FT België 28/03: Eindelijk groen licht voor Anderlecht en Marc Coucke

28 maart 2018

15u50 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Marc Coucke nu ook officieel voorzitter van Anderlecht

Marc Coucke mag zich officieel voorzitter van voetbalclub RSC Anderlecht noemen. De Mededingingsautoriteit heeft hiervoor groen licht gegeven. Dat maakte Coucke woensdag zelf op Twitter bekend. "Clearance mededinging ontvangen, RSCA here we come, team en fans, samen naar mooie tijden!", tweette Coucke.

Coucke moest de beslissing van de Mededingingsautoriteit afwachten, voor hij zich officieel voorzitter van Anderlecht kon noemen. De instantie boog zich erover of de overname van de Brusselse club volgens de wet verlopen was. In het Astridpark volgt Coucke Roger Vanden Stock op, die deze maand na 22 jaar aan het hoofd afscheid nam van paars-wit.

Stergos Marinos verlengt bij Charleroi

De Griekse verdediger Stergos Marinos heeft bij Sporting Charleroi een nieuw contract voor drie jaar (plus een jaar optie) ondertekend. Dat bevestigt teammanager Mehdi Bayat woensdag via Twitter.

De 30-jarige Marinos speelt sinds de zomer van 2013 voor de Zebra's.

De Griek, eenmalig international (in 2010), is als rechtsachter een vaste waarde in het elftal van coach Felice Mazzu. Hij speelde dit seizoen 29 wedstrijden in de reguliere competitie. Alleen op het veld van KV Mechelen ontbrak hij door een schorsing.

Moeskroen langer door met Werner en Galitsios

Doelman Olivier Werner en de Griekse rechtsachter Georgios Galitsios blijven Moeskroen tot juni 2019 trouw. Dat heeft de Henegouwse club bekendgemaakt. Beide spelers, die sinds afgelopen winter op Le Canonnier speelden, hadden een overeenkomst tot het einde van het seizoen, met optie op een jaar extra. Die optie werd nu geactiveerd.

Werner zat, nadat Sochaux vorige zomer zijn contract ontbond, zonder club. De 32-jarige doelman speelde voordien bij onder meer Brussels, Bergen, Eupen en Cercle Brugge. De 31-jarige Galitsios maakte in België naam bij Lokeren, waar hij van 2011 tot de zomer van 2017 actief was.

Moeskroen eindigde in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League op de veertiende plaats. Het speelt in zijn groep in Play-off 2 tegen Lierse, Kortrijk, Zulte Waregem, Waasland-Beveren en Oud-Heverlee Leuven.

Lukaku in mooi gezelschap, eerste Rode Duivel die zes keer op rij scoort sinds Jef Mermans

Het is nu wel duidelijk: Romelu Lukaku behoort tot de allerbeste goalgetters van dit decennium. Sinds zijn interlanddebuut op 3 maart 2010 tegen Kroatië maakte hij 33 goals in 66 matchen: een gemiddelde van één per twee wedstrijden. Gerekend sinds zijn debuut, zijn er slechts acht spelers die minstens 33 interlandgoals maakten en een beter gemiddelde halen dan Lukaku bij de Rode Duivels. Het zijn de 'usual suspects'. Lukaku in mooi gezelschap dus. Bovendien is Lukaku ook de eerste Rode Duivel die in zes interlands op rij scoort sinds Jef Mermans. (GLA)

1. Ibrahimovic (Zwe) 40 54 0,74

2. Ronaldo (Por) 59 81 0,73

3. Neymar (Bra) 53 83 0,64

4. Lewandowski (Pol) 47 74 0,64

5. Messi (Arg) 48 790,61

6. Dzeko (Bos) 38 64 0,59

Suárez (Uru) 38 64 0,59

8. Van Persie (Ned) 36 61 0,59

9. LUKAKU 33 66 0,50

Doelpunten op rij

Jef Mermans 7 interlands op rij

13 goals 1950-1951

Romelu Lukaku 6 interlands op rij

10 goals 2017-2018

Sylvain Brébart 5 interlands op rij

8 goals 1913-1914

Swa Van der Elst 5 interlands op rij

7 goals 1979-1980

Bernard Voorhoof 5 interlands op rij

6 goals 1934-1935

Vormer weer voluit

Gouden Schoen Ruud Vormer hervatte de groepstraining nadat hij een tijdje rust moest nemen met een enkelblessure. Ook Mitrovic (hamstring) ging weer voluit. Diaby en Cools sloten weer aan na interlands. Zo is enkel Poulain out bij het begin van play-off 1. (WDK)

Ogunjimi weg bij Maastricht

MVV Maastricht en Marvin Ogunjimi hebben in overleg besloten om uit elkaar te gaan. Het contract van de 30-jarige ex-Rode Duivel, dat nog liep tot medio 2019, werd per direct ontbonden. "Ogunjimi sukkelde dit seizoen met meerdere kwaaltjes en door hetgeen zijn vader overkwam, heeft Marvin nooit zijn stempel kunnen drukken", zo laat MVV weten in een persbericht. Ogunjimi scoorde twee keer in dertien duels voor de club uit Maastricht. (KDZ)

Najar traint mee met groep, maar Gent komt nog te vroeg

Mirakels bestaan niet. Het is niet omdat Andy Najar (25), eind vorig jaar geopereerd aan een hamstringblessure, de groepstrainingen bij Anderlecht gedeeltelijk hervat heeft, dat hij komend weekend ook effectief zal spelen. De Hondurees zal normaal gezien ten vroegste op speeldag vijf van de play-offs, op 21 april tegen Racing Genk, zijn rentree kunnen vieren. Een tegenvaller voor Hein Vanhaezebrouck, die gehoopt had om Najar al tegen AA Gent te recupereren, maar op rechts moet de Anderlechtcoach nu in eerste instantie op zoek naar een andere vervanger voor de geblesseerde Dennis Appiah. Najar is sinds 18 december out. (PJC)