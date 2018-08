FT België (30/08). Reynders aan de deur gezet bij Lokeren - Simons bevestigt dat hij geen T3 wordt bij Rode Duivels - Oulare: "Ik keer in 2018 nog terug op het veld" Redactie

30 augustus 2018

16u00 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Reynders niet meer bij Lokeren

Willy Reynders is niet langer sportief directeur van Sporting Lokeren. Voorzitter Roger Lambrecht vindt Reynders (mee) verantwoordelijk voor de sportieve malaise waarin de club zich momenteel bevindt .Met het vertrek van Reynders komt er een einde aan een tijdperk op Lokeren. Letterlijk. Reynders was van 1997 tot 1999 trainer van Lokeren, daarna was hij van 2004 tot 2006 en van 2009 tot 2010 verantwoordelijke voor de jeugd en scout. Sinds 2010 was hij sportief directeur van Lokeren. In totaal was Reynders verantwoordelijk voor 222 transferbewegingen (in- en uitgaande transfers) op Daknam. Laurens De Bock, Benji De Ceulaer, Alexander Scholz en Hans Vanaken leverden allen 3 miljoen euro of meer op. De duurste inkomende was José Cevallos, die iets minder dan 1 miljoen euro kostte. Wie de taak van Reynders zal overnemen, is nog niet geweten.

De laatste weken was de sfeer tussen beide partijen vertroebeld geraakt. Bij de voorstelling van de laatste aanwinst, Olivier Deschacht, afgelopen maandag, zat Reynders nog naast trainer Peter Maes. Reynders stelde toen dat hij nog op jacht was naar een flankspeler die meer snelheid in de ploeg zou brengen. Of die er nog komt, is een open vraag. "Ik voelde de laatste weken al wat nattigheid. De sfeer was vertroebeld. Ik wil nu niet uitgebreid reageren, want ik ben veel te emotioneel aangedaan door mijn ontslag. Ik heb vijftien jaar met hart en ziel voor de club gewerkt en wil nu niets zeggen. Maar dat dit hard aankomt, is een feit", verduidelijkte Willy Reynders.

Antwerp stelt Seck voor: "Doel is winnen zonder tegendoelpunten"

Antwerp heeft vandaag zijn nieuwe aanwinst Abdoulaye Seck voorgesteld. De Senegalees komt over van het Noorse Sandefjord en tekende op de Bosuil voor twee seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

De 26-jarige Seck kwam de voorbije twee seizoenen tot 61 officiële duels bij de Noorse eersteklasser. Hij blikte op de website van het stamnummer één al vooruit. "Ik ben blij dat ik hier ben", liet hij verstaan. "Ik zag het project van Antwerp meteen zitten. Ik heb ook beelden van de supporters gezien en ze spreken me enorm aan. Ze staan duidelijk voor honderd procent achter de ploeg. Daar hou ik van. Ik wil mezelf hier bewijzen en wedstrijden winnen zonder tegendoelpunten."

Antwerp begon het seizoen uitstekend in de Jupiler Pro League. De Great Old telt na vijf speeldagen 11 punten en staat daarmee vijfde. Komende zondag wacht Antwerp een verplaatsing naar Anderlecht.

Oulare: "Keer in 2018 nog terug op het veld"

Obbi Oulare werd zopas voorgesteld bij Standard. De spits kwam eerder over op huurbasis van het Engelse Watford. Nog steeds geblesseerd, maar hard werkend aan zijn terugkeer. “Het gaat heel goed op dit moment”, aldus Oulare. “Ik voel me goed, ik heb geen pijn meer. Vier maanden geleden werd ik geopereerd en die operatie is goed verlopen. Nu is het wachten tot ik terug wedstrijden kan spelen. Ik moet geduldig zijn, maar in principe keer ik nog in 2018 terug op het veld.”

Michel Preud’homme speelde een belangrijke rol in de komst van Oulare. “Ik was blij toen hij belde. Net als Lestienne moest ik het verleden misschien meer naar hem geluisterd hebben.”

Simons geen T3 bij Rode Duivels

Timmy Simons wordt niet de T3 van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Dat vertelde de voormalige profvoetballer gisteravond bij Q2 in de marge van de play-offrondewedstrijd in de Champions League tussen PSV en BATE Borisov.

De 41-jarige Simons zette enkele maanden geleden een punt achter zijn profcarrière en is sinds dit seizoen als assistent van Ivan Leko bij landskampioen Club Brugge aan de slag. "De combinatie tussen beide jobs is niet haalbaar", zei Simons.

Martinez is op zoek naar een nieuwe assistent sinds T2 Graeme Jones de Rode Duivels verliet om bij West Bromwich Albion assistent te worden. Over de eventuele toekomst van T3 Thierry Henry is ook nog niets bekend. Mogelijk volgen er vrijdag bij de bekendmaking van de selectie voor Schotland (7/9) en IJsland (11/9) antwoorden.