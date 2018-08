FT België (31/7). Club-fans in rep en roer wanneer ze paars-witte banner op Jan Breydel zien Voetbalredactie

31 juli 2018

Club moet 5.500 euro ophoesten voor supportersincidenten vorig seizoen

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Club Brugge een boete van 5.500 euro opgelegd. Die geldstraf krijgt de landskampioen wegens incidenten in de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht in de play-offs van vorig seizoen.

In de partij van 6 mei liep een Brugse fan het veld op na het laatste fluitsignaal. De supporter, die intussen een stadionverbod van drie seizoenen kreeg, verkocht vierde official Frederik Geldhof een duw. Blauw-zwart werd ook vervolgd omdat de thuissupporters papierpropjes, bierbekers, stoeltjes en aanstekers naar toenmalig RSCA-doelman Matz Sels, de vierde scheidsrechter en de dokters van Anderlecht gooiden. Er werd ook pyrotechnisch materiaal in het Jan Breydelstadion afgestoken.

Club Brugge ontsnapte in eerste aanleg aan een sanctie. De aanval op vierde official Geldhof kon de Geschillencommissie naar eigen zeggen moeilijk beoordelen, omdat er geen beelden waren van de feiten en noch de match delegate of de scheidsrechter er getuige van waren. Ook de houding van de supporters tijdens de wedstrijd leverde Club geen straf op, omdat de wedstrijd er niet door beïnvloed werd.

Bondsprocureur Marc Rubens liet het daar echter niet bij en tekende op 18 juni beroep aan. Dit keer legde hij een uiterst gemotiveerd beroepschrift neer. Op 29 juni werd de zitting voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gehouden, dit keer met getuigenis van Geldhof. Opnieuw argumenteerde meester Hannes D'Hoop dat Clubs rechten tot verdediging geschonden waren omdat zij pretendeerde niet te weten om welke reden zij werd opgeroepen. "Club was heel goed op de hoogte van de feiten gelet op de heel gemotiveerde beroepsakte en het feit dat de verdediging in eerste aanleg aanwezig was tijdens de debatten. Zij bracht zelfs tv-beelden aan. Er kan dan ook geen sprake van zijn dat de club zich niet naar behoren heeft kunnen verdedigen", pareerde de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Club haalde opnieuw aan dat de supportersincidenten de wedstrijd niet beïnvloedden, maar opnieuw veegde de commissie dat argument van de mat. "Art P278.4 van het Bondsreglement laat weinig ruimte tot interpretatie. De tekst is duidelijk in voorwaardelijke zin geformuleerd. De feiten moeten dus geen effectieve invloed gehad hebben op de match."

Ten slotte haalde de landskampioen aan dat ze al het mogelijke heeft gedaan - tot het inhuren van een private bewakingsfirma naast de lokale politie - om de wedstrijd in goede banen te leiden. De Geschillencommissie HB wees zoals wel vaker naar het principe van de objectieve aansprakelijkheid van voetbalclubs voor supportersrellen.

"Een official werd na de wedstrijd aangevallen door een supporter. Het is klaarhelder dat dit totaal niet toelaatbaar is", voegde de commissie eraan toe. "Op beelden is duidelijk te zien dat de Brugse supporter zich moeiteloos de toegang naar het veld vindt en bovendien nog een ruime afstand ongehinderd in de richting van de vierde official kan lopen op het veld. Op de koop toe valt de supporter die nog fysiek aan zonder dat de stewards tijdig ingrijpen. Gelukkig is het aanvallen van een scheidsrechter in het Belgische voetbal een uitzondering. Dit moet ook zo blijven. Om een duidelijk signaal te geven, dringt een zware sanctie zich op."

De 5.500 euro boete splitst zich op in twee delen: 5.000 euro voor de feiten van 6 mei en 500 euro voorwaardelijke straf van 31 januari die tot uitvoering wordt gebracht.

Paars-witte reclame op gevel Club-stadion

De kleuren van de grote rivaal op de gevel van je stadion. Je ziet het als supporter liever niet gebeuren. Nochtans is dat exact hetgeen waar de fans van Club Brugge mee kampen. Op de muren van het Jan Breydelstadion prijkt immers een paars-witte reclamebanner van Liantis - een sponsor van stadsgenoot Cercle Brugge. Fans van de landskampioen konden hun ogen niet geloven toen ze de traditionele kleuren van Anderlecht op hun arena zagen pronken en schoten meteen in actie.

Hun oproep om het advertentiebord te laten verdwijnen, viel blijkbaar niet in dovemansoren. Op dit moment zou de banner immers worden weggehaald.

Christophe Diedhiou (Moeskroen) behoudt vier speeldag schorsing

De Geschillencommissie van voetbalbond heeft verdediger Christophe Diedhiou een schorsing van vier speeldagen en een boete van 4.000 euro opgelegd. Gisteren had het Bondsparket dezelfde strafmaat voorgesteld, maar zijn club Moeskroen stemde er niet mee in.

Tenzij de Henegouwers in beroep gaan tegen de sanctie, kunnen ze niet op Diedhiou rekenen in de thuiswedstrijden tegen Club Brugge (5 augustus), Antwerp (11 augustus) en Eupen (25 augustus) en de verplaatsing naar Anderlecht (17 augustus).

De dertigjarige Senegalees houdt de zware sanctie over aan zijn rode kaart van afgelopen weekend. De verdediger van Moeskroen pakte op het veld van Oostende (2-1) uit met een slag in het gezicht van Indy Boonen. Scheidsrechter Wesley Alen toonde Diedhiou eerst de gele kaart, maar veranderde de kleur na tussenkomst van de videoref in rood.

Nakamba traint voluit, ook Diatta weer op het veld

Goed nieuws uit de ziekenboeg van Club Brugge: Marvelous Nakamba traint weer voluit. De 24-jarige Zimbabwaan liep eind vorig seizoen in de titelmatch tegen Standard een knieblessure op, maar daar is de verdedigende middenvelder dus helemaal van verlost. De wedstrijd tegen Moeskroen komt zo goed als zeker nog te vroeg, maar voor de match nadien tegen KV Kortrijk is hij wellicht beschikbaar. En ook Krépin Diatta stond vanmorgen alweer op het Brugse trainingsveld, zij het met een brace rond zijn geteisterde pols. Diatta liep in de Supercup tegen Standard een polsbreuk en een zware hersenschudding op bij een stevige botsing met Collins Fai. Ook voor Diatta komt de clash met Moeskroen wellicht nog te vroeg. (TTV)

Ondanks degradatie verkoopt KV Mechelen recordaantal abonnementen

KV Mechelen heeft laten weten al 10.000 abonnementen voor het nieuwe seizoen aan de man te hebben gebracht, een clubrecord. Malinwa degradeerde vorig seizoen uit de Jupiler Pro League. De verkoop loopt bovendien nog verder.

Het seizoen in 1B opent voor Mechelen zaterdag (om 17u00) met een verplaatsing naar OH Leuven. De eerste thuiswedstrijd staat op vrijdag 17 augustus op het programma tegen promovendus Lommel SK.