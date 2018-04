FT België 29/04: Antwerp-spelers zaten twee uur na match nog vast op het Kiel - De Ceulaer zegt profvoetbal vaarwel De voetbalredactie

29 april 2018

De Ceulaer zegt het profvoetbal vaarwel

Benji De Ceulaer bergt de voetbalschoenen op. De Belgische Beckham speelde vandaag zijn laatste minuten voor Westerlo op het tweede Belgische niveau. De 34-jarige Belg gaat zich nu focussen op zijn fitnesszaak en blijft wel actief in het amateurvoetbal.

"Ik heb de beslissing om te stoppen al een tijdje genomen, maar het is leuk dat ik mijn carrière kan afsluiten met een positieve noot: de redding van Westerlo'', aldus De Ceulaer na afloop. De club wist zich vandaag te verzekeren van lijfsbehoud in de Proximus League na een 1-1 gelijkspel tegen Tubeke.

De Ceulaer, die vijf seizoenen bij RKC Waalwijk en een seizoen bij Feyenoord speelde, kwam in de 78ste minuut het veld op. De spits werd daarbij getrakteerd op een staande ovatie.

De Belg boekte zijn grootste successen in het shirt van Racing Genk, waarmee hij zowel in 2012 als in 2013 de Belgische beker won. In 2011 werd hij genomineerd voor de Ferenc Puskás Award, maar de trofee won hij uiteindelijk niet.

Antwerp-spelers zaten vast op het Kiel

Door de rellen met supporters kon de spelersbus van Antwerp meer dan twee uur na het einde van de match nog altijd niet vertrekken. De spelers en de staff wachtten tot de politie hun bus doorliet en verbleven intussen in de catacomben van het Kiel. Omstreeks 18u50 kon de bus éindelijk vertrekken.

Roeselare klopt Union, Westerlo en degradant Tubeke drawen

Roeselare heeft vandaag op de zesde en laatste speeldag van de play-downs van de Proximus League Union geklopt met 1-0. Westerlo en Tubeke deelden dan weer de punten (1-1). Omdat Tubeke al een tijdje zeker is van degradatie naar de amateurreeksen, stond er in beide partijen niets meer op het spel.

Lecomte (9.) bezorgde Roeselare met een vroeg doelpunt de volle buit tegen Union. Westerlo klom tegen Tubeke op voorsprong via Heymans (50.). Traoré (76.) zorgde er nadien nog voor dat de Waals-Brabanders de Proximus League verlaten met een puntendeling.

Roeselare (30 ptn) wint de nacompetitie, maar dat is zoals bekend voor de eer. Westerlo (26 ptn) en Union (20 ptn) volgen. Tubeke (15 ptn) sluit de rangen en moet naar de eerste amateurklasse.

Beerschot-Wilrijk stelt straks 19-jarige middenvelder voor

In Antwerpen staat alles vandaag in de derby tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp. Na dat beladen burenduel zal Beerschot-Wilrijk een nieuwe aanwinst voorstellen. De 19-jarige Dani Wilms ruilt KV Mechelen in voor de Antwerpse club en strijkt straks dus neer op het Kiel.

