FT België 4/5: Vijfvoudig Nederlands international op Anderlecht-radar - Vandenhaute richt nieuw topsportbedrijf op

04 mei 2018

18u01 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bondsparket vervolgt Beerschot-Wilrijk en Antwerp na derby

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgt zowel Beerschot-Wilrijk als Antwerp na de incidentrijke derby op het Kiel van afgelopen zondag. Dat heeft de KBVB bevestigd.

Beide clubs moeten voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB verschijnen. Een datum is evenwel nog niet bekend, die wordt pas volgende week vastgelegd. De Bondsprocureur baseert zich voor de oproeping op het verslag van de aanwezige Match Delegate. Die constateerde racistische en discriminerende spreekkoren.

Op basis van datzelfde verslag maande de Pro League Beerschot Wilrijk al aan om stappen te ondernemen. Eerder vandaag schreven de "Ratten" in een persbericht dat de benaming 'joden' voor hen "niets met racisme te maken heeft."

Vandenhaute richt nieuw topsportbedrijf op

Tv-baas Wouter Vandenhaute start samen met Peter Smeets en Bob Claes het project 'Let’s Play', dat topsporters een 360°-begeleiding aanbiedt. Het nieuwe bedrijf zal zijn eerste stappen in het voetbal zetten. In een latere fase wil het ook andere sporters begeleiden. Smeets en Claes zullen Let’s Play samen leiden, Vandenhaute steunt het project vanop de achtergrond. Smeets is vooral bekend als begeleider van jeugdspelers en toptalenten als Romelu Lukaku en Youri Tielemans bij Anderlecht. Claes was in het verleden werkzaam voor Standard, waar hij als commercieel directeur en later algemeen directeur aan de slag was.

Tessa Wullaert laat haar kunstjes zien

Red Flame en voormalige Gouden Schoen Tessa Wullaert heeft vandaag nog wat geoefend op haar technische aspecten. De speelster van het Duitse Wolfsburg plaatste een filmpje op Instagram waarin ze het leer prima onder controle heeft. "Het ziet er makkelijker uit dan het is. Probeer het thuis eens", noteerde Wullaert.

Sun’s out so we out 😎✌🏼 Looks easier than it is, try it at home 😁 @streetsoccer_belgium @mathideveugele😘 #freeday Een foto die is geplaatst door null (@wttessa) op 04 mei 2018 om 12:07 CEST

Coucke over titelstrijd: "Tweede plaats is voor ons erg belangrijk"

Zondagnamiddag staat in het Jan Breydelstadion op de zevende speeldag in Play-off I van de Jupiler Pro League het cruciale duel om de landstitel tussen leider Club Brugge en landskampioen Anderlecht op het programma.

Met nog vier speeldagen te gaan telt Club nog een voorsprong van vijf punten op de eerste achtervolger en kan dus mits winst een definitieve stap richting landstitel zetten. Voor paars-wit komt het er dus vooral op aan niet te verliezen in West-Vlaanderen. "De tweede plaats is voor ons zeer belangrijk", gaf Anderlecht-voorzitter Marc Coucke vrijdag toe. "Een puntje zou dus mooi zijn. Iedereen weer dat Club de ploeg van het seizoen is: ze hebben veel voorsprong genomen, maar tegelijkertijd ook nagelaten om die nog uit te breiden. Daarnaast stel ik vast dat wij met steeds meer vertrouwen spelen. Maar niemand weet het. Wie had twee maanden geleden gedacht dat Club-Anderlecht toch weer de beslissende topper zou zijn?"

Als de troepen van Ivan Leko ook tegen Anderlecht hun ijzersterke thuisreputatie waarmaken, kan het vijftiende kampioenschap voor Club zondag omstreeks 16u15 quasi binnen zijn. Een driepunter volgende week donderdag in Charleroi staat dan sowieso gelijk aan de titel.

Bij een draw of een zege van paars-wit zet Club de champagne best nog niet koud. Zelfs Standard, voorlopig dé ploeg van Play-off I, kan dan nog een rol gaan spelen. Als de Rouches zondagavond (18u) voor eigen publiek de overwinning pakken tegen KRC Genk, is ook de bekerwinnaar nog niet uitgeteld.

Rupel Boom krijgt licentie voor 1ste amateurklasse

Het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) heeft beslist dat Rupel Boom Football Club een licentie voor 1ste amateur voor het seizoen 2018-2019 krijgt. Zondag verzekerde Rupel Boom zich na een 4-3 overwinning tegen SK Londerzeel van de titel in de tweede amateurklasse A. Hoewel dat uitbundig gevierd werd door de Boomse supporters, wachtte het bestuur nog een juridische slag om de promotie naar de hoogste amateurreeks af te dwingen. Die slag is vandaag dus thuisgehaald.

Vandaag 2 mei 2018 om 17:00u is Rupel Boom, vertegenwoordigd door Meester Maesschalck, ons licentiedossier gaan verdedigen voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). #Boomkes K. Rupel Boom F.C.(@ krupelboomfc) link

KBVB gaat op zoek naar vier Belgian eDevils

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) lanceert een nieuwe nationale voetbalploeg: de Belgian eDevils. Op zondag 6 mei organiseert de KBVB in het Belgian Football Center in Tubeke een selectiedag voor zestien vooraanstaande Belgische gamers. De vier besten op dat eSports-toernooi mogen zich vanaf volgende week de Belgian eDevils noemen, zo kondigde de KBVB aan.

Op het selectietornooi zondag 6 mei worden zestien kandidaat-internationals in vier poules van vier onderverdeeld. Zij spelen op FIFA18 telkens één tegen één. De top 2 van elke groep stoot door naar de kwartfinales. De vier halvefinalisten vormen vanaf volgende week de Belgian eDevils. Op 12 mei spelen zij hun allereerste digitale interland tegen Frankrijk in Parijs. Het is nog niet duidelijk wie de bondscoach wordt.

"Met de Belgian eDevils willen we ook in de online voetbalwereld scoren", schrijft de KBVB in een persbericht. "In navolging van Frankrijk is België het tweede Europese land dat met een nationaal voetbalteam eGaming start."

Obradovic erg onzeker, Nederlands international op de radar

Het wordt een race tegen de klok voor Ivan Obradovic om Club Brugge te halen. De linksachter, die voor Charleroi moest passen met last aan de lies, heeft de trainingen nog niet hervat. Hein Vanhaezebrouck zou Obradovic nochtans goed kunnen gebruiken om de geschorste Saief te vervangen. Wellicht komt de partij ook voor Onyekuru (enkel) te vroeg - zijn makelaar was hoogstwaarschijnlijk iets te positief ingesteld. Voorts tekende Teodorczyk nog steeds niet present. In de entourage van de speler klinkt het dat hij, na het overlijden van zijn broer, tijdig in België zal zijn om te spelen op Olympia, maar paars-wit rekent daar niet op. Het wil Teo alle tijd geven om het verlies te verwerken. Tot slot is, naast Kara en Boeckx, ook Chipciu out. (PJC)

Anderlecht houdt de situatie van Adam Maher (24) in de gaten. De vijfvoudig Nederlands international degradeerde afgelopen weekend met FC Twente, maar maakte de jongste maanden wel indruk. In januari tekende het voormalige toptalent een contract voor zes maanden in Enschede - deze zomer is hij dus transfervrij. Mocht de interesse van paars-wit ooit concreet worden, zal de club wel moeten afrekenen met andere gegadigden. Naar verluidt is er ook belangstelling uit Engeland en Spanje voor de middenvelder. (VDVJ/MJR)

Sá Pinto doet seizoen uit

Business as usual op de Académie Robert Louis-Dreyfus in Luik. Een fris lentezonnetje en een doodnormale training van Standard geleid door Ricardo Sá Pinto - heel de groep trainde trouwens mee. Maar hoe zou de Portugees zich gevoeld hebben? Michel Preud'homme gaf gisteren in onze krant aan dat hij bereid is om te onderhandelen met het bestuur van de Rouches én dat hij open staat voor terugkeer naar Luik. Een duidelijke boodschap. Als je dan weet dat voorzitter Bruno Venanzi een onvoorwaardelijke fan is van Preud'homme... En toch. Sá Pinto liet zich naar verluidt niet kennen gisteren. Hij gaf training zoals hij altijd doet. De Portugees zal in principe ook het seizoen uitdoen op Sclessin. Dat is alleszins de verwachting binnen de club. Ook Sá Pinto denkt dat dat het beste is voor zijn verdere carrière. Bekerwinst en wie weet een tweede plaats. Het zou voor de eergevoelige trainer een vertrek zijn door de grote poort. (FDZ)

Benavente en Rezaei aan de aftrap?

"Er resten ons nog vier wedstrijden om in aanmerking te komen voor Europees voetbal", beseft Felice Mazzu. "Ik heb mijn spelers op het hart gedrukt bevrijd te voetballen, zoals ze dat in de heenmatch tegen Gent en tijdens de tweede helft op Anderlecht hebben gedaan. Behalve op Club Brugge lagen we in deze play-offs in geen enkele wedstrijd onder. Details van uiteenlopende aard, die niet in ons voordeel uitvielen, bepaalden telkens weer het resultaat. Alles blijft dus mogelijk, op voorwaarde dat we er zelf in geloven." Op basis van hun zeer geslaagde invalbeurt in het Vanden Stockstadion mogen Benavente en Rezaei deze keer wel aan de aftrap worden verwacht. Mazzu kan nog geen beroep doen op Hendrickx. Zijn 'Rookie van het Jaar' ondervindt nog hinder aan de hamstrings en zal, in het beste geval, pas begin volgende week kunnen hervatten. (AR)

Copa even keeperstrainer bij OHL

Vierde doelman Boubacar Copa (38) speelde dit seizoen nog geen officiële wedstrijd voor OHL, maar wordt er nu keeperstrainer. Ter vervanging van de Fries Harmen Kuperus, die naar KV Mechelen trekt waar zijn maatje Denis van Wijk hoofdcoach is. En in afwachting dat OHL een nieuwe keeperstrainer vindt. Na flankaanvaller Nikola Storm is Kuperus de tweede OHL'er die de Leuvense club verlaat voor KV Mechelen. "Komen ze straks ook nog onze kuisploeg weghalen?", knipoogde OHL-coach Nigel Pearson. "Ach, wij bouwen gewoon verder aan een sterkere ploeg dan die van dit seizoen." (HML)

Esiti weer in selectie

Anders Christiansen maakt geen deel uit van de selectie van AA Gent. De Deen sukkelt al een tijdje met een letsel aan zijn ribben en kan daardoor niet helemaal voluit gaan. Yves Vanderhaeghe kan ook geen beroep doen op Yuya Kubo, die een schorsingsdag uitzit. Anderson Esiti behoort wel weer tot de wedstrijdkern. (RN)