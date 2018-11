FT België. 3.000 euro boete voor Beerschot Wilrijk - Verbist: “Treffer van Harbaoui werd terecht afgekeurd”

06 november 2018

Beerschot-Wilrijk moet 3.000 euro ophoesten

Beerschot Wilrijk moet een boete van 3.000 euro betalen, omdat supporters van de Ratten vuurpijlen afstaken in de derby van 21 oktober op bezoek bij KV Mechelen. Dat besliste de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De partij in het AFAS-stadion moest een minuutje stilgelegd worden, nadat supporters vuurpijlen op het veld hadden gegooid. Stewards moesten de paarse rookpluimen verwijderen. Bestuurslid en advocaat Walter Damen zette nog maar eens alle maatregelen die Beerschot-Wilrijk neemt om dergelijk incidenten te vermijden op een rijtje, maar het mocht niet baten.

Zetelend commissielid Jan Decorte legde de club 2.000 euro boete op. Een openstaande voorwaardelijke boete van 1.000 euro, daterend van 2 mei, werd ook effectief gemaakt.

Ook Union moet een boete betalen, zij het van een totaal andere ordegrootte. Voor een gebrekkige organisatie voor een thuismatch van de reserven tegen KV Mechelen moeten de Brusselaars 250 euro boete betalen.

Alassane Touré van Tubeke krijgt vijf duels schorsing

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vijf speeldagen schorsing en 2.500 euro boete opgelegd aan Alassane Touré. De verdediger van Tubeke werd vorige week twee duels op rij rechtstreeks uitgesloten.

Tenzij de rode lantaarn in de Proximus League (1B) in beroep gaat, is Touré geschorst voor de matchen tegen Westerlo, Roeselare, Lommel, Union en Beerschot Wilrijk. Een van de vijf speeldagen is een gevolg van zijn rode kaart in de met 0-3 verloren thuismatch tegen KV Mechelen. In dat duel van de tiende speeldag trok Touré aan de noodrem om de doorgebroken Engvall te stoppen.

Afgelopen weekend stond de Senegalees opnieuw aan de aftrap bij OH Leuven (4-1), maar opnieuw werd hij rechtstreeks uitgesloten na een trap op het scheenbeen en de enkel van Maertens. Hoewel de Geschillencommissie niet kon uitmaken of dat opzettelijk was, kreeg Touré voor de overtreding an sich twee matchen schorsing. Nadien werkte hij zijn frustraties af op een deur in de spelerstunnel. Dat kwam hem op nog eens twee speeldagen schorsing te staan.

De beslissing van de Geschillencommissie werd overigens bij verstek gemaakt. Touré was er zelf niet en liet zich vertegenwoordigen door algemeen directeur Josselin Croisé, maar die werd niet erkend als gerechtigde correspondent van Tubeke.

Nikola Gulan (Moeskroen) geschorst voor thuismatch tegen Genk

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Nikola Gulan geschorst voor één wedstrijd, namelijk de thuiswedstrijd van Moeskroen komende zondag tegen KRC Genk. De Servische verdediger van les Hurlus moet ook 1.000 euro boete betalen.

De sanctie is het gevolg van Gulans rode kaart in de wedstrijd bij Cercle Brugge. De verdediger ontnam De Belder een doelpunt door hem in het strafschopgebied uit balans te brengen. Voor die duwfout vorderde bondsprocureur Chris Vandenbossche één speeldag schorsing.

Moeskroen en Gulan tekenden echter verzet aan. De Serviër verklaarde ter zitting van de Geschillencommissie verrast te zijn dat De Belder plots vertraagde. Zijn advocaat, meester Duchene, en clubsecretaris Pierre Huys ergerden zich ook aan de dubbele bestraffing. Niet alleen kreeg Gulan rood, maar de scheidsrechter kende ook een strafschop toe aan Cercle.

Beide argumenten werden echter van tafel geveegd, omdat zetelend commissielid Jan Decorte vond dat het om een opzettelijke duw ging. De strafvordering van het Bondsparket werd bijgevolg bestendigd. Moeskroen kan wel nog beroep aantekenen.

Twee duels effectieve schorsing voor Mamadou Sylla

Zulte Waregem moet het de komende twee wedstrijden zonder Mamadou Sylla zien te rooien. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de aanvaller drie speeldagen schorsing op, waarvan één met uitstel. Bij de sanctie hoort ook een boete van 2.500 euro.

Tenzij Essevee de schorsing vrijdag aanvecht voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, kan Francky Dury niet rekenen op Sylla in de kelderkraker van zaterdag tegen Lokeren. Ook op bezoek bij Club Brugge (23 november) zit hij dan aan de kant.

Tien minuten voor het affluiten van de stuntzege tegen Standard (3-1) probeerde Sylla een hoge bal te controleren met de voet. De Senegalese aanvaller vergat echter Collins Fai, die het leer net iets eerder wegkopte. Sylla trapte daardoor in het gezicht van de Standard-verdediger. Scheidsrechter Nicolas Laforge oordeelde dat een rode kaart op zijn plaats was.

Het Bondsparket had drie speeldagen schorsing gevraagd, maar dat vond Zulte Waregem te zwaar. Sylla had Fai namelijk niet gezien, zo bepleitten meester Jesse De Preter en clubsecretaris Steven Beulque ter zitting. De commissie kwam tot een gelijkaardig conclusie op basis van de tv-beelden, maar pareerde ook meteen. “Van een professionele speler mag verwacht worden dat hij in staat is rekening te houden met de aanwezigheid van een tegenstrever op het moment dat hij zo’n actie uitvoert”, aldus zetelend commissielid Jan Decorte, die wel rekening hield met het “erg gunstige disciplinaire verleden” om een speeldag schorsing met uitstel te verlenen.

Treffer van Harbaoui terecht afgekeurd, vindt scheidsrechtersbaas Verbist

Volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist werd de 0-2 van Hamdi Harbaoui voor Zulte Waregem op het veld van STVV afgelopen zondag terecht afgekeurd. Dat blijkt uit zijn wekelijkse beoordeling van de Video Assistent Referee (VAR).

Essevee dacht op Stayen 0-2 voor te komen dankzij Harbaoui, maar scheidsrechter Jan Boterberg annuleerde de treffer van de Tunesische spits op aangeven van de videoref. Die had voorafgaand aan de rake kopbal een elleboogstoot van Harbaoui in het gelaat van Casper De Norre gezien.

Zulte Waregem verloor de match uiteindelijk nog met 2-1. Na de partij was de wedstrijdleiding kop van Jut, vooral omdat het doelpunt van Harbaoui afgekeurd werd. Coach Francky Dury trok net als de supporters fel van leer. Maar volgens zijn scheidsrechtersbaas had Boterberg het dus wel bij het rechte eind. “Bij een luchtduel gebruikt Harbaoui zijn elleboog en raakt speler Casper De Norre in het gelaat. Het doelpunt wordt afgekeurd en het spel wordt hernomen met een vrije trap voor Sint-Truiden. Correcte VAR-tussenkomst”, aldus Verbist.

Volgens de scheidsrechtersbaas ging de videoref afgelopen week slechts één keer in de fout, namelijk in de partij tussen Oostende en Club Brugge. Blauw-zwart kreeg op aangeven van de VAR een strafschop na handspel, maar volgens Verbist had de videoref daar niet moeten tussenkomen.

Spelersvakbond Sporta is “niet opgezet” met handboeigebaar

Ook bij spelersvakbond ACV-Sporta zijn ze niet te spreken over het handboeigebaar waarmee enkele spelers afgelopen weekend hun steun betuigden aan spelersmakelaar Mogi Bayat. “Zoiets strookt niet met de fair play en onze maatschappelijke waarden”, verklaarde nationaal verantwoordelijk Dirk De Vos.

Onder anderen Adrien Trebel (Anderlecht), Sébastien Dewaest (KRC Genk) en Dylan De Belder (Cercle Brugge) betuigden afgelopen weekend met een opvallend gebaar hun steun uit aan hun makelaar Bayat. Ze kruisten allemaal de armen, alsof ze met de handboeien rondliepen.

“In het kader van de fair play is de spelersvakbond hier niet mee opgezet. Maatschappelijk klopt dit niet. Vooral omdat het om steunbetuigingen gaat voor iemand die toch in een bedenkelijke situatie verkeert. Ook richting andere spelers is het een gênante actie”, zei De Vos.

“De spelers in kwestie beroepen zich op vrijheid van meningsuiting natuurlijk. Daar kan je weinig tegen beginnen. Tenzij je het bestraft binnen de reglementering van de voetbalbond. We zullen zien hoe de scheidsrechters er komend weekend tegen optreden, mochten de gebaren opnieuw bovendrijven”, aldus de vakbondsman. “Ze hadden natuurlijk al bestraft moeten worden. Vergelijk dat eens met de Premier League, waar Demerai Gray van Leicester City een gele kaart krijgt voor een eerbetoon aan de overleden voorzitter. Dat valt niet te rijmen.”

Eerder distantieerde ook de Pro League zich al van het handboeigebaar. De belangenvereniging van de 24 profclubs riep op tot sereniteit.

Ibou op proef bij Lierse

Lierse Kempenzonen (eerste amateur) heeft momenteel Ibou Sawaneh (32) op proef. De Gambiaanse aanvaller speelde meer dan tweehonderd wedstrijden in onze hoogste klasse voor clubs als Kortrijk, KV Mechelen, Bergen, OH Leuven en Waasland-Beveren, maar is momenteel een vrije speler. Tot afgelopen zomer was Ibou actief bij Tubeke.

Mpoku reist mee af naar Krasnodar, Pocognoli niet

Na de nederlaag tegen Antwerp ligt de focus bij Standard alweer op Krasnodar. Donderdag kruisen de Rouches in de Europa League al de degens met de Russen die ze thuis met 2-1 klopten. Michel Preud’homme reist wel zonder Sebastien Pocognoli af naar Rusland. De linksachter kampt met last aan de adductoren. Paul-José Mpoku is wel weer fit en stapt dan ook de vlieger op.

Hoofd medische staf Anderlecht dient ontslag in

Einde van een tijdperk. Jochen De Coene (44) is niet langer hoofd van de medische staf van Anderlecht. Sinds 2009 was De Coene, die voor zijn komst bij RSCA in China werkte, aan de slag op Neerpede, maar gisteren diende hij zijn ontslag in. Reden voor die opmerkelijke beslissing waren de aanhoudende strubbelingen binnen de medische staf de laatste weken. Sinds de komst van Coucke-vertrouweling Chris Goossens was de macht van De Coene afgenomen en kwam het vaak tot (medische) discussies. De voorbije dagen escaleerden die, een laatste gesprek zorgde er niet voor dat de spanningen verdwenen, waarna De Coene de eer aan zichzelf hield. Het is niet duidelijk of hij vervangen zal worden. De Coene was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (MJR/PJC)