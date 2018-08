FT België 27/8. Trainer Wouter Vrancken debuteert met bekerzege bij KV Mechelen - Bormans nieuwe CEO van Union De voetbalredactie

27 augustus 2018

22u40 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vrancken debuteert met bekerzege bij KV Mechelen

Oud-Heverlee Leuven, Westerlo en Roeselare sneuvelden al in de vijfde ronde van de Beker van België, die andere ploeg in 1B KV Mechelen bekert wel verder. Het won vanavond met 2-0 van Albert Quévy-Mons, club uit de derde amateurklasse. Clement Tainmont zorgde voor beide doelpunten. Het was overigens de eerste wedstrijd van Wouter Vrancken als trainer van 'Malinwa'. Vorige week werd Dennis van Wijk nog opzij gezet na tegenvallende resultaten in de competitie. Morgenmiddag wordt in Tubeke geloot voor de zestiende finales. Ook de clubs uit de Jupiler Pro League gaan dan de trommel in.

"Ik ben tevreden met de mentaliteit die ik zag bij mijn jongens", vertelde Wouter Vrancken na afloop. "We werken ondertussen enkele dagen samen, dus is het logisch dat nog niet alles loopt zoals ik het graag zou hebben. Vooral in de tweede helft kwamen we er beter door, terwijl het voor de pauze te vaak het verhaal was van net niet. Deze zege geeft vertrouwen met het oog op zondag. Ik ben niet het type coach dat opeens alles zal omgooien, maar stap voor stap werken we verder en probeer ik mijn accenten te leggen."

Antwerp voert identificatiesysteem in voor uitmatchen

Antwerp zal voor zijn uitwedstrijden gebruikmaken van een identificatiesysteem om de identiteit van haar supporters te kunnen screenen. Dat maakte de Great Old vanavond bekend. Het stamnummer 1 zet zo een nieuwe stap in de strijd tegen wangedrag van enkele individuen.

"Om de organisatie van onze uitwedstrijden efficiënter te laten verlopen investeert RAFC in een identificatiesysteem. Hierdoor zullen alle supporters bij uitwedstrijden geïdentificeerd worden met hun e-ID waardoor wij een totaal beeld hebben van alle aanwezige supporters", kondigt Antwerp het nieuwtje aan. "Dit systeem laat ons toe om een verbeterde controle uit te voeren, wat bijdraagt tot een verhoging van de veiligheid bij de uitwedstrijden."

Het identificatiesysteem wordt in de loop van het seizoen geïmplementeerd via de FASC, het overkoepelende supportersorgaan waarbij 25 verenigingen zijn aangesloten.

Vorige week nog werd Antwerp door de KBVB met 3.000 euro beboet, omdat de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk na rookvorming door Bengaals vuur even moest stilgelegd worden. Ook voor het Bengaals vuur en het spandoek met "Dood aan FCB" in de topper tegen Club Brugge riskeert de Great Old nog een sanctie.

Philippe Bormans nieuwe CEO van Union

Union Saint-Gilloise heeft met Philippe Bormans een nieuwe CEO aangesteld. Dat liet de club uit 1B weten op hun website. Bormans was in het verleden nog aan de slag bij STVV. "Het project van Union spreekt me enorm aan", vertelde Bormans. "Er is veel werk en 1B is een heel goede competitie. ik heb de indruk dat er bij Union alles aanwezig is voor een project met toekomst."

✍🏻 Philippe Bormans devient CEO de la Royale Union Saint-Gilloise !



Découvrez ce communiqué officiel : https://t.co/BBxLqWa2dOhttps://t.co/QXQEak7BeU Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Govea krijgt schorsingsvoorstel van drie speeldagen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete gevorderd tegen Omar Govea, die afgelopen weekend rood pakte. Dat doet bondsprocureur Marc Rubens nog steeds op basis van de afgelopen weken gecontesteerde indicatieve tabel.

Sinds dit seizoen baseert het Bondsparket zich voor de strafvordering op een nieuwe indicatieve tabel, die uitgewerkt werd door een werkgroep van de Pro League. Door een administratieve fout werd die tabel echter nooit helemaal goedgekeurd volgens de statuten van de KBVB. Die procedureslag resulteerde zaterdag in de vrijspraak voor Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk). Ook een vonnis in het strafdossier van Ognjen Vranjes (Anderlecht) werd op de lange baan geschoven.

Ondanks die disciplinaire soap blijft het Bondsparket vasthouden aan de gecontesteerde indicatieve tabel voor het schikkingsvoorstel aan Antwerp-speler Govea, zo vernam Belga vanavond. De roekeloze ingreep van de Mexicaanse middenvelder in de match tegen Cercle Brugge (1-0) wordt gecatalogiseerd als "een brutale fout", wat in de tabel gelijkstaat aan drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete.

Voorlopig is nog niet duidelijk of Antwerp de strafmaat aanvaardt, maar na de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van afgelopen zaterdag dreigt de rechtsgeldigheid van de vordering opnieuw in het gedrang te komen. Dat er in het dossier van Anderlecht-verdediger Vranjes nog geen uitspraak is, kan erop wijzen dat de Geschillencommissie wacht op 4 september. Pro League-voorzitter Marc Coucke heeft beloofd het euvel dan op te lossen.

Vossen mikt op Essevee

Nadat hij de matchen tegen Antwerp en Anderlecht moest missen, hoopt Jelle Vossen vrijdagavond aan de Gaverbeek zijn rentree te vieren. De aanvaller heeft nog steeds last aan de knie, maar kan mogelijk deze week de training hervatten. Dennis moest op zijn beurt tijdens de wedstrijd ingepakt worden aan het onderbeen, maar hij kon de match uitspelen. Als de Nigeriaan vandaag geen reactie ondervindt, kan ook hij de training hervatten. Nakamba hield het vorige week nog bij lopen. Afwachten of hij deze week kan aansluiten bij de groep. (TTV)

Makarenko voor het eerst bij Oekraïne

Sinds de seizoenstart behoort Jevhen Makarenko steevast tot de beteren bij Anderlecht. Die prestaties zijn ook de Oekraïense bondscoach Sjevtsjenko niet ontgaan. In het vooruitzicht van de Nations League werd Makarenko voor het eerst opgeroepen voor zijn land.

Geen spoor van Morioka gisteren in Brugge. Niet op de bank en ook niet in de tribune. "Hij kreeg op training een trap op de knie", verduidelijkte Vanhaezebrouck. "Zijn afwezigheid zal normaal niet te lang duren." (MJR)

Lokeren kent zijn slechtste start ooit

1 op 15. Nooit eerder sinds ze in 1974 promoveerden naar eerste klasse begon Lokeren slechter aan het seizoen. Gisteravond leken ze in Gent lang op weg naar puntenwinst, maar finaal kraakten ze alsnog.

42 seizoenen speelt Lokeren ondertussen op het hoogste niveau. Eén luttel puntje uit de eerste vijf matchen: een 'verbetering' van het record van 2 op 15 in het seizoen 2003-2004. En zeggen dat het er gisteravond erg lang goed uitzag. Een degelijke eerste helft, en op het uur zowaar de 0-1, via Cevallos. 't Was zelfs niet eens helemaal onverdiend.

Het venijn zat echter in de staart: David en Kvilitaia bezorgden Gent alsnog de volle buit. Opvallend: Lokeren verspeelde dit seizoen al 6 punten in het slot van de match. "Onnodig uit te leggen dat ik me heel slecht voel", zuchtte Ortwin De Wolf. De jonge doelman speelde - net als heel Lokeren - nochtans best een aardige partij. "Onze beste match van het seizoen. Om het dan uiteindelijk toch nog weg te geven: da's heel zuur. Dat we voor het eerst de tegenpartij eens onder druk konden zetten, gaf ons vertrouwen tijdens de match, maar uiteindelijk telt enkel het resultaat. De score: daar draait het om, aan positieve zaken hebben we nu even geen boodschap." (MVS)

Zorgen om Pocognoli

Het ziet ernaar uit dat Standard het geruime tijd zal moeten doen zonder Sébastien Pocognoli. De Luikse kapitein moest tegen STVV al snel naar de kant. "Op dit moment vrezen we dat Pocognoli een scheur in de adductoren heeft opgelopen. We zijn hem waarschijnlijk een tijdje kwijt, maar we moeten het verdere onderzoek afwachten." (KDZ)