wedstrijddag zelf naar Slovakije, waardoor hij moest passen voor de voor de sponsors en pers georganiseerde maaltijd. Nu kon het wel, Coucke was immers samen met de spelers op het RSCA-charter gestapt. (PJC)

Dimata langer bij RSCA?

Het gesnuffel is begonnen. Anderlecht wil Nany Dimata (21), in de competitie reeds goed voor tien goals en licht twijfelachtig voor vanavond, ook volgend seizoen in het Astridpark zien voetballen. De recordkampioen huurt de aanvaller van Wolfsburg, maar het overweegt sterk om de aankoopoptie vroegtijdig te lichten. Dimata zelf zou alvast graag blijven, zo klinkt het in zijn entourage. In Duitsland speelde hij meer niet dan wel, terwijl hij bij paars-wit wel een basisplek heeft. (PJC)

Club moet Diatta even missen

Club Brugge boekte dan wel een historische zege op het veld van Monaco, toch was er ook negatief nieuws in de marge van de 0-4-overwinning. Blauw-zwart zag Krépin Diatta uitvallen en moet de Senegalees naar verwachting enkele weken missen met een hamstringblessure. Net nu de vleugelspits in goeie doen was, staat hij minstens tot na de interlandbreak aan de kant. Club zag eerder met Dennis (spierblessure) en Danjuma (enkelblessure) al twee andere vleugelspitsen uitvallen, al zijn beiden op de terugweg. Hun situatie wordt van dag tot dag geëvolueerd en vooral Danjuma mag hopen op zijn rentree in Charleroi. (TTV)

Nog geen Trossard, Berge helemaal fit

Leandro Trossard zit vanavond niet in de selectie. De Genkse winger is onvoldoende fit. “Trossard traint na zijn spierblessure opnieuw voluit mee, maar deze wedstrijd komt te vroeg voor hem”, zei Clement. Sander Berge is wel inzetbaar en kan volgens Clement ook een volledige wedstrijd aan. (KDZ)

Gents bestuur praat met fans

Belofte maakt schuld. Toen AA Gent diep in de put zat na de 1-5-nederlaag tegen RC Genk, beloofde Ivan De Witte de protesterende fans dat er regelmatig overleg zou komen met de supporters. Dinsdagavond zaten De Witte en het Gentse bestuur een eerste keer samen met vertegenwoordigers van de fans. Tijdens een onderhoud van anderhalf uur werd afgesproken dat er verder gestructureerd overleg zou komen en dat het Gentse bestuur zijn volle medewerking zal verlenen om de sfeer in de Ghelamco Arena te verbeteren.

Jess Thorup trok dinsdag na de ochtendtraining met zijn spelers op teambuilding. In de Vlaamse Ardennen werden de spelers onder meer getrakteerd op een moerasparcours en een lasershooting. De dag werd afgesloten met een etentje met de staf en spelersgroep. (RN)

Refs uit Qatar in 3de amateur

Eendracht Wervik krijgt zaterdagavond in de thuismatch tegen rode lantaarn SV Oostkamp een primeur. De wedstrijd wordt geleid door een trio uit... Qatar. Die scheidsrechters zijn op stage in ons land. Al enkele jaren werkt de voetbalbond samen met die van Qatar om in ons land refs op te leiden. (DBEW)