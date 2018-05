FT België 7/5: "Dit is een groot gebrek aan respect van Michel Preud'homme" - Pro League vordert IFAB-rapport over VAR tijdens Club-Anderlecht op De voetbalredactie

07 mei 2018

David Penneman wordt KBVB-coördinator voor 'nationale laatbloeiers'

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft David Penneman aangesteld als coördinator voor de nationale Futuresteams voor voetballers die pas op latere leeftijd rijp zijn. Dat maakte de KBVB bekend.

In 2008 begon de KBVB met de zogenaamde Future-nationale teams. Dat zijn nationale jeugdploegen waarin spelers die lichamelijk nog niet zo rijp zijn als hun leeftijdsgenoten ook de kans krijgen hun talent maximaal te ontwikkelen. In de leeftijdscategorieën tussen de U15 en de U17 is het verschil in maturiteit soms groot. Voor voetballers met een latere groeispurt is het moeilijker om zich te bewijzen tegen fysiek sterkere spelers. Dankzij wedstrijden met andere Future-elftallen, kunnen ook deze talenten opgespoord worden.

"Laatrijpe spelers hebben evenveel recht op een kwaliteitsvolle voetbalopleiding als vroegrijpe spelers. Met het Futureproject kunnen we talentvolle laatrijpe voetballers vanaf 14 jaar gelijke kansen geven om later profvoetballer te worden en om volwaardig lid te worden van de nationale ploegen", verduidelijkt Bob Browaeys. De bondscoach van de Belgische U16 stond aan de wieg van het Futuresproject.

Er zijn nationale Futuresploegen voor de U15, U16 en U17. David Penneman zal het hele Futuresproject in goede banen leiden. In het verleden was hij onder meer hoofdcoach van KSK Beveren, beloftencoach bij AA Gent en assistent bij Waasland-Beveren. Tussen 2015 en 2017 was de 44-jarige Penneman actief als coördinator Provinciale Jeugdopleiding binnen de KBVB. Momenteel bevindt hij zich als assistent-coach van de U17 in Engeland, waar het EK bezig is.

Pro League vordert IFAB-rapport over VAR tijdens Club-Anderlecht op

Voordat de Pro League zich uitspreekt over de prestatie van de videoref tijdens de topper Club Brugge-Anderlecht, wil de profliga het evaluatierapport van de International Football Association Board (IFAB) afwachten. Dat heeft CEO Pierre François gezegd na een buitengewone vergadering van de raad van bestuur.

Vorige week zorgde François er nog eigenhandig voor dat videoref Yves Marchand na zijn geklungel in AA Gent-Standard voor de rest van het seizoen op non-actief werd geplaatst. Na de ophef rond de VAR afgelopen weekend slaat de CEO een gematigdere toon. "Ik ga niet in de polemiek treden. De fouten waren niet van dezelfde categorie als vorige week", aldus François. Hij wil eerst het rapport van de IFAB inkijken. "Omdat we nog in een testfase zitten, evalueert de IFAB nog steeds alle beelden om de competities zo goed mogelijk te begeleiden in het VAR-project. Ik heb aan scheidsrechtersbaas Johan Verbist gevraagd me die evaluatie zo snel mogelijk te bezorgen. Liefst dinsdag al. Zonder die informatie neem ik geen standpunt in." Ook Johan Verbist wacht op dat rapport voor hij zijn wekelijkse beoordeling maakt.

Pierre François was overigens erg lovend over de prestatie van Lawrence Visser, die zondag de dramatische topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht (1-2) in goede banen leidde. "Het was een moeilijke wedstrijd, die nog lastiger werd door de interventies van de videoref, onder een enorme druk van het thuispubliek. En dat bedoel ik in de positieve zin: een voetbalstadion is geen Franse academie", zei François. "Visser trok zijn streng. Hij bewijst dat we er goed aan gedaan hebben om zo'n jonge, talentvolle scheidsrechter semiprof te maken. Hij durfde zo'n type wedstrijd fluiten. In ingewikkelde tijden voor de arbitrage was Visser een lichtpunt.

Op de agenda stonden onder meer de juridische stappen die KV Mechelen onderneemt tegen Moeskroen, nadat de sportieve degradatie een feit was. Die gesprekken worden volgende week verdergezet.

Sá Pinto over Preud'homme: "Groot gebrek aan respect van Michel"

Het zit Ricardo Sá Pinto hoog dat Michel Preud'homme in een interview toegaf dat hij openstaat voor een toekomst bij Standard. "Ik zit nu al 37 jaar in het voetbal, waarvan zeven à acht jaar als hoofdcoach. Er is toch iets wat ik jullie moet vertellen. Ik heb nog nooit gezien wat hij (Preud'homme, red.) vorige week gedaan heeft. Ik ben een coach die in functie is en die nog een jaar contract heeft. Dit kan voor onrust zorgen bij de spelers, de groep destabiliseren. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan. Ik vind het een groot gebrek aan respect van hem. Of ik hier over gesproken heb met Bruno Venanzi? Neen en meer wil ik niet zeggen over dit onderwerp." (FDZ)

Ook in Charleroi zonder Limbombe

Geen Anthony Limbombe bij Club gisteren en het ziet er naar uit dat de smaakmaker ook de trip naar Charleroi moet missen. De linkerflank heeft last van een kneuzing aan de voet en moet één à twee weken aan de kant blijven. Mogelijk volgt er nog meer slecht nieuws voor Club. Abdoulay Diaby kwam niet ongehavend uit de topper tegen Anderlecht. De spits verliet het Jan Breydelstadion al hinkend en moet worden opgelapt voor de matchen in Charleroi en Luik. (TTV)

Assistent-coach West Ham bekijkt Dendoncker

Leander Dendoncker staat voor een transfer naar het buitenland. Er is interesse vanuit Spanje, Duitsland en ook de Engelse clubs die deze winter reeds interesse toonden - West Ham en Crystal Palace - blijven op het spoor van de Anderlecht-kapitein. Dendoncker werd tegen Club Brugge gevolgd door verscheidene clubs. Opgemerkte scout was alvast Stuart Pearce, de assistent van David Moyes bij West Ham. (SK/MJR)

KVO-doelman Vanhamel dicht bij Beerschot-Wilrijk

Mike Vanhamel kon al even wennen aan de sfeer op het Kiel, waar hij hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen aan de slag gaat. De 28-jarige doelman kwam vorige zomer naar Oostende om het vertrek van Proto op te vangen, maar verloor zijn plaats aan Dutoit. Bij Beerschot-Wilrijk kan hij wel eerste keus zijn, want Romo houden wordt moeilijk. (DPB)