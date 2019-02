FT België (25/2). Pierre François mag het morgen opnieuw uitleggen - Clement en Preud’homme betalen ‘vergoeding’ Voetbalredactie

25 februari 2019

22u50

Pierre François mag het morgen opnieuw uitleggen

Pierre François, CEO en lid van het expertenpanel van de Pro League, wordt opnieuw uitgenodigd in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer om er het standpunt van de Pro League te vertolken inzake de fiscale en sociale voordelen in de topsport. De profclubs bereidden die hoorzitting vandaag voor tijdens de raad van bestuur.

CD&V en sp.a grepen het voetbalschandaal in België aan om een wetsvoorstel in te dienen die het fiscale gunstregime voor sportclubs en -beoefenaars respectievelijk herziet en volledig afschaft. Het plan van Roel Deseyn en zijn CD&V-partijgenoot Stefaan Vercamer, dat dinsdagvoormiddag in de Kamercommissie Financiën aan verschillende stakeholders wordt voorgelegd, bestaat uit drie luiken.

Een eerste is strengere voorwaarden te verbinden aan de vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing, die tot wel tachtig procent oploopt. Is de werknemer ouder dan 26, dan moet de helft van die tachtig procent besteed worden aan de eigen jeugdopleiding. Is de sporter jonger dan 26 jaar, dan mag de club het totale bedrag vrij besteden. CD&V pleit er onder meer voor om die leeftijd te verlagen naar 19 jaar, zodat de maatregel opnieuw zijn primaire doelstelling dient: investeringen in de eigen jeugd. Het gunstregime trad in 2008 in voege om de discriminatie tussen Belgische en buitenlandse sportbeoefenaars weg te werken, en kost de schatkist jaarlijks 60 tot 70 miljoen euro.

CD&V wil ook de loongrens voor spelers buiten de Europese Unie optrekken, omdat die een pak lager ligt dan in de buurlanden, en bepleit om de taxatievoordelen te beperken voor spelers onder 23 in plaats van 26 jaar. Het derde luik omvat de RSZ-voordelen. Sinds de jaren 70 worden de sociale bijdragen voor clubs en spelers berekend op een forfait van zo’n 2.300 euro. Wat spelers ook verdienen, ze betalen maximaal 868 euro. Deseyn en Vercramer willen de RSZ-voordelen enkel voorbehouden voor sportbeoefenaars met een jaarloon onder 81.600 euro, ofwel maximaal 6.800 euro per maand.

De Pro League raakt liever niet aan de korting op de bedrijfsvoorheffing, maar is bereid om in te binden omtrent de huidige RSZ-voordelen. “Het status quo is niet langer verdedigbaar”, herhaalde woordvoerder Stijn Van Bever maandag. De Pro League stelde voor om het forfait van 2.300 euro te verdubbelen, en de clubs gradueel extra sociale lasten te laten betalen op lonen vanaf 6.800 euro. De belangenvereniging van de profclubs beseft dat de politiek uiteindelijk de knoop moet doorhakken over de sociale voordelen, maar vraagt toch om het overleg via het paritair comité voor de sport, waarin alle sporttakken, de vakbonden en de politiek vertegenwoordigd zijn, een kans te geven. “De politieke bereidheid om dat overleg af te wachten is er. De kabinetten van de betrokken ministers bekijken dat met argusogen”, zegt Van Bever. De volgende bijeenkomst van het paritair comité is op 12 maart. Ook wat die gesprekken betreft, gaf François maandag een update op de raad van bestuur.

Behalve François worden ook Marc Verlinden (voorzitter Basketbal Vlaanderen), Jos Smets (directeur KBWB), Michel Maus (advocaat en professor fiscaal recht VUB) en Karl Dhont (UEFA) dinsdag uitgenodigd om hun expertise te delen tijdens de Kamerhoorzitting. Het wielrennen, volleybal, basketbal: alle topsporters hebben belangen in het RSZ-debat. Die kleinere sporten zijn veel minder gecommercialiseerd dan de voetbalsector, en hebben daarom de steun van de overheid nodig om overeind te blijven.

Dauwen, T3 van Beerschot Wilrijk, riskeert twee matchen schorsing na omkoopgebaar

Frank Dauwen, assistent-trainer van Beerschot Wilrijk, werd zaterdag de tribunes ingestuurd, nadat hij in de thuismatch tegen Roeselare geïnsinueerd had dat de scheidsrechter omgekocht was. Daarvoor vorderde het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete.

Dauwen werd tijdens het gelijkspel tegen Roeselare op het Kiel meermaals tot de orde geroepen door de vierde official wegens kritiek aan de wedstrijdleiding, schreef de scheidsrechter in zijn verslag. In de 68e minuut maakte de T3 van Beerschot Wilrijk een ‘omkoopgebaar’ richting het publiek. “Beide armen in de lucht geheven, daarbij zijn duim en wijsvinger over elkaar wrijvend en dus een evident en duidelijk gebaar makend dat volgens hem de arbiters zouden omgekocht zijn”, beschrijft bondsprocureur Kris Wagner het voorval. Dauwen werd daarop uitgesloten van de neutrale zone. Na de openingstreffer van Dante Vanzeir in de 73e minuut betrad Dauwen opnieuw het veld, waarna de scheidsrechter hem opnieuw moest aanmanen de neutrale zone te verlaten.

Als Beerschot Wilrijk het schikkingsvoorstel aanvaardt, mag Dauwens de komende twee matchen van de Ratten niet plaatsnemen op de trainersbank.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Frank #Dauwen (@beerschot_wlrk) 2 w. schorsing + € 1000

Belgisch Voetbal Clement (KRC Genk) en Preud’homme (Standard) moeten 5.000 euro betalen

Trainers Philippe Clement (KRC Genk) en Michel Preud’homme (Standard) moeten 5.000 euro ‘vergoeding’ betalen aan de Pro League, nadat ze tijdens competitiewedstrijden uit de neutrale zone waren verwijderd door ref Lawrence Visser. Dat werd tijdens de Raad van Bestuur van de Pro League beslist.

De uitsluiting van Clement dateert van 18 januari, toen Genk op bezoek ging bij STVV. Pozuelo maakte van de festiviteiten na de winnende 2-3 gebruik om even te drinken aan de zijlijn. Scheidsrechter Visser stond dat niet toe en strafte de Genkse draaischijf met een gele kaart, waardoor hij geschorst was voor de volgende competitiematch tegen Moeskroen. Clement ging verhaal halen bij de ref, maar werd meteen naar de tribunes verwezen.

Toen de VAR in de Clasico tegen RSC Anderlecht (2-1) op 3 februari een wereldgoal van Mehdi Carcela afkeurde, ging Preud’homme helemaal door het lint. De trainer van de Rouches werd op zijn Sclessin door scheidsrechter Visser naar de tribunes gestuurd. Een schorsing hield MPH er niet aan over, maar dus wel een boete van 5.000 euro.

Het interne reglement legt een ‘vergoeding’ op voor een staflid dat naar de tribunes verwezen wordt. Het bedrag gaat integraal naar maatschappelijke projecten van de Pro League.

Belgisch Voetbal Wout Faes (KV Oostende) twee duels geschorst

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing en een boete van 2.000 euro gevorderd tegen Wout Faes, verdediger van KV Oostende. De kustploeg aanvaardde de sanctie.

Faes werd zaterdag op het veld van Cercle Brugge (2-2) met nog tien minuten op de klok rechtstreeks uitgesloten voor een onbezonnen tackle op de voet van Mercier. Coach Gert Verheyen kan door de schorsing geen beroep doen op de centrale verdediger in de duels tegen Waasland-Beveren (2 maart) en AA Gent (10 maart).

Wout Faes is twee speeldagen geschorst na zijn rode kaart tegen Cercle. Hij mist de wedstrijden tegen Waasland Beveren en Gent.

Belgisch Voetbal OHL deelt gratis tickets uit voor duel tegen Beerschot-Wilrijk

Oud-Heverlee Leuven hoopt voor de thuiswedstrijd van zondag (3 maart) tegen Beerschot-Wilrijk op een zo groot mogelijke opkomst. Daarom krijgen alle abonnementhouders een gratis ticket, zo maakte de club uit 1B bekend.

OHL behaalde zondag bij Tubeke een tweede zege op rij (1-3) na de 3-0 overwinning tegen Westerlo en wil die lijn doortrekken in de slotwedstrijd van de reguliere competitie, zondagnamiddag (16u) in het King Power at Den Dreefstadion tegen Beerschot Wilrijk. Om zoveel mogelijk supporters naar de match te lokken, deelt OHL gratis toegangskaarten uit aan de abonnees.

"De steun van de fans in de thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo gaf spelers en technische staf een geweldige boost en stuwde hen naar een ruime overwinning", stelt de club. "De spelers hopen opnieuw op de massale steun van het Leuvense legioen, in de laatste thuismatch van de reguliere competitie. Abonnees kunnen één gratis ticket bekomen voor de combiwedstrijd tegen Beerschot Wilrijk."

Abonneehouders kunnen dit gratis ticket afhalen op het secretariaat, op vertoon van identiteitskaart en abonnement. Ook op de wedstrijddag mogen abonnees zich tot de ticketcontainer wenden om daar hun gratis ticket af te halen (voor 15u30), op vertoon van identiteitskaart en abonnement. OHL (28 ptn) strijdt binnenkort in de play-downs om het behoud tegen Westerlo (33) of Roeselare (32), Lommel (30) en Tubeke (23).