FT België 26/10. Beerschot Wilrijk houdt punten thuis tegen OHL en klimt naar (gedeelde) eerste plaats

26 oktober 2018

22u42

Bron: Belga 0

Beerschot-Wilrijk houdt punten thuis tegen OHL en klimt naar (gedeelde) eerste plaats

Beerschot-Wilrijk heeft op de twaalfde speeldag in de Proximus League Oud-Heverlee Leuven geklopt met 3-1.

Via Tissoudali (11.) en Noubissi (19.) had de thuisploeg OHL al snel tegen het canvas gemept. Diezelfde Noubissi (49.) diepte kort na de pauze de kloof verder uit. De bezoekers kwamen niet verder dan de 3-1 van Duplus diep in de tweede helft.

Beerschot-Wilrijk (18 ptn) stijgt in de stand naar de eerste stek, die het moet delen met Lommel en KV Mechelen. OHL is zevende met 9 punten. Mechelen ontvangt Roeselare, Lommel Westerlo. Union treft in de hoofdstad rode lantaarn Tubeke.

Waasland-Beveren ziet Vanzo uitvallen met hamstringblessure

Voor de match van komende zondag in eigen huis tegen Antwerp zal Yannick Ferrera, coach van Waasland-Beveren, geen beroep kunnen doen op Vanzo en Abdullah. Boljevic is dan wel weer inzetbaar. “Vanzo heeft een blessure opgelopen aan de hamstrings en is wellicht twee tot drie weken out”, aldus Ferrera. “Hij speelt niet tegen Antwerp. Voor Abdullah (knie) komt die match net iets te vroeg. Beter nieuws is er van Boljevic, die speelklaar is. We willen tegen Antwerp de lijn van de afgelopen weken doortrekken. De spelers willen er alles aan doen om de positieve drive te behouden. Antwerp is een team dat negentig minuten zijn werk doet. Er steekt veel maturiteit en kwaliteit binnen de groep. Zij staan dan ook niet voor niets vierde in de stand. Het zal een zware dobber worden, maar mijn spelers zijn er alvast klaar voor en willen een vervolg breien aan hun puntenwinst. Het punt dat wij behaalden op Club Brugge, heeft ons opnieuw wat meer vertrouwen geschonken en dat willen we sowieso omzetten in efficiëntie.”

