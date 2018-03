FT Belgïe 29/3: Tainmont en Bagayoko blijven bij KV Mechelen - Club-fans plannen steunactie na training De voetbalredactie

29 maart 2018

21u40 5 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bagayoko en Tainmont langer bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft twee spelers langer aan zich gebonden. Mamadou Bagayoko komt definitief over van OH Leuven. De Ivoriaanse rechtsback, die tijdens de wintermercato op huurbasis werd aangetrokken, tekende een contract voor drie seizoenen, tot juni 2021. Ook een andere wintertransfer, Clément Tainmont, kwam met de club overeen om langer te blijven. Zijn contract loopt nu tot 2020.

Alexander Maes tot 2021 bij Beerschot-Wilrijk

Alexander Maes heeft zijn contract bij Beerschot-Wilrijk met drie seizoenen verlengd. De aanvallende middenvelder tekende bij tot 2021.

Franse krant rekent Rode Duivels bij acht favorieten

De Franse gerenommeerde sportkrant L'Equipe rekent de Rode Duivels bij de acht favorieten voor de titel straks op het WK in Rusland. België moet grootheden als Spanje, Brazilië en Duitsland (die allemaal vijf op vijf scoren) wel voorlaten, maar ze worden even hoog ingeschat als Frankrijk en Argentinië. Drie sterren op vijf dus voor de troepen van Roberto Martínez.

L'Equipe focust zich vooral op "de sleutel Kompany". "De deelname van de verdediger aan het WK is een van de laatste onzekerheden voor België, bij gebrek aan opvolging", leggen ze ons pijnpunt bloot. "België heeft Kompany nodig, voor zijn bevoegdheid om te leiden en om een voorbeeld te zijn als een grote speler. Hij wordt door zijn collega's en trainers gezien als een natuurlijke leider."

Club-fans plannen steunactie na training

Met zes punten voorsprong is Club dé titelfavoriet bij het ingaan van de play-offs. En dat willen de Brugse fans ook zo houden. Als extra steun wordt er opgeroepen om na afloop van de voorlaatste (gesloten) training zaterdagochtend de spelers massaal te komen steunen. Niet de eerste keer dat dat gebeurt. De meest indrukwekkende actie vond plaats vlak voor de titelmatch tegen Anderlecht twee jaar geleden.

Refs speeldag 1 in play-off 1: Vertenten, Lardot & Visser

Vrijdagavond gaat met Standard-Charleroi play-off 1 van start. Daarbij is net als voor elk van de in totaal 30 matchen een videoref voorzien, plus ook nog in de finale van play-off 2 en de barragematch tussen play-off 1 en play-off 2. Ondertussen zijn de scheidsrechters voor de eerste speeldag bekend. Bart Vertenten fluit vrijdag Standard-Charleroi, Jonathan Lardot zondag Anderlecht-AA Gent en Lawrence Visser Paasmaandag Club Brugge-RC Genk.