FT België (4/3). Toronto maakt transfer Pozuelo officieel - Flames kloppen Nigeria - Beerschot-Wilrijk-fans lopen storm voor tickets promotiefinale

04 maart 2019

Fans Beerschot-Wilrijk lopen storm voor tickets promotiefinale

‘t Was druk vandaag op Het Kiel. Heel wat fans van Beerschot-Wilrijk kwamen naar het stadion van de Antwerpse club om tickets te kopen voor de promotiefinale tegen KV Mechelen. Tweedeperiodekampioen Beerschot-Wilrijk neemt het zaterdag 9 maart (20u30) in eigen huis op tegen Malinois. De terugwedstrijd vindt een week later plaats op 16 maart (16u00) in het Mechelse AFAS-stadion.

Toronto maakt transfer Pozuelo officieel

Het was al een tijdje bekend, maar nu ook officieel. Alejandro Pozuelo gaat voor Toronto FC voetballen in de Amerikaanse Major League Soccer. Dat bevestigt de club uit Canada op Twitter. De 27-jarige Spanjaard wordt bij Toronto één van de Designated Players, zeg maar de grootverdieners. Bij ‘Pozo’ zou het om 16 miljoen euro in drie jaar gaan. De middenvelder werkt de twee laatste matchen van de reguliere competitie nog af met Genk, dat zo’n 10 miljoen euro vangt voor zijn draaischijf. Na 17 maart trekt Pozuelo naar ­Canada.

Er komt zo een einde aan een periode van iets meer dan 3,5 seizoenen in Genkse loondienst voor Pozuelo. De Andalusiër streek in de zomer van 2015 transfervrij neer in Limburg. Voordien had hij de kleuren verdedigd van zijn opleidingsclub Real Betis (2011-2013), Premier League-club Swansea City (2013-2014) en Rayo Vallecano (2014-2015).

In Genk kwam Pozuelo (tot dusver) tot 176 officiële duels, waarin hij 25 keer scoorde en zestig assists gaf. Vorig seizoen verloor hij met Genk de bekerfinale tegen Standard (1-0 nv). Dit seizoen hielp hij het elftal van coach Philippe Clement met knap combinatievoetbal aan de herfsttitel. Voor de beslissende play-offs past hij dus. Genk telt na 28 speeldagen zes punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge.

“Alejandro is een fantastische speler, die zowel de gave heeft kansen te creëren als ze af te werken”, legde Ali Curtis, algemeen manager van Toronto, uit. “Hij is de beste speler in het momenteel beste team van België. Het is duidelijk dat we hem heel graag nu al bij onze kern hadden gevoegd, maar we kijken er naar uit hem te kunnen verwelkomen op 18 maart.”

Toronto begon het seizoen in de nieuwe MLS-competitie zaterdag met een 1-3-zege bij Philadelphia Union. In de Noord-Amerikaanse Champions League vloog het team er wel meteen uit. Het bescheiden Panamese Independiente haalde het over twee wedstrijden (thuis: 4-0, uit: 1-1).

NEWS | Toronto FC signs midfielder Alejandro Pozuelo as club's third Designated Player



📰: https://t.co/X7XTmW8OeB#TFCLive pic.twitter.com/dhJZR1LWkv Toronto FC(@ torontofc) link

See you soon, amigo #TFCLive pic.twitter.com/QleB2YjWlh Toronto FC(@ torontofc) link

Red Flames kloppen Nigeria met kleinste verschil en treffen Mexico om vijfde stek

De Belgische voetbalvrouwen hebben vandaag hun derde wedstrijd in poule C op de Cyprus Cup gewonnen. De Red Flames haalden het van Nigeria in Larnaca met 1-0. Woensdag treft België Mexico in een plaatsingswedstrijd om de vijfde plaats.

Elena Dhont (7.) scoorde vroeg in de eerste helft de winnende treffer. De Flames openden het toernooi met een ruime 3-0 zege tegen Slovakije. Daarna volgde een 0-0 draw tegen Oostenrijk. De Belgen eindigen in hun poule op de tweede plaats, met hetzelfde aantal punten (7) als Oostenrijk maar een minder doelsaldo. Mexico, de volgende tegenstander van de Belgen, finishte in zijn groep als tweede achter Italië.

Het is voor de Red Flames de vierde deelname aan de Cyprus Cup. De eerste keer was in 2015, daarnaast waren ze ook van de partij in 2017 en 2018. Vorig jaar zetten ze met een vijfde plaats hun beste prestatie neer in Cyprus.

Mario Ticinovic vertrekt bij degradant Lokeren

Mario Ticinovic verlaat Sporting Lokeren met onmiddellijke ingang. Het contract van de 27-jarige Kroaat werd in onderling overleg ontbonden. Ticinovic kwam in juli 2015 over van het Deense Nordsjaelland. De vleugelverdediger speelde 80 competitiewedstrijden (een goal) voor de Waaslanders, die hem vorig seizoen vijf maanden uitleenden aan Hajduk Split. Dit seizoen kwam hij slechts vijf keer in actie voor Lokeren, dat na het 1-2 verlies van zondag tegen Anderlecht zeker is van degradatie.

Bondsparket wil Gravenberch (Roeselare) twee duels schorsen

KSV Roeselare dreigt zijn de eerste twee duels van de play-downs in de Proximus League zonder Danzell Gravenberch te vallen. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) eiste twee speeldagen schorsing na zijn rode kaart tegen Westerlo.

In de belangrijke thuiswedstrijd tegen Westerlo pakte Gravenberch in de blessuretijd uit met een horrortackle op Ambraise Gboho. De bonkige Nederlander maakte een abrupt einde aan de knappe dribbel van zijn tegenstander, maar dat kwam Gravenberch wel op rood te staan.

Het Bondsparket vraagt de verdediger nu voor twee duels te schorsen, en hem een boete van 1.000 euro op te leggen. Roeselare kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Westerlo. De West-Vlamingen zijn daardoor veroordeeld tot de play-downs. Als Roeselare akkoord gaat met het schikkingsvoorstel, kijkt Gravenberch de eerste twee van zes degradatiekrakers geschorst toe.

Beerschot Wilrijk ontvangt KVM op 9 maart, terugmatch op 16 maart

De Pro League heeft de data voor de promotiefinale in de Proximus League bekendgemaakt. Tweedeperiodekampioen Beerschot Wilrijk neemt het zaterdag 9 maart (20u30) in eigen huis op tegen KV Mechelen. De terugwedstrijd vindt een week later plaats op 16 maart (16u00) in het Mechelse AFAS-stadion.

De uitkomst van de spannende slotspeeldag in 1B zondagavond was twee testwedstrijden. Beerschot Wilrijk kwam in Leuven niet verder dan een 2-2 gelijkspel, maar ook KV Mechelen slaagde er niet in zijn slotmatch te winnen. In Lommel bleef het 1-1, en dus ging de titel in de tweede periode naar Beerschot Wilrijk.

Daardoor krijgen de Ratten opnieuw een kans om te promoveren naar de Jupiler Pro League. KV Mechelen, dat de eerste periode naar zijn hand had gezet, wilde die bloedstollende finalematchen vermijden, maar moet nu toch nog vol aan de bak om de terugkeer naar 1A te verzekeren.

Als tweede in het eindklassement speelt Beerschot Wilrijk eerst thuis. Zaterdagavond wordt de heenmatch om 20u30 afgetrapt op Het Kiel. De beslissing valt op 16 maart Achter de Kazerne. De winnaar van de dubbele confrontatie promoveert, de verliezer treedt aan in play-off 2. Vorig jaar verloor Beerschot Wilrijk de finale van Cercle Brugge.

Peyre (KV Mechelen) mist heenmatch van finale tegen Beerschot-Wilrijk

Het parket van de KBVB heeft een speeldag schorsing en 500 euro boete gevorderd als straf voor KV Mechelen-verdediger Thibault Peyre, die gisteren rechtstreeks uitgesloten werd in Lommel. Malinwa aanvaardt de straf, waardoor Peyre de heenwedstrijd van de finalematchen mist.

Voor Malinwa stond op bezoek bij Lommel SK de promotie op het spel. Kavé moest beter doen dan Beerschot-Wilrijk om na de eerste ook de tweede periode te winnen, en zo finalematchen te ontlopen.

Bij een 1-1 stand moest Peyre, die het Mechelse openingsdoelpunt voor zijn rekening nam, in de slotminuut aan de noodrem trekken. Met een ultieme tackle maaide de Fransman Rocha onderuit. Een noodzakelijke ingreep, want de Lommelse topschutter was op weg naar de 2-1, waardoor de tweede periodetitel verloren was. Ondanks Peyres rode kaart ging die uiteindelijk toch naar Beerschot-Wilrijk.

Verschueren en Coucke op de latten

Niet in het stadion, wel op de latten. Sportief manager Michael Verschueren en voorzitter Marc Coucke ontbraken op Daknam. De twee zijn gaan skiën met hun gezin. Wie wel op de tribunes zat, was Pär Zetterberg. De assistent van Fred Rutten zit niet langer op de bank tijdens wedstrijden. Dit na overleg met de staf, de bijdrage naast de zijlijn van de Zweed was te beperkt. (PJC)

Saelemaekers ziek, toekomst Cobbaut onzeker

Geen Alexis Saelemaekers gisteren in de selectie van Anderlecht. Hij lag met koorts in bed. Volgend weekend is hij weer inzetbaar. Obradovic keerde terug in de selectie en zat op de bank. Daardoor was er geen plaats meer voor Cobbaut in de kern. Vorige zomer werd Cobbaut nog overgenomen van KV Mechelen en leek een mooie toekomst voor hem weggelegd in het Astridpark. Maar een blessure, een nieuwe trainer en een paar individuele fouten remden zijn ontwikkeling af. De toekomst van Cobbaut bij paars-wit lijkt erg onzeker. (MJR)

Voetblessure houdt Walsh aan de kant

Het blijft improviseren achterin bij Zulte Waregem. Tegen AA Gent moest Florian Tardieu op rechtsachter depanneren - geen geslaagd experiment. Sandy Walsh had zich op de vrijdagtraining namelijk geblesseerd aan de voet. De Nederlander stond gisteren nochtans op het wedstrijdblad, maar moest tijdens de opwarming definitief afhaken. Het goede nieuws: Michaël Heylen hervat normaal vanavond met de beloften tegen Moeskroen - hij zal 60 minuten spelen. De verdediger stond sinds Nieuwjaar aan de kant met een rugblessure. (VDVJ)

Cercle pakt al 30 jaar geen enkel punt meer in Guldensporenstadion

Het Guldensporenstadion ligt Cercle Brugge niet, groen-zwart liep er zaterdag tegen zijn elfde opeenvolgende competitienederlaag aan. De laatste keer dat Cercle aan de Groeningekouter iets kon oogsten, was bij de 0-3- zege op 5 november 1989, bijna dertig jaar geleden dus, toen Geert Broeckaert, Branko Karacic en de betreurde Josip Weber voor de goals zorgden.