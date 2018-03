FT België 26/03: Club betaalt mee voor nieuw veld - Moeskroen krijgt Thaise eigenaar Redactie

26 maart 2018

15u34

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Excel Moeskroen stelt nieuwe Thaise hoofdaandeelhouder voor

Excel Moeskroen heeft de Thaise zakenman, Pairoj Piempongsant, voorgesteld als nieuwe hoofdaandeelhouder. De Thai neemt negentig procent van de aandelen over van het Maltese vennootschap Latimer. Tien procent van de aandelen blijft in handen van lokale ondernemers. Begin maart kondigden de Henegouwers aan op zoek te gaan naar een nieuwe investeerder om de financiële basis van de club te vergroten.

Het valt te benadrukken dat Moeskroen met de verkoop graag komaf wil maken met zijn reputatie als makelaarsfiliaal - omwille van de band met 'mister fixit' Pini Zahavi. Alleen heeft Piempongsant op zijn beurt wel gewoon een rechtstreekse lijn met de Israëlische makelaar. Dat de Henegouwse club nu in handen komt van Pairoj Piempongsant, is mogelijk een strategische zet met het oog op het halen van een licentie.

"De heer Pairoj Piempongsant heeft veel ervaring in de voetbalwereld", steekt Moeskroen de loftrompet af. "Met zijn energiedrank Carabao sponsorde hij Chelsea en de Engelse League Cup. Recent startte hij ook met de sponsoring van de Braziliaanse traditieclub Flamengo."

De nieuwe eigenaar kwam zelf ook even aan het woord. "De Belgische competitie is op diverse vlakken een interessant kampioenschap", opende hij. "Ik heb dan ook niet lang getwijfeld toen de kans zich voordeed om Moeskroen te kopen. Ik reken op mijn ervaring om de club verder te helpen. Ik ben ervan overtuigd een goede keuze te hebben gemaakt. Ik heb me voor de komende vijf jaar geëngageerd binnen de club. Dat engagement bevat het eerste elftal, maar ook de jeugdacademie, Futurosport. Ik ga binnen mijn netwerk op zoek naar nieuwe sponsors en wil ook nieuwe markten aanboren voor Moeskroen."

Voorzitter Patrick Declerck kon niet anders dan positief staan tegenover de komst van de nieuwe Thaise hoofdaandeelhouder. "Hij past absoluut binnen ons project", aldus de sterke man van Les Hurlus. "Al tijdens de eerste vergaderingen kon hij zich vinden in ons project. Hij wil voor stabiliteit en continuïteit zorgen. De man beschikt bovendien over een uitgebreid adresboekje binnen de voetbalwereld. Dat kan alleen maar positief zijn voor onze club."

De club zal zo snel mogelijk een persconferentie beleggen om de nieuwe sterke man voor te stellen.

ℹ️ COMMUNIQUE OFFICIEL: Pairoj Piempongsant devient l’actionnaire majoritaire du Royal Excel Mouscron! Plus d'info ici ➡️https://t.co/cVMLlcthLc pic.twitter.com/IPaDGApr36 Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Club betaalt mee voor nieuw veld

Voor de tweede keer dit seizoen - eerder gebeurde dat tijdens de winterstop - wordt er in het Jan Breydelstadion een nieuwe grasmat aangelegd. Nadat Cercle-fans twee weken geleden bij de promotievering het veld bestormden, was de helft van het veld onbespeelbaar geworden. Opvallend: terwijl Cercle-voorzitter Frans Schotte al aangekondigd had dat groen-zwart zijn (financiële) verantwoordelijkheid zou nemen, betaalt buur Club toch de helft van de kosten. Tijdens de winterstop had Club nog ontgoocheld gereageerd, omdat Cercle toen niet deelnam in de kosten. "Er was de keuze om slechts de helft of toch het volledige veld heraan te leggen", aldus CEO Vincent Mannaert. "Omdat wij zowel de spelers als onze supporters tijdens play-off 1 een perfecte grasmat wilden aanbieden, hebben we voor de laatste optie gekozen." Als Club dat niet had gedaan, was er op kosten van Cercle slechts één helft vervangen. Het veld zal speelklaar zijn voor de eerste thuismatch tegen RC Genk op Paasmaandag. (WDK)

Zulte Waregem dicht bij Zwitserse verdediger

Na het aantrekken van linksachter Erdin Demir (27) van Waasland-Beveren, staat Essevee op het punt om ook Marco Bürki (24) van Young Boys Bern te strikken. De linksvoetige centrale verdediger - broer van Dortmund- doelman Roman - is straks einde contract in Zwitserland. Verwacht wordt dat de deal nog deze maand wordt afgerond. (VDVJ)

Charleroi bindt Gaëtan Hendrickx langer aan zich

De 22-jarige Gaëtan Hendrickx heeft een nieuw vijfjarig contract ondertekend bij Charleroi. Dat heeft algemeen directeur Mehdi Bayat maandag bekendgemaakt op Twitter.

De verdedigende middenvelder, die in 2016 overkwam van Sint-Truiden, speelde dit seizoen al 25 wedstrijden voor de Carolo's. Daarin trof hij drie keer raak.

Charleroi opent vrijdag Play-off I op bezoek bij Standard.

ANDERLECHT De mini-abonnementen voor play-off 1 zijn uitverkocht. (PJC)

AA GENT Janga moest verzaken aan twee interlands met Curaçao door een ontsteking. Hij raakt normaal speelklaar voor de play- offs. Yaremchuk haalt de eerste match mogelijk niet. Chakvetadze debuteerde voor Georgië met een doelpunt tegen Litouwen (4-0). Gent sprak met de Georgische bond af dat hij morgen tegen Estland mag rusten. Mitrovic werd met succes geopereerd aan de enkel. Hij staat 4 maanden aan de kant.Doel- man Youn Czekanowicz (17) is op proef bij een Italiaanse club. Volgens onze informatie gaat het om Bologna. (RN/MVS)

ANTWERP zette gisteren een punt achter zijn stage in Spanje met een oefenpot tegen het IJslandse IBV. De Reds haalden het met 3-2. De goals kwamen van Owusu (2) en Jaadi. Limbombe was goed voor twee assists. 's Avonds vlogen staf en spelersgroep terug naar Antwerpen. Vandaag krijgen ze vrij. (SJH)

CHARLEROI verloor in een oefenwedstrijd met 4-0 van Eupen. Koné, Toyokawa (2) en Diallo scoorden voor de Panda's. Bij Charleroi ontbraken Martos, Dessoleil, Hendrickx en Diandy en de internationals Rezaei, Benavente en Bedia. Leye stond bij Eupen weer in de basis. (AR)

BEERSCHOT-WILRIJK Placca (Togo) en Sappinen (beloften Estland) keren vandaag terug. Mbombo is bijna verlost van zijn spierblessure. Pietermaat, Messoudi, Schaessens, Swinkels, Okotie, Tanor, Octavio en Losada sukkelden de voorbije dagen met kleine kwaaltjes. (KDC)